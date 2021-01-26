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ЗАЗ «Спорт-900»: советский Porsche, навсегда оставшийся концептом

В 60-х годах советские инженеры-конструкторы едва не превратили горбатый «Запорожец» в спорткар по образу и подобию Porsche 356 – предшественника легендарного Porsche 911. На базе ЗАЗ-965 специалисты института НАМИ разработали концепт элегантного купе, получившего название «Спорт-900».

ЗАЗ «Спорт-900»: советский Porsche, навсегда оставшийся концептом


Первый экземпляр собрали в 1963 году. На шасси ЗАЗ-965А был установлен обтекаемый стеклопластиковый кузов высотой всего 1170 миллиметров. В дизайне отчетливо просматриваются черты классических заднемоторных купе.

ЗАЗ «Спорт-900»: советский Porsche, навсегда оставшийся концептом

ЗАЗ «Спорт-900»: советский Porsche, навсегда оставшийся концептом

Porsche 356

У «Спорт-900» была посадочная формула 2+2, то есть разработчикам даже удалось сохранить задние сиденья. Классно смотрится наклоненная центральная консоль, знакомая по многим современным спорткарам.

ЗАЗ «Спорт-900»: советский Porsche, навсегда оставшийся концептом

ЗАЗ «Спорт-900»: советский Porsche, навсегда оставшийся концептом

Использование стеклопластиковых кузовных панелей позволило уменьшить вес авто до 500 килограммов. Так что даже со стандартным 27-сильным мотором и 4-ступенчатой коробкой передач «Спорт-900» относительно легко разгонялся до сотни.

ЗАЗ «Спорт-900»: советский Porsche, навсегда оставшийся концептом

Создатели надеялись, что получат разрешение на массовое производство в Запорожье, но власти не дали зеленый свет, и дальше нескольких прототипов дело не зашло.

ЗАЗ «Спорт-900»: советский Porsche, навсегда оставшийся концептом

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