Рыбка на кузове легкового автомобиля: что она означает

Рыба - главный символ раннего христианства. |Фото: travel-mania.org.

Иисус напрямую связан с рыбалкой. |Фото: livejournal.com.

В Риме были страшные гонения на христиан. |Фото: onhistory.ru.

На машины эти символы крепят верующие люди. ¦Фото: wikiwand.com.