5 скрытых функций, которыми могут похвастаться автомобили Skoda

Знаменитые чешские автомобили Skoda пользуются немалым спросом на просторах бывшего Советского Союза. Примечательно, что многие из тех, кто уже владеет или владел одной из таких машин, знают далеко не про все «секретные» функции, которыми оснащен автомобиль. О них сегодня и пойдет речь. Каждая из этих фишек – живое свидетельство того, что чешские инженеры уделяют вопросам комфорта куда больше внимания, чем могло показаться при первом знакомстве с машинами марки.
1. Многочисленные «кармашки»
Таких отделений в чешских автомобилях огромное множество. /Фото: drive2.ru.
Слоган Skoda – «Simply Clever» звучит не просто так. Лучше всего он реализуется в организации внутреннего пространства салона. Большинство автомобилей марки имеет просто какое-то невероятное количество разнообразных отсеков и отделений для укладки всякой полезной и не очень мелочи. А самое главное заключается в том, что дотягиваться до большинства из этих мест можно не вставая с комфортного сиденья.
2. Место для зонтика
Места под зонтик в дверях. /Фото: auto.onliner.by.
В дверях многих моделей чешских автомобилей имеется какое-то странное углубление. Некоторые даже могут подумать, что отверстие проделало с целью повышения жесткости конструкции или для сокращения массы детали. Однако на самом деле все куда проще. Это место для зонтика.
3. Двойные козырьки
Второй козырек не для защиты от света. /Фото: drive2.com.
Почти у всех автомобилей марки Skoda традиционно делаются двойные козырьки. Созданы дизайнерами они не просто так и уж тем более не для красоты. Дополнительная створка нужна специально для того, чтобы класть туда деньги, документы, кредитные карты, записки, пишущие принадлежности и прочую мелочь.
4. Скребок для льда
Родной скребок для снега и льда, а также линейка для протектора. /Фото: octaviarussia.ru.
Многие автомобилисты, которые владели машиной Skoda, должны были найти на оборотной стороне лючка бензобака какую-то загадочную цветную пластиковую штуковину. Ее назначение может быть не сразу очевидно, однако вещь это исключительно полезная. Нужна она для решения сразу нескольких задач. Во-первых, это скребок для удаления снега и льда со стекла. Во-вторых, это линейка для проверки степени износа протектора.
5. «Умные» подлокотники
Подлокотники в лучших традициях. /Фото: drive2.com.
Наконец, нельзя не вспомнить про вполне очевидную функцию в автомобилях Skoda на которую большинство граждан просто не обращает никакого внимания – это старые добрые подставки и подстаканники, расположенные в том числе в подлокотниках. Мало кто задумывается над тем, что держать в них можно не только емкости для питья, но и всякую мелочь. Например, тот же смартфон.
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