«Свежие» технологии: 6 полезных гаджетов для хранения продуктов

В нынешних непростых условиях перед многими из нас довольно остро стоит не только проблема закупки продуктов, но и вопрос – где и как их хранить, чтобы они оставались пригодными для употребления как можно дольше. Особенно сложно это сделать в условиях квартиры, где нет прохладного погреба или просто собственного огорода, что освобождает от самой необходимости поиска решений. Но городские жители могут успешно обратиться к шедеврам современной бытовой техники. Вашему вниманию 6 гаджетов, которые помогут сохранить продукты свежими как можно дольше.
1. Морозильная камера
Морозилка есть в каждом доме. /Фото: tasteofhome.com
Конечно, самым доступным способом долгосрочного хранения продуктов - поместить их в морозильную камеру. Заморозка позволяет не использовать консерванты или термическую обработку для продуктов. В морозилке можно хранить и мясо, и овощи: последнее особенно важно для семей, где есть грудные дети - малыши смогут получать свежие фруктовые или овощные пюре.
Морозильную камеру можно приобрести отдельно. /Фото: toolboxprodhouse.com
Что касается самой морозильной камеры, то она присутствует в большинстве холодильников. Другим вариантом является приобретение отдельного гаджета. В этом случает размер камеры должен выбираться в зависимости от размера свободного пространства квартиры, а технические характеристики - от потребности в хранении определенных продуктов.
2. Вакууматор
Вакууматор - не только для магазинов. /Фото: cnews.ru
Еще одним отличным способом хранения продуктов является вакуумирование. Использовать этот вариант можно по-разному: к примеру, продукты в безвоздушной среде можно хранить в морозилке, ведь в таком состоянии они занимают меньше места. Кроме того, вакуумирование может помочь сохранить надолго и готовые блюда, а также молочную продукцию - только их стоит после поместить в холодильник. Но немногие применяют этот способ для хранения круп, чая и кофе, а также сухофрукты, сахар и орехи, хотя они и не нуждаются в охлаждении.
Вакуумировать можно гораздо больше, чем кажется. /Фото: pr-online.ru
Немаловажным знанием является и правила выбора вакууматора. Прежде всего необходимо обратить внимание на размер гаджета - его стоит выбирать в зависимости от объемов тех продуктов, которые предстоит вакуумировать. Кроме того, обязательно стоит узнать, как тот или иной вакууматор запаивает пакеты для хранения: лучшим считается гаджет, который делает двойной шов.
3. Электрическая сушилка
Сухофрукты и сушеные грибы - а пару часов. /Фото: ferra.ru
Конечно, в весеннее время уже хочется свежих овощей и фруктов, однако не стоит забывать и о тех блюдах, в которых используются засушенные продукты. Вот только после зимнего сезона такие запасы изрядно поредели, а, может быть, и вовсе закончились. В этой ситуации отличным помощником станет электрическая сушилка, или дегидратор.
Этот гаджет предназначен для того, чтобы засушить овощи, фрукты или грибы, сохраняя при этом их вкус, запах и полезные вещества. Кроме того, такие продукты становятся меньше по размеру, что позволит складывать их компактнее, а хранить сухофрукты или грибы можно на протяжении одного-двух лет даже за пределами морозильной камеры - в стеклянной или пластиковой таре.
Варианты дегидраторов более компактного размера. /Фото: ferra.ru
В последнее время ассортимент электрических сушилок значительно увеличился. Так, есть гаджеты разной формы и размера, а также мощности и других технических характеристик. При выборе дегидраторов стоит обратить внимание на способ работы: конвекционный или инфракрасный. Специалисты более эффективным называют второй вариант.
4. Мультиварка
Мультифункциональный гаджет - и кашу сварит, и варенье. /Фото: polar.ru
Когда нет возможности постоянно пополнять холодильник свежими овощами или фруктами или наоборот - когда запасов стало слишком много, большинство из нас вспоминают о таком варианте хранения продуктов, как варенье. Однако тратить уйму времени на варку фруктов с сахаром мало кому хочется. Но в этом случае помочь может обычная мультиварка, которая вполне способна самостоятельно справиться с этим трудоемким процессом. Варенье, как известно, не только сохранит фрукты надолго, но и сохранит полезные вещества, необходимые организму, такие как клетчатка, каротин и аскорбиновая кислота, но и витамин E.
Но не только со сладкими «долгожителями» сладит мультиварка - она также способна приготовить рыбные или мясные консервы. Такие блюда не только могут долго храниться, но и будут гораздо полезнее, чем магазинные аналоги тушенки. Кроме того, гаджет поможет сохранит даже грибы, причем в весьма оригинальном виде - в форме грибной икры.
В функционале мультиварки - не сладости единые. /Фото: multivarenie.ru
Справедливости ради, стоит сказать, что с ростом популярности среди общества тенденции к здоровому образу жизни мультиварки стали массово прописываться на кухнях. Тем же, кто только собирается приобрести этот функцилональный гаджет, при покупке зачастую обращать внимание на мощность прибора, список доступных для приготовления рецептов, а также объемы емкости.
5. Соковыжималка
Фрукты и овощи можно хранить и в жидком виде. /Фото: remkasam.ru
Еще одним довольно распространенным способом хранения овощей и фруктов является сок. А приготовить как фреш, так и напиток для закатывания в банки поможет старая-добрая соковыжималка. Законсервированный сок может храниться минимум год и при этом абсолютно не терять все полезные вещества, которые в нем содержаться.
К выбору соковыжималки стоит подходить обстоятельно. /Фото: zentop.ru
Несмотря на огромный ассортимент соковыжималок на рынке, выбирать гаджет необходимо с особым вниманием и исходя из потребностей. Так, любителям цитрусовых соков подойдут практически все модели, даже с самым минимальным набором технических характеристик.
Те же, кто предпочитает фреши из твердых овощей и фруктов, могут остановить свой выбор на центробежной соковыжималке. А вот наиболее универсальным гаджетом среди всех считаются шнековые модели - они не только приготовят напитки из овощей и фруктов, но и способны выжать сок даже из замоченных трав и семян растений.
6. Стерилизатор
Гаджет для консервации - штука нужная. \Фото: koptilka.com
Конечно, закатать в банки можно овощи и фрукты также в первозданном виде, а не только в форме сока. Вот только немногие из нас для этого процесса используют специальную бытовую технику. А ведь работу стерилизатора, или автоклава давно признали и эффективной, и многофункциональной.
Стерилизатор, в отличие от традиционного способа консервации, гораздо меньше допускает промахов относительно качества ликвидации вредных микробов, а также значительно экономит электроэнергию и газ. Кроме того, ассортимент блюд долгого хранения, с которым способен справиться автоклав, намного шире, чем кажется на первый взгляд: так, кроме собственно консервов и тушенки, гаджет приготовит сыры и даже некоторые первые блюда.
Стерилизаторы бывают разными. /Фото: hitline.pro
При выборе стерилизатора стоит обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, лучше остановиться на контейнере из нержавеющей стали - особенно, если предполагается консервация в большом объеме. Кроме того, необходимо внимательно подойти к выбору источника питания автоклава: газовые модели подойдут для новичков деле консервации из-за удобства использования и меньшей погрешности в работе; электрические же стерилизаторы удобны и просты в обслуживании, но могут оказаться менее долговечными.
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