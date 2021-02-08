Кто входил в «Голубую дивизию», и почему она выступала против Советского Союза

Испанцы хотели отомстить коммунистам за гражданскую войну, поэтому добровольно уходили воевать против СССР. Враги с Пиренейского полуострова приняли участие в нескольких сражениях с Красной армией и помогали немцам в блокаде Ленинграда.
Добровольцам на войну путь открыт
Когда в Испании завершилась гражданская война, перед страной встал вопрос: что делать дальше? Европу захлестнуло очередное кровопролитное противостояние, и государство на Пиренейском полуострове находилось в стороне. Верхушка испанской власти открыто симпатизировало Гитлеру, разделял его взгляды и сам лидер Франсиско Франко. Но Каудильо не захотел вступать в очередную войну официально. Зато он позволил всем желающим добровольно пойти на фронт и оказать помощь Гитлеру.
Испанские солдаты./iz.ru
Так появилась «Голубая дивизия», она же – 250-дивизия испанских добровольцев, которые хотели отомстить Советскому Союзу. Ветераны гражданской войны, члены Фаланги и просто ярые антикоммунисты не могли простить СССР вмешательства во внутренние дела своей страны. А Гитлер, напавший на Советский Союз, преподнес им возможность нанести ответный удар.
Несколько слов о названии «Голубая дивизия». Оно появилось из-за одежды. Например, итальянские фашисты носили форменные рубашки черного цвета, немцы – коричневые, а испанцы – синие.
Сформированная дивизия состояла из одного артиллерийского полка и четырех пехотных. А численность превышала четырнадцать тысяч человек. Все они, перед отправкой на фронт, дали торжественную клятву бороться с коммунизмом. Правда, затем вояки еще и присягнули на верность Гитлеру. Без этой церемонии испанцев просто не впустили в стройные ряды солдат вермахта.
Плакат времен Второй Мировой войны./starina.ru
«Голубая дивизия» двинулась в восточном направлении в конце августа 1941 года. Ориентировочно в начале октября испанцы добрались до Витебска. Поначалу немецкое командование особо не рассчитывало на поклонников корриды. Нацисты думали, что наиболее рационально будет их использовать в качестве «подсобных рабочих» на центральных участках фронта. Но положение менялось быстро, поэтому вскоре было принято решение отправить теплолюбивых испанцев к Ленинграду, чтобы оказать помощь группе армий «Север».
Недооцененный противник
Любопытно то, что испанцы плохо себе представляли, что значит настоящая война. Да, большинство из добровольцев активно воевало за националистов против республиканцев. Но все сражения происходили дома, в, скажем так, тепличной обстановке. Что такое русская зима они не знали. И их ждал большой и морозный сюрприз.
Надо сказать, что еще к Витебску испанцы пришли в довольно плачевном состоянии. Поскольку немцы их не воспринимали всерьез, то и относились соответствующе. Испанцы шли в СССР пешком с грузом до сорока килограммов за спиной. А когда дошли, измученные и уставшие, они встретились с первыми морозами. Обморожения стали привычным делом. Некоторые добровольцы не выдерживали и дезертировали. Немцы никакой помощи союзникам, естественно, не оказывали. Чтобы хоть как-то облегчить участь своих сограждан, Франко распорядился отправить им теплую одежду. Вот только она была трофейной, добытой у поверженных республиканцев. Естественно, никто не удосужился сменить нашивки. Испанские националисты, в форме республиканцев, вызывали раздражение у немецких командиров, но исправить ситуацию они не могли.
Надоедливых союзников немцы бросили в бой на участке Новгород-Терепец. Несмотря на плохое общее моральное и физическое состояние, испанцы оказались весьма хорошими солдатами, чем откровенно удивили свое германское руководство. В СССР к появлению «друзей» с Пиренейского полуострова отнеслись буднично. Одним врагом больше, одним меньше… Но разведка, тем не менее, сделала свое дело. Стало известно, что на стороне Третьего рейха воюют молодые люди, чей возраст не превышает двадцати пяти лет. Все они добровольцы и идейные антикоммунисты, решившие положить свои жизни на борьбу с «красной заразой».
В середине октября 1941 года немцы перешли в наступление. Атаку поддерживали и испанцы. «Голубая дивизия» сражалась храбро. Противник сумел занять несколько деревень и удержать их. Это событие не осталось незамеченным. Гитлер высоко оценил действия своих союзников. Все солдаты дивизии получили медаль «За зимнюю кампанию 1941-1942 гг.».
Испанский солдат./svoboda.org
Несмотря на полученные от разведки данные и вооруженные столкновения, советское командование воспринимало испанцев как слабое звено. И это аукнулось при проведении операции «Полярная звезда». Командарм 55-й армии Владимир Петрович Свиридов был уверен, что его солдаты в два счета разделаются с «хлюпиками сопливыми». Но ошибся. С февраля по март 1943 года испанцы держали занимаемые позиции и отбивали атаки Свиридова. Особо ожесточенные бои произошли на участке под Красным Бором. Более сорока тысяч красноармейцев при поддержке пары танковых дивизий не могли прорвать оборону пехотного полка «Голубой дивизии», насчитывающего менее пяти тысяч человек. И лишь после масштабной атаки, в которой были задействованы огромные силы, красноармейцам удалось добиться поставленной цели. За один только день погибло около двух тысяч испанцев, советских же солдат полегло в несколько раз больше.
Вообще, испанцы на фронте зарекомендовали себя как неоднозначные люди. С одной стороны, они были прекрасными солдатами, храбрыми и выносливыми. С дугой – могли без разрешения уйти в самоволку, бросить пост или увлечься горячительными напитками. Немецкий генерал Гальдер так охарактеризовал испанцев: «Если вы увидите немецкого солдата небритого, с расстегнутой гимнастеркой и выпившего, не торопитесь его арестовывать — скорее всего, это испанский герой».
Роль «Голубой дивизии»
Одно время было распространено мнение, что испанцы полностью поддерживали немцев в жестоком отношении к русским и евреям. Но как показывают многочисленные воспоминания участников Второй Мировой войны, архивные документы и исследования историков, это утверждение не соответствует истине. Испанцы шли воевать не с русскими или евреями, а с коммунистическим режимом, который для них являлся главным врагом. Испанцы были поражены той жестокостью, с которой немцы обходились с гражданским населением. Особенно острой эта проблема стала в 1942 году. И многие солдаты дивизии просто возвращались на родину. Их допрашивали, чтобы выяснить причину дезертирства. И вояки честно рассказывали о всех тех ужасах, который фашисты вытворяли с людьми на захваченных территориях. При этом сами испанцы относились к русскому и еврейскому населению в контролируемых населенных пунктах нейтрально. После освобождения территорий, специальная комиссия проводила расследование. И был выявлен лишь один случай военного преступления со стороны испанцев.
Красноармеец ведет пленных испанской «Голубой дивизии»./lenta.ru
В 1943 году «Голубую дивизию» расформировали. Ее численность к тому времени была минимальна. Многие солдаты или погибли, или вернулись домой. А новой волны идейных новобранцев не последовало. К тому же, Германия уже начала сдавать позиции, Франко понимал, что скоро Третий рейх падет и уже не видел смысла помогать своему союзнику. Но не все испанцы, конечно, вернулись домой. Некоторые остались в германской армии. И воевали до самого конца войны.
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