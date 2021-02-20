Распространенные ошибки при готовке блюд с яйцами: шеф-повара исправили недочеты

Готовить яйца можно лучше, чем сейчас.
Яйца — это удивительный продукт. Он богат полезными компонентами, вкусный и очень быстро готовится. С яйцами можно выбрать рецепт, начиная от красивых легких или сытных закусок, первых и вторых блюд, заканчивая разнообразными десертами. Также существует множество различных способов приготовления яиц, как самостоятельного блюда: вареные (твердые или мягкие), пашот, жареные, омлет, яичный салат или яйца Бенедикт. Можно хоть каждый день выбирать новое блюдо и есть, не скучая. Однако есть и несколько распространенных ошибок, которые совершают практически все. Вот профессиональные советы от поваров, чтобы избежать их и повысить свой уровень готовки.
1. Разбивание яиц прямо в миску для смешивания
Даже в самом простом действии всегда могут быть важные правила. /Фото: xn-dtbalmxqcnlo.xn-p1ai
Большое значение имеет, где и как их разбивают. Нет значения, в каком блюде яйца будут участвовать, в тесте для блинов или торта, или яичнице, разбивать их сначала нужно не прямо в основную емкость с другими ингредиентами, а отдельно. Тем более не стоит разбивать скорлупу о край емкости, в которую они будут выливаться. Совершая такую ошибку, можно даже не заметить, как мелкие кусочки и осколки скорлупы попадают в еду. Правильные действия при готовке: разбить яйцо в отдельную миску, аккуратно постучав перед этим им о стенку кухонной стойки, пока оно не треснет. Затем двумя руками отделить две половинки яичной скорлупы над миской.
Полезный совет: Если в емкость с разбитыми яйцами все-таки попадет небольшой кусочек скорлупы, его лучше и проще доставать, используя большой кусочек яичной скорлупы. Не стоит делать эту процедуру руками. Если же готовится яйцо-пашот, то использование небольшого ситечка поможет убрать любые мелкие кусочки и лишнюю жидкость.
2. Выпечка и приготовление блюд с холодными яйцами
Полезный лайфхак, который поможет улучшить вкус разных блюд. /Фото: s1.eestatic.com
Независимо от того, какой используется рецепт, нужны там яичные белки, желтки или яйца полностью, никогда не стоит использовать холодные яйца прямо из холодильника. Очень важно заранее оставить яйца при комнатной температуре примерно на 20–30 минут, чтобы они приобрели нужную для готовки температуру. Особенно этот совет важен для рецептов различной выпечки. Яйца комнатной температуры делают тесто десертов более воздушным, мягким и приятным на вкус.
3. Разница температур и трещины
Чтобы сварить яйца целыми, нужно учитывать один важный совет. /Фото: povodu.ru
Никогда не стоит варить яйца вкрутую, не дав им сначала приобрести комнатную температуру, поскольку это часто становится причиной того, что они раскалываются в кастрюле и теряют свои вкусовые качества. Если на готовку отведено мало времени и не хочется ждать, пока яйца полежат полчаса, можно просто погрузить их в теплую воду, чтобы быстро довести их до подходящей температуры.
4. Отсутствие пара при приготовлении яичницы и омлета
Вкус будет лучше, если помимо сковороды использовать крышку. /Фото: realoraiokastro.gr
Омлет и яичница — одни из самых распространенных блюд, которые готовятся с яйцами. Однако при приготовлении этих вариантов, часто допускается ошибка. Многие просто поджаривают яйца на сковороде, не закрывая их крышкой. При таком подходе яйцо может приготовиться неравномерно. Яичные желтки готовятся, когда они достигают 70 градусов, а яичные белки не готовятся, пока не нагреваются до 82 градусов. Пар, который образуется при готовке под крышкой, помогает приготовить яйца максимально равномерно и вкусно.
Чтобы использовать этот лайфхак, нужно предварительно нагреть сковороду на слабом огне, затем добавить масло и дать ему нагреться еще пять минут. После этого добавить немного сливочного масла, подождать пока оно растает, а потом разбить яйца комнатной температуры и в отдельной емкости смешать их с солью и перцем, а также другими приправами по вкусу. Потом переливаем их в сковороду и закрываем крышкой. Через минуту сковороду можно снимать с огня, но оставить открытой еще на 45 секунд.
5. Ошибки при приготовлении яиц Бенедикт
Несколько важных советов помогут сделать красивое и вкусное яйцо. /Фото: img-global.cpcdn.com
Это очень вкусное блюдо требует некоторой сноровки и четких инструкций, поэтому часто готовится неправильно. Чтобы получилось как следует, нужно сначала довести воду в кастрюле среднего размера до кипения. Затем добавить немного уксуса, который поможет яйцу свернуться в воде и сохранить форму. После этого яйцо в небольшую тарелку и отставить в сторону. Теперь нужно сделать легкий водоворот в кипящей воде, закручивая воду ложкой. Вихревое движение поможет белку обернуться вокруг желтка, сохраняя центр золотистого цвета. После этого настает время аккуратно опустить яйцо в воду, сначала выливая белок. Огонь выключается и кастрюля закрывается крышкой. Яйцу нужно дать повариться пять минут без перерыва. Чтобы достать его из воды, используется шумовка.
6. Воздушные яйца
Красиво, сытно и вкусно. /Фото: i.pinimg.com
Сделать пышные и красивые яйца на сковороде поможет простой секрет. Нужно добавить сливки и сливочное масло. Это придаст объем и особый аппетитный блеск готовым яйцам. Сначала они взбиваются и смешиваются со сливками, солью и перцем. Затем необходимо растопить две столовые ложки сливочного масла в сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне, а потом вылить яичную смесь. Когда яйца начнут застывать, осторожно перемешиваем их, постоянно переворачивая, пока они не станут напоминать мягкий творог. Чтобы приготовить полноценное блюдо, можно добавить к яйцам любые дополнительные ингредиенты.
7. Идеально сваренные яйца
Варить яйца нужно правильно. /Фото: almalnews.com
Вареные вкрутую яйца, казалось бы, невозможно испортить. Однако проверить готовность невозможно, поэтому высок риск недоварить или переварить их. Переварка яиц может привести к их растрескиванию и утечке яичного белка в кипяченую воду, что
плох скажется на вкусе и питательности. Чтобы приготовить идеальное сваренное вкрутую яйцо, сначала кладем яйцо в кастрюлю и заливаем его в холодной водой. Затем ставим кастрюлю на средний огонь и доводим до кипения. Когда закипит, накрываем крышкой. Варить следует 8-10 минут, затем слить и дать остыть естественным путем. Чтобы сварить яйца всмятку, требуется всего 5-7 минут, а если хочется, чтобы желток получился жидким, то будет достаточно 5 минут.
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