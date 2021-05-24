Правда ли, что древние римляне много ели и воевали: Мифы, навязанные кинематографом

1. Тоги далеко не единственная одежда

Вряд ли в куске ткани могло быть очень удобно.

2. Суровые спортивные развлечения

Гладиаторские бои часто проходили с участием хищных животных.

3. Жесты большим пальцем

Толпа просит сложить оружие.

4. Рука, поднятая как у нацистов

Именно эта картина стала поводом считать этот жест римским.

5. Как выглядели древние римляне и сколько жили?

Как же выглядели древние римляне?

6. Вомитории

Римлян часто обвиняют в обжорстве.

7. Рабы и плебеи

Ручным трудом римлянам удалось построить, то, чем мир восхищается до сих пор.

8. Карфаген и соль

Разрушенный город.

9. Самая крупная империя

Древний Рим всегда привлекал своим величием и самобытностью.

10. Калигула и его конь

Конь Калигулы, пожалуй, самый известный в истории.

11. Нерон, скрипка и горящий Рим

Еще одна легенда, не имеющая основания.