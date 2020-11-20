5 скрытых функций, которыми могут похвастаться автомобили Skoda

1. Многочисленные «кармашки»

Таких отделений в чешских автомобилях огромное множество. /Фото: drive2.ru.

2. Место для зонтика

Места под зонтик в дверях. /Фото: auto.onliner.by.

3. Двойные козырьки

Второй козырек не для защиты от света. /Фото: drive2.com.

4. Скребок для льда

Родной скребок для снега и льда, а также линейка для протектора. /Фото: octaviarussia.ru.

5. «Умные» подлокотники

Подлокотники в лучших традициях. /Фото: drive2.com.