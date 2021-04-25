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20 продуктов, которые обязательно нужно есть вместе и вот почему

20 продуктов, которые обязательно нужно есть вместе и вот почему

Согласитесь, все мы любим покушать и чем вкуснее еда, тем, естественно, лучше. Но наверняка мало кто знает, что от правильности сочетания продуктов в блюде зависит и его вкус, который может быть испорчен из-за того, что ингредиенты друг другу совсем не подходят. 

Чтобы в вашем животе был мир и покой, а настроение не портила тяжесть в желудке, возьмите на вооружение эти 20 сочетаний продуктов, которые являются идеальной парой.

Помидоры + оливковое масло

лучшие сочетания продуктов, полезные сочетания продуктов

Готовите салат из помидоров? Обязательно добавьте в список ингредиентов оливковое масло. В томатах в больших количествах содержится антиоксидант ликопин. Он отвечает не только за красный пигмент любимого овоща, но и снижает риск возникновения и развития онкологии. Лучше всего ликопин усваивается при растворении в жирах. Для этих целей лучше всего использовать именно оливковое масло.

Лосось + капуста

лучшие сочетания продуктов, полезные сочетания продуктов

Лучший гарнир к красной рыбе — это листовая капуста. Белокочанная, красная, пекинская, кейл — выбирайте любую. В лососе содержится большое количество кальция, который способствует лучшему усвоению витамина D. По счастливой случайности капуста богата именно этим витамином, в котором миллиарды людей по всему земному шару испытывают нехватку.

Получится прекрасный гастрономический дуэт.

Яблоки + горький шоколад

лучшие сочетания продуктов, полезные сочетания продуктов

Есть такие сладости, которые можно употреблять без малейших угрызений совести. Например, яблоки в горьком шоколаде. В яблоках содержится кверцетин, а в горьком шоколаде — катехины. Вместе эти вещества укрепляют стенки сосудов, повышают их эластичность и препятствуют образованию тромбов. Здоровье сердечно-сосудистой системы — уважительная причина съесть лишний десерт.

Капуста кейл + миндаль

лучшие сочетания продуктов, полезные сочетания продуктов

Питательные салаты абсолютно всегда сстановятся прекрасным вариантом перекуса. А если ингредиенты подобраны грамотно, то такое блюдо еще и отличается особой пользой. Сочетайте капусту кейл с миндалем. В капусте кейл содержится огромное количество микронутриентов. Продукт вполне самодостаточен, но все эти полезные вещества гораздо лучше усвоятся вместе с жирами, которых так много в миндале.

Лосось + чеснок

лучшие сочетания продуктов, полезные сочетания продуктов

Еще один идеальный компаньон для лосося — чеснок. Последний является настоящим природным антибиотиком. В его составе присутствует более 150 биологически активных веществ. Они удачно дополняют лосось. Канадские ученые доказали, что эта пара продуктов укрепляет сердечно-сосудистую систему и понижает уровень холестерина в крови.

Помидоры + брокколи

лучшие сочетания продуктов, полезные сочетания продуктов

Стремитесь повысить питательную ценность помидоров? Дополните их жизнерадостной капустой брокколи. Американские ученые провели эксперименты на животных и пришли к занимательным выводам. Если рацион на 10% состоит из брокколи и на 10% — из томатов, риск возникновения и развития онкологии снижается на 52%. По отдельности брокколи и томаты такие впечатляющие результаты не показывали.

Куркума + черный перец

лучшие сочетания продуктов, полезные сочетания продуктов

Удивительный микс представляют собой куркума и черный перец. Используйте такое сочетание приправ как можно чаще, чтобы повысить защитные силы организма, укрепить иммунитет, мягко очистить организм и улучшить работу пищеварительной системы. В куркуме содержится антиоксидант куркумин, который гораздо лучше усваивается организмом вместе с черным перцем.

Болгарский перец + черная фасоль

лучшие сочетания продуктов, полезные сочетания продуктов

Для разнообразия попробуйте приготовить фаршированные болгарские перцы не с фаршем, а с черной фасолью. Эти ингредиенты удачно сочетаются и гармонично дополняют друг друга. Черная фасоль — ценный источник железа. При поступлении в организм усваивается лишь от 5 до 20% этого вещества. Эта цифра вырастет в 6 раз, если железо дополнит витамин С, который в избытке содержится в красных болгарских перцах.

Цельнозерновые + репчатый лук

лучшие сочетания продуктов, полезные сочетания продуктов

Цельнозерновые продукты богаты цинком и железом. Чтобы эти минералы лучше усвоились организмом, стоит дополнить их серой. Она разрушает связи в этих веществах, которые мешают им всасываться в кровь и попадать в нуждающиеся органы.

Брюссельская капуста + оливковое масло

лучшие сочетания продуктов, полезные сочетания продуктов

Готовьте брюссельскую капусту вместе с оливковым маслом. Получится не только вкусное, но и очень полезное блюдо. В составе брюссельской капусты присутствует витамин K, который способствует лучшей свертываемости крови и формирует костную ткань. Этот витамин лучше усваивается организмом, если он соединен с жирами. А их очень много в оливковом масле. 

 

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