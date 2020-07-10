Почему мотыльки не отучаются лететь на огонь?

Мотыльки всегда были знамениты тем, что их приманивает яркий свет в темноте. Увидев его, насекомые сразу летят в эту сторону, причем даже если этим источником является огонь. Нетрудно догадаться, что последствия такой встречи не самые приятные. Однако если мотыльки всегда притягивались к огню, почему они не отучились лететь на него.Почему насекомое не эволюционирует таким образом, чтобы избавиться от этой вредной привычки?Точно неизвестно, когда появились мотыльки. Ученые относят их к бабочкам, к семейству огневки-травянки. Насекомое вырастает до 26 мм и обладает преимущественно коричнево-серым окрасом. Самки превосходят самцов по размерам примерно на полсантиметра. Женская особь может отложить за один раз до 600 яиц. Спустя 15 дней из них вылупляются гусеницы. Последние активно питаются, после чего в период с 10 по 30 дней залезают в кокон и превращаются в мотылька. Особи быстро осваиваются и сразу могут приступать к полноценной жизни.В своей финальной форме мотыльки живут до 24 дней. Они предпочитают вести ночной образ жизни, выбираясь на поиски пищи с наступлением сумерек. Насекомое в больших количествах встречается в Европе, Америке и Азии. Оно отлично адаптируется к окружающим условиям и может комфортно ощущать себя как в жарком, так и холодном климате.С наступлением зимы гусеницы могут провести ее в коконе, впав в состояние анабиоза.Зрение мотыльков устроено таким образом, что они могут ориентироваться в пространстве лишь по свету, расположенному на большом расстоянии. Например, идеальным маяком для насекомого служит Луна.Из-за этой особенности мотыльки в большинстве случаев полагают, что источник света располагается далеко. Однако если они подлетают вплотную к включенной лампочке или разведенному костру, происходит дезориентация. Мотылек не может понять, где именно он находится, поскольку все вокруг окутано светом. Это нередко приводит к тому, что насекомое может залететь в огонь.Действительно, проследив за полетом насекомых, можно заметить, что обычно они летят не прямо к источнику света, а приближаются к нему по сходящейся спирали или летают кругами. На самом деле насекомые стремятся двигаться прямо, но законы геометрической оптики удерживают их около лампы. Иногда, правда, они резко сворачивают в сторону, но и новое направление опять закручивается в спираль. Если насекомое выбрало курс под углом больше прямого, то оно полетит по расходящейся спирали, пока не потеряет из виду источник света. Таких мотыльков мы около ламп не наблюдаем.В 1960г. Г. А. Мазохин-Поршняков предположил что насекомые летят на свет, так как он является универсальным и наиболее надежным индикатором открытого пространства. Это может объяснять особую привлекательность ультра-фиолетового излучения (именно на него особенно активно реагируют насекомые), так как оно почти не отражается наземными предметами. Так бабочка, залетевшая в комнату, будет биться в окно, направляясь к источнику УФ излучения — солнцу. Тогда, попадая ночью в луч света, насекомое может воспринимать окружающую его темноту как замкнутое пространство и, стремясь вырваться, лететь к свету.Вот еще одна версия.Плавный переход цвета воспринимается как полосы. На границе белого видна еще более белая полоса, а на границе черного — еще более черная. Причиной возникновения данной иллюзии является латеральное торможение в сетчатке.Есть версия противоположная, что мотыльки летят в самую темную, как ни странно, зону, то есть хотят улететь от света. Эта зона рядом с источником, на границе света и тени, кажется мотыльку самой черной в связи с распространенной оптической иллюзией, известной как полосы Маха. Из-за оптичекой иллюзии — полос Маха, мотыльку кажется что самая темная темнота вокруг него — рядом с лампочкой — и он пытается туда и залететь. Мы подвержены той же самой иллюзии — если нарисовать белую и серую полосу рядом- между ними мы увидим черную.Корни фототактиса пока не выяснены, но удивительно, что даже разные виды одного рода могут различно реагировать на свет: некоторые виды летят активно, а некоторые не летят совсем.Итак, почему же природа не может никак отучить мотыльков от пагубного стремления лететь на лампы или в огонь. Отучиться от этой привычки у мотыльков не получается, поскольку процент особей, столкнувшихся вплотную с ярким светом слишком мал. Из-за этого эволюционный скачок невозможен.