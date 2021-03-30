«Свежие» технологии: 6 полезных гаджетов для хранения продуктов

1. Морозильная камера

Морозилка есть в каждом доме. /Фото: tasteofhome.com

Морозильную камеру можно приобрести отдельно. /Фото: toolboxprodhouse.com

2. Вакууматор

Вакууматор - не только для магазинов. /Фото: cnews.ru

Вакуумировать можно гораздо больше, чем кажется. /Фото: pr-online.ru

3. Электрическая сушилка

Сухофрукты и сушеные грибы - а пару часов. /Фото: ferra.ru

Варианты дегидраторов более компактного размера. /Фото: ferra.ru

4. Мультиварка

Мультифункциональный гаджет - и кашу сварит, и варенье. /Фото: polar.ru

В функционале мультиварки - не сладости единые. /Фото: multivarenie.ru

5. Соковыжималка

Фрукты и овощи можно хранить и в жидком виде. /Фото: remkasam.ru

К выбору соковыжималки стоит подходить обстоятельно. /Фото: zentop.ru

6. Стерилизатор

Гаджет для консервации - штука нужная. \Фото: koptilka.com

Стерилизаторы бывают разными. /Фото: hitline.pro