Рыбка на кузове легкового автомобиля: что она означает

Иногда на дорогах самых разных стран можно встретить весьма странные автомобили, на кузов которых помещен скромный и утонченный символ, напоминающий рыбку. Едва ли у кого-то получится найти автомобильную марку, которую бы он обозначал. Тем более что «рыбка» очень часто встречается на вполне себе популярных моделях авто. Отсюда проистекает прямой вопрос: что же означает странный символ и для чего автомобилисты вообще его наносят, ведь на украшение он не слишком-то похож?
Рыба - главный символ раннего христианства. |Фото: travel-mania.org.
Описываемое украшение на кузове имеет прямой религиозный подтекст и отсылает человека к христианской традиции. Называется пиктограмма греческим словом «ihtis», что переводится на русский язык всего лишь как «рыба». Дело в том, что слово «ihtis» также является аббревиатурой и раскладывается на греческие слова «Isus Hristos Teu Ius Soter», что в свою очередь переводится как «Иисус Христос Божий Сын Спаситель». Таким образом, логотип «рыбки» имеет христианское значение. Но причем здесь Христос?
Иисус напрямую связан с рыбалкой. |Фото: livejournal.com.
Все дело в том, что пиктограмма «ихтис» использовалась первыми христианами в качестве обозначения по принципу «свой-чужой». Напомним, что первые христиане преследовались не только в Палестине, но и что еще более важно в Римской Империи. Римляне считали христиан опасной сектой, так как они отказывались почитать императора. Суть проблемы была в том, что императоры в позднем Риме считались живыми богами и должны были почитаться народом в обязательном порядке. Христиане же не могли себе позволить отпускать ритуалы в честь ложного бога, так как у них (в отличие от римлян-язычников) он был всего один.
В Риме были страшные гонения на христиан. |Фото: onhistory.ru.
Так как рыба считается одним из символов Иисуса Христа, ранние христиане (да и современные тоже) использовали пиктограмму «ихтис», которая выглядит точь-в-точь как та самая рыбка на кузовах некоторых автомобилей. Судя по всему, в современном исполнении аксессуар был придуман американскими протестантами и продавался верующим в качестве одного из способов обозначить свою религиозную принадлежность. Следует также понимать, что человек, который ездит на машине с «ихтисом», вовсе не обязательно является христианином. Нередко украшение на кузове достается по наследству новому хозяину после перепродажи транспортного средства.
На машины эти символы крепят верующие люди. ¦Фото: wikiwand.com.
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