Этот птенец выпал из гнезда и умирал. Но посмотрите на него через 36 дней!

Выпав из гнезда, новорожденные птенцы обычно погибают. К счастью, эта новорожденная певчая птичка была чудом обнаружена братом ветеринара, который как раз вышел на пробежку.
Сам ветеринар зафиксировал каждый шаг удивительного выздоровления птицы. Публикуем результат его трудов!
День 1
Это первый день малышки с нами. Мой брат нашел её на тротуаре во время пробежки. Она только что вылупилась, и кусочки скорлупы были всё еще на ней. Гнездо развалилось полностью, так что мы не смогли разместить его на соседних деревьях.
День 2
Несмотря на не особо привлекательную внешность, маленькие птенцы по-своему милы. Мы держали птичку в инкубаторе, контролируя температуру и влажность. Мы решили, что это девочка (хотя, признаюсь честно, я понятия не имел, как определить пол птенца), и назвали её Клёцка.
День 3
Маленькие птички много едят! Мы кормили Клёцку сверчками, червями, пойманными насекомыми и специальной недорогой эссенцией для птенцов. Мы давали ей пищу каждые 30 мин 14 часов в сутки. Только представьте, сколько насекомых нужно поймать родителям птенца в естественной среде чтобы прокормить своего отпрыска!
День 4
Сегодня вы можете увидеть замечательное преобразование перьев на крыльях. А еще у нее появился забавный пушистый ирокезик на голове.
День 5
Клёцка научилась уверенно сидеть. Посмотри, как изменились её перья всего за 24 часа! А еще у нее начали открываться глазки!
День 6
Вот хороший снимок, где видно, как здорово развиваются её перья. Вы можете увидеть их в роговой оболочке. Когда крылья вырастут до нужных размеров, эта оболочка разрушится и даст им возможность расправиться.
День 7
За ночь вся оболочка обсыпалась, и вот она, наша птичка! Здесь ты также можешь увидеть согнутый палец на лапке, но не беспокойся, он ей никоем образом не мешал.
День 8
«Накорми меня!!!»
День 9
Мы перестали использовать инкубатор, так как птичка уже покрылась перьями и научилась регулировать свою температуру тела. Однако, менее смешной её это не сделало.
День 10
Мы подарили ей новую клетку. Она была счастлива, несмотря на выражение своей мордочки.
День 17
Мы подыскали для нее клетку побольше и поместили туда много разных веточек. Кто бы мог подумать, она летает и прыгает с ветки на ветку как настоящий профессионал!
День 23
Это одна из моих любимых фотографий Клёцки. Здесь видно, как преобразились ее перья. Мы решили, что она, скорее всего, принадлежит к виду Белоголовой зонотрихии или Обыкновенной воробьиной овсянки. Оба вида являются мигрирующими, и мы надеялись, что наша птичка сумеет приспособиться.
День 29
Она была в восторге, когда мы поместили в клетку несколько веток с листьями! Птицы ее вида любят почки деревьев, так что она немедленно принялась искать их.
День 36
Вот он — День свободы! Все условия были прекрасны для того, чтобы выпустить нашу маленькую Клёцку, так что мы решили, что этот день идеален для подобного события.
Прощай, Клёцка! Мы открыли клетку, отошли назад, и птица мгновенно выпорхнула и села на ближайшую ветку. Она ни секунды не сомневалась и сразу же принялась исследовать окружающий мир. Скоро мы потеряли её из виду. Разумеется, природа не зря придумала естественный отбор, но иногда так приятно помочь беспомощному существу!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии