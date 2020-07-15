10 самых злых экранных королев

Мировое кино – вселенная равных возможностей. В этой вселенной злодеем может быть не только властитель-тиран, но и злобная правительница. Достаточно вспомнить, например, различные вариации на тему Снежной Королевы в известных фильмах и мультфильмах. Где еще героям пришлось сражаться с властительными злодейками? Перед вами десять самых злых и зловещих королев из фильмов и сериалов.









10. Серсея Ланнистер («Игра престолов», выходит с 2011 года)

9. Реджина («Однажды в сказке», выходит с 2011 года)

8. Ирацибета Мрамореальская («Алиса в Стране Чудес», 2010)

7. Равенна («Белоснежка и Охотник», 2012)

6. Джадис («Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф», 2005)

5. Тарамис («Конан-разрушитель», 1984)

4. Бавморда («Уиллоу», 1988)

2. Королева Чужих («Чужие», 1986)

1. Королева Борга («Звездный путь: Первый контакт», 1996 «Звездный путь: Вояджер», 1995-2001)