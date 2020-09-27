Зачем рыбаки возле лунки оставляют небольшую рыбку

Любители зимней рыбалки не раз, наверное, замечали, что возле лунок лежат небольшие ершики или совсем мелкие окуньки. То, что их туда выкладывают рыбаки, понятно. А вот зачем они это делают, знают далеко не все.











На самом деле ничего необычного в этом явлении нет. Так поступают обычно люди более старшего поколения. И цель у всех одна и та же – показать другим рыбакам, что возле этой конкретной лунки делать нечего. В этом месте ловится только мелочь, на которую не стоит даже тратить свое время.







На первый взгляд кажется, что так и есть. И таким способом рыбаки проявляют заботу о своих соратниках. Но на самом деле, все совсем не так. И поймать в этой лунке можно очень даже неплохую рыбу. А ершики – это всего лишь попытка ввести желающих составить конкуренцию в заблуждение.







Но есть и другие вещи, обычные для рыбаков, особенно опытных, и неизвестные и даже странные не только для простых смертных, но и для начинающих рыболовов. Касаются они тоже зимней рыбалки.







Нередко на льду можно встретить рыбака, который после некоторого времени основного занятия становится на четвереньки и заглядывает в лунку, смотрит на воду. Картина вырисовывается достаточно занимательная, особенно если одновременно это упражнение выполняется несколькими любителями ловли рыбы.

И здесь тоже нет ничего сверхъестественного. Просто сквозь воду хорошо видно все, что происходит внизу. Изучив поведение рыбы можно выбрать безошибочную тактику самой ловли. Соответственно , улов в результате увеличивается в разы, что и требуется рыбакам.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: