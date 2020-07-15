10 самых злых экранных королев

Мировое кино – вселенная равных возможностей. В этой вселенной злодеем может быть не только властитель-тиран, но и злобная правительница. Достаточно вспомнить, например, различные вариации на тему Снежной Королевы в известных фильмах и мультфильмах. Где еще героям пришлось сражаться с властительными злодейками? Перед вами десять самых злых и зловещих королев из фильмов и сериалов.
10. Серсея Ланнистер («Игра престолов», выходит с 2011 года)
Не каждая героиня, которая причастна к смерти своего мужа, заслуживает зрительских проклятий, но перечень грехов Серсеи Ланнистер убийством короля Роберта далеко не исчерпывается. Правительница Семи Королевств из цикла «Игра престолов» – коварная и безжалостная интриганка, родившая троих детей от собственного брата. Тем не менее, в нашем хит-параде она на последнем месте, потому что, при всех ее преступлениях, Серсея всего лишь хочет удержать власть и передать ее своим отпрыскам. У нее нет никаких более жутких планов.
9. Реджина («Однажды в сказке», выходит с 2011 года)
Кому-то может показаться странным, что мы записываем «хорошую» героиню в число злых королев, но Реджина лишь в последних сезонах «Однажды в сказке» исправилась и записалась в ряды положительных персонажей. Начинала она как настоящая Злая Королева – могущественная противница своей падчерицы Белоснежки и бессердечная истребительница всех, кого она считала мало-мальски опасными для ее правления. Мало того, в сюжетной завязке шоу Реджина наложила проклятие на всех своих бывших подданных, которое лишило их памяти и перенесло на нашу с вами Землю.
8. Ирацибета Мрамореальская («Алиса в Стране Чудес», 2010)
Ирацибета Мрамореальская, более известная как Красная Королева, отличается вспыльчивым нравом и любовью к расправам. Если в сказке Льюиса Кэролла злодейка лишь угрожает казнями, то в фильме Тима Бертона на счету «кровавой ведьмы» немало жизней ее подданных, которых королева убила с помощью дракона Бармаглота. Стоит заметить, что Красная Королева не является точным экранным аналогом Королевы Червей из книги Кэролла, поскольку сочетает черты королев Страны Чудес и Зазеркалья («Красная Королева» – это «Белая Королева» русского перевода «Алисы в Зазеркалье»).
7. Равенна («Белоснежка и Охотник», 2012)
Королева Равенна из «Белоснежки и Охотника» вдохновлена той же классической сказкой, что и королева Реджина из «Однажды в сказке», и их можно счесть одним и тем же персонажем. Но все же это очень разные могущественные колдуньи. В отличие от Реджины, Равенна даже не задумывается о том, чтобы стать положительной героиней. И если Реджина похищала чужие сердца, чтобы управлять их владельцами, то Равенна планирует сожрать сердце Белоснежки, чтобы стать бессмертной. Кроме того, под властью Реджины никогда не было демонических солдат – ей служили обычные люди.
6. Джадис («Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф», 2005)
Официальный титул злодейки из первого фильма «Хроник Нарнии» – Белая Ведьма. Но так как Джадис правит волшебной страной Нарнией, то ее вполне можно назвать королевой. Причем королевой весьма и весьма зловещей. Как известно, британский писатель Клайв Льюис писал «Хроники Нарнии» как «альтернативную» версию библейских событий в параллельном сказочном мире, и из всех персонажей цикла тираническая Джадис ближе всего к Сатане.
5. Тарамис («Конан-разрушитель», 1984)
В начале второй серии приключений Конана-варвара королева Тарамис кажется обычной правительницей, пусть и с магическими способностями. Но по ходу событий оказывается, что Тарамис планирует призвать в мир древнего божественного монстра, и что она готова для этого убить не только своими подданных, но и свою племянницу, предназначенную в сакральные жертвы. Если бы не героизм Конана, план Тарамис вполне мог бы привести к глобальному Апокалипсису.
4. Бавморда («Уиллоу», 1988)
Для русского уха у героини фильма Рона Ховарда отнюдь не благородно-королевское имя. Но это не повод ее недооценивать. Королева и чародейка, Бавморда с помощью магии захватила власть в своей стране, завоевала целую империю и обратила тех, кто пытался ей противостоять в камень. А когда стало известно, что вскоре родится ребенок, которому суждено вызвать поражение Бавморды, злодейка согнала всех беременных женщин своего королевства в темницу, чтобы выявить и уничтожить «опасного младенца». Когда же ее план не удался, Бавморда отправила на поиски ребенка убийц.
3. Акаша («Королева проклятых», 2002)
До того как нелепо погибнуть в авиакатастрофе, темнокожая певица Алия успела записать три альбома и сыграть главные роли в двух фильмах – героическую роль в «Ромео должен умереть» и злодейскую роль в «Королеве проклятых». В «Королеве» вампирша Акаша не просто повелевает своей расой по праву первой из их рода. Она планирует уничтожить человечество (или, по крайней мере, большую его часть). Кстати, Акаша – правительница не только вампиров. В древние времена, до превращения в бессмертную кровопийцу, она была королевой Египта.
2. Королева Чужих («Чужие», 1986)
Какие цели преследуют жуткие космические монстры из цикла «Чужой»? Хороший вопрос, на который трудно ответить. Вполне возможно, что никаких – они просто размножаются и пытаются выжить. Но нам, людям, от этого не легче. Ведь для размножения Чужим нужны существа других видов. И это значит, что каждый Чужой – урожденный враг человечества и всех прочих космических рас, на которых он может паразитировать. А их гигантские королевы вроде той, с которой сражается главная героиня в кульминации «Чужих», особенно опасны. Ведь одна королева и ее потомство могут с легкостью уничтожить целую человеческую колонию.
1. Королева Борга («Звездный путь: Первый контакт», 1996 «Звездный путь: Вояджер», 1995-2001)
Кто может быть страшнее, чем королева расы космических монстров, которые размножаются как саранча? Только сверхумная королева расы космических монстров, которые ассимилируют всех встречных существ. В мире фантастического цикла «Звездный путь/Стартрек» Борг – это самоназвание киборгов, объединенных в единую компьютерную сеть и представляющих собой единый сверхразум. Поэтому у слова «Борг» нет множественного числа. Все киборги – один гигантский Борг, чью волю порой выражают киборги-королевы, координирующие операции Борга в отдаленных уголках Вселенной. Поскольку киборгизировать можно любое живое существо, то большинство операций Борга сводятся к превращению населения целых планет в дронов под властью коллективного разума. Можно ли придумать что-то более жуткое?
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