Этот птенец выпал из гнезда и умирал. Но посмотрите на него через 36 дней!

Выпав из гнезда, новорожденные птенцы обычно погибают. К счастью, эта новорожденная певчая птичка была чудом обнаружена братом ветеринара, который как раз вышел на пробежку.



Сам ветеринар зафиксировал каждый шаг удивительного выздоровления птицы. Публикуем результат его трудов!



День 1

День 2

День 3

День 4

День 5

День 6

День 7

День 8

День 9

День 10

День 17

День 23

День 29

День 36