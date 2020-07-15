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10 самых злых экранных королев

Мировое кино – вселенная равных возможностей. В этой вселенной злодеем может быть не только властитель-тиран, но и злобная правительница. Достаточно вспомнить, например, различные вариации на тему Снежной Королевы в известных фильмах и мультфильмах. Где еще героям пришлось сражаться с властительными злодейками? Перед вами десять самых злых и зловещих королев из фильмов и сериалов.

10 самых злых экранных королев

10. Серсея Ланнистер («Игра престолов», выходит с 2011 года)


10 самых злых экранных королев

Не каждая героиня, которая причастна к смерти своего мужа, заслуживает зрительских проклятий, но перечень грехов Серсеи Ланнистер убийством короля Роберта далеко не исчерпывается. Правительница Семи Королевств из цикла «Игра престолов» – коварная и безжалостная интриганка, родившая троих детей от собственного брата. Тем не менее, в нашем хит-параде она на последнем месте, потому что, при всех ее преступлениях, Серсея всего лишь хочет удержать власть и передать ее своим отпрыскам. У нее нет никаких более жутких планов.

9. Реджина («Однажды в сказке», выходит с 2011 года)


10 самых злых экранных королев

Кому-то может показаться странным, что мы записываем «хорошую» героиню в число злых королев, но Реджина лишь в последних сезонах «Однажды в сказке» исправилась и записалась в ряды положительных персонажей.
Начинала она как настоящая Злая Королева – могущественная противница своей падчерицы Белоснежки и бессердечная истребительница всех, кого она считала мало-мальски опасными для ее правления. Мало того, в сюжетной завязке шоу Реджина наложила проклятие на всех своих бывших подданных, которое лишило их памяти и перенесло на нашу с вами Землю.

8. Ирацибета Мрамореальская («Алиса в Стране Чудес», 2010)


10 самых злых экранных королев

Ирацибета Мрамореальская, более известная как Красная Королева, отличается вспыльчивым нравом и любовью к расправам. Если в сказке Льюиса Кэролла злодейка лишь угрожает казнями, то в фильме Тима Бертона на счету «кровавой ведьмы» немало жизней ее подданных, которых королева убила с помощью дракона Бармаглота. Стоит заметить, что Красная Королева не является точным экранным аналогом Королевы Червей из книги Кэролла, поскольку сочетает черты королев Страны Чудес и Зазеркалья («Красная Королева» – это «Белая Королева» русского перевода «Алисы в Зазеркалье»).

7. Равенна («Белоснежка и Охотник», 2012)


10 самых злых экранных королев

Королева Равенна из «Белоснежки и Охотника» вдохновлена той же классической сказкой, что и королева Реджина из «Однажды в сказке», и их можно счесть одним и тем же персонажем. Но все же это очень разные могущественные колдуньи. В отличие от Реджины, Равенна даже не задумывается о том, чтобы стать положительной героиней. И если Реджина похищала чужие сердца, чтобы управлять их владельцами, то Равенна планирует сожрать сердце Белоснежки, чтобы стать бессмертной. Кроме того, под властью Реджины никогда не было демонических солдат – ей служили обычные люди.

6. Джадис («Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф», 2005)


10 самых злых экранных королев

Официальный титул злодейки из первого фильма «Хроник Нарнии» – Белая Ведьма. Но так как Джадис правит волшебной страной Нарнией, то ее вполне можно назвать королевой. Причем королевой весьма и весьма зловещей. Как известно, британский писатель Клайв Льюис писал «Хроники Нарнии» как «альтернативную» версию библейских событий в параллельном сказочном мире, и из всех персонажей цикла тираническая Джадис ближе всего к Сатане.

5. Тарамис («Конан-разрушитель», 1984)


10 самых злых экранных королев

В начале второй серии приключений Конана-варвара королева Тарамис кажется обычной правительницей, пусть и с магическими способностями. Но по ходу событий оказывается, что Тарамис планирует призвать в мир древнего божественного монстра, и что она готова для этого убить не только своими подданных, но и свою племянницу, предназначенную в сакральные жертвы. Если бы не героизм Конана, план Тарамис вполне мог бы привести к глобальному Апокалипсису.

4. Бавморда («Уиллоу», 1988)


10 самых злых экранных королев

Для русского уха у героини фильма Рона Ховарда отнюдь не благородно-королевское имя. Но это не повод ее недооценивать. Королева и чародейка, Бавморда с помощью магии захватила власть в своей стране, завоевала целую империю и обратила тех, кто пытался ей противостоять в камень. А когда стало известно, что вскоре родится ребенок, которому суждено вызвать поражение Бавморды, злодейка согнала всех беременных женщин своего королевства в темницу, чтобы выявить и уничтожить «опасного младенца». Когда же ее план не удался, Бавморда отправила на поиски ребенка убийц.

3. Акаша («Королева проклятых», 2002)


10 самых злых экранных королев

До того как нелепо погибнуть в авиакатастрофе, темнокожая певица Алия успела записать три альбома и сыграть главные роли в двух фильмах – героическую роль в «Ромео должен умереть» и злодейскую роль в «Королеве проклятых». В «Королеве» вампирша Акаша не просто повелевает своей расой по праву первой из их рода. Она планирует уничтожить человечество (или, по крайней мере, большую его часть). Кстати, Акаша – правительница не только вампиров. В древние времена, до превращения в бессмертную кровопийцу, она была королевой Египта.

2. Королева Чужих («Чужие», 1986)


10 самых злых экранных королев

Какие цели преследуют жуткие космические монстры из цикла «Чужой»? Хороший вопрос, на который трудно ответить. Вполне возможно, что никаких – они просто размножаются и пытаются выжить. Но нам, людям, от этого не легче. Ведь для размножения Чужим нужны существа других видов. И это значит, что каждый Чужой – урожденный враг человечества и всех прочих космических рас, на которых он может паразитировать. А их гигантские королевы вроде той, с которой сражается главная героиня в кульминации «Чужих», особенно опасны. Ведь одна королева и ее потомство могут с легкостью уничтожить целую человеческую колонию.

1. Королева Борга («Звездный путь: Первый контакт», 1996 «Звездный путь: Вояджер», 1995-2001)


10 самых злых экранных королев

Кто может быть страшнее, чем королева расы космических монстров, которые размножаются как саранча? Только сверхумная королева расы космических монстров, которые ассимилируют всех встречных существ. В мире фантастического цикла «Звездный путь/Стартрек» Борг – это самоназвание киборгов, объединенных в единую компьютерную сеть и представляющих собой единый сверхразум. Поэтому у слова «Борг» нет множественного числа. Все киборги – один гигантский Борг, чью волю порой выражают киборги-королевы, координирующие операции Борга в отдаленных уголках Вселенной. Поскольку киборгизировать можно любое живое существо, то большинство операций Борга сводятся к превращению населения целых планет в дронов под властью коллективного разума. Можно ли придумать что-то более жуткое?

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