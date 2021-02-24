Женщины, которые воюют против ИГИЛ

В 2014 году боевики организации «Исламское государство» захватили Синджар, город на севере Ирака. Террористы убили около 5000 мужчин, а тысячи езидских женщин попали в плен, после чего были проданы в рабство. Сотни детей расстреляли за попытки к бегству. По данным регионального правительства, боевики стремились освободить езидские земли от курдов, чтобы предоставить территории для сторонников ИГИЛ. Мы все помним, что за этим последовало: ВВС США нанесли ряд авиаударов по военным формированиям «Исламского государства» в Северном Ираке, что привело к войне против ИГИЛ.



То, что произошло после этих событий, никак не вписывается в консервативную картину иракского общества. 30 езидских и курдских женщин сформировали военизированный батальон, чтобы самостоятельно бороться с бесчинствами ИГИЛ. Два года назад в Синджаре женщин убивали, насиловали и продавали в рабство. Сегодня женский батальон 24-летней Хазебы Наузад делает все, чтобы самопровозглашенные «воины Аллаха» не смогли уничтожить ни одну езидскую или курдскую семью.











24-летний командир батальона Хазеба Наузад говорит, что боевики ИГИЛ испытывают перед батальоном страх, ведь воин Аллаха, погибший от руки женщины, не сможет попасть в рай.

Асеме Дахир 21 год. Сейчас она служит в женском батальоне курдских военизированных формирований пешмерга.«Они забрали восемь человек, моих соседей, я видела, как они убивали детей», — рассказала Reuters Асема.К представительницам езидского меньшинства боевики ИГИЛ всегда относились «с особым вниманием». Они считают езидов идолопоклонниками и слугами шайтана, иначе — отребьем. Женщины-езидки для них своего рода дичь «Они убили моего дядю и забрали жену моего двоюродного брата — они поженились всего за восемь дней до этого», — вспоминает Асема. Невеста, как и тысячи других женщин-езидок, все еще остается в плену у боевиков. В 2014 году , когда боевики напали на город, Дахир убила двух солдат, прежде чем ее ранили в ногу.Многим женщинам пришлось пожертвовать самым ценным, чтобы воевать. Хазеба Наузад потеряла мужа. В этой войне многие лишились семей. Некоторые приклеивают на рамы старых зеркал потрепанные фотографии родных . Чтобы помнить.«Я видела, как они насилуют моих курдских сестер, и не смогла вынести этих преступлений», — говорит Наузад. Ее муж хотел заплатить контрабандистам, чтобы они помогли им добраться до Европы. Однако Хазеба была против . Муж отправился в Германию, а женщина осталась воевать.«Я отложила личную жизнь в сторону и приехала защищать своих курдских сестер и матерей и противостоять врагу», — говорит командир батальона «Если мужчина может нести оружие, женщина может делать то же самое, — говорит Наузад. — Мужчины больше отдаются сражению, когда видят , что женщины стоят с ними на одном поле боя».Асема Дахир и другие женщины из батальона во время передислокации рядом с линией фронта неподалеку от Мосула, Ирак Асема с плюшевым медвежонком в комнате, где спят женщины из батальона.Асема вешает вещи сушиться в здании, где базируется их батальон, неподалеку от Мосула.Курдка Хазеба Наузад (вторая справа) и езидка Асема Дахир (третья справа) во время передислокации рядом с передовой в окрестностях Мосула.Хазеба моет посуду Командир Хазеба Наузад смотрит в бинокль во время передислокации в Наваране неподалеку от Мосула . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)