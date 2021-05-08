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Почему штык-нож 6х4 для автомата Калашникова чересчур тупой


Почему штык-нож 6х4 для автомата Калашникова чересчур тупой

Каждый, кто служил в армии, должен был держать в руках знаменитый штык-нож от автомата Калашникова. Все остальные и без службы в войсках наверняка наслышаны о том, что данный инструмент войны и хозяйства отличается отсутствием вообще какой-либо остроты. Из этого у многих возникает резонный вопрос: почему штык настолько тупой?

Этот нож откровенно тупой. /Фото: favoritekherson.co.

Этот нож откровенно тупой. /Фото: favoritekherson.co.

 

На самом деле ответ на данный вопрос лежит буквально на поверхности. Штык-нож к автомату Калашникову был принят на вооружение ВС СССР в 1965 году в качестве общевойскового штыка для АК-74 и АКМ. Выпускалось изделие на Тульском оружейном и Ижевском механическом заводах до тех пор, пока ему на смену не пришел более совершенный штык-нож 6х5. Впрочем, даже сегодня 6х4 широко используется в армиях разных стран, так как был произведен в огромном количестве.
Не только штык, но еще и инструмент. /Фото: favoritekherson.co.

Не только штык, но еще и инструмент. /Фото: favoritekherson.co.

 

Отсутствие какое-либо вразумительной заточки у штык-ножа 6х4 объясняется тем, что это в первую очередь штык – наконечник для копья, который прекрасно прокалывает плоть и одежду без заточки. Более того, если заточить 6х4, то из-за качества металла он может в конечном итоге сломаться. Помимо этого, всякая заточка прямо вредна для ножа еще и по причине того, что он является весьма специфическим вспомогательным инженерным инструментом.

Можно из него даже молоток сделать. /Фото: vk.com.

Можно из него даже молоток сделать. /Фото: vk.com.

 

Вместе с ножнами штык-нож 6х4 может использоваться для перекусывания проводов и колючей проволоки, а также для открытия цинков с патронами. Кроме того, инструмент можно использовать в качестве молотка, топора, факела. Наконец, его применяют в качестве наконечника для охотничьего копья. Заточка для решения всех этих задач не требуется. Затачиваются в армии только боевые тактические и хозяйственные ножи.
Успешно используется по сей день. /Фото: guns.allzip.org.

Успешно используется по сей день. /Фото: guns.allzip.org.

 

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Почему штык-нож 6х4 для автомата Калашникова чересчур тупой

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