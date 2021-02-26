«Пятерка» блюд из советских детских садов, о которых вспоминают с ностальгией

Многие современные мамы и папы жалуются на то, что в нынешних детских садах их чад кормят из рук вон плохо. И речь идет в первую очередь не о размере порций, а об их качестве. Тем более, что родившимся еще в СССР есть с чем сравнить. Вкус еды из школьных и детсадовских столовых тех времен для большинства людей незабываем. А потому сегодня стоит вспомнить несколько блюд из детсада, от которых в восторг приходят даже взрослые.
1. Запеканка
Та самая запеканка. |Фото: yandex.by.
У кого-нибудь хоть раз получалось повторять ту самую запеканку в домашних условиях? Наверняка нет. Сделать это (по какой-то неведомой причине) практически невозможно, несмотря на то, что интернет буквально завален разнообразным рецептами «настоящей советской запеканке». Удивительно и то, все они отличаются друг от друга. Возможно, главным «виновником» знаменитого вкуса является промышленный жарочный шкаф.
2. Пюре
Знаменитое пюре. |Фото: eaomedia.ru.
Помните ли то самое пюре? Его жалкое подобие готовят в столовых по сей день. Секрет советской картофельной кашицы заключается в использовании сливочного масла и воды. Попытки вспомнить вкус знаменитого блюда не вызывают «приступы ностальгии» по счастливому детству только у тех, кто его по какой-то причине вообще не ел.
3. Котлеты
Котлеты в панировке прекрасны. |Фото: ar.pinterest.com.
Сочные внутри, тверды снаружи. Главный секрет советских столовочных котлет заключался, конечно же, в правильной панировке. Как правило, выполнялась она из отрубей. Возможно, правильному вкусу помогало еще и то, что в тогдашних котлетах, в отличие от большинства современных, действительно имелось мясо в представительном количестве!
4. Омлет
Вкуснейший омлет. |Фото: foodandmood.com.ua.
Не самое вкусное блюдо из школьной столовой, однако точно одно из тех, что вспоминает так или иначе каждый. Повторить на 100% омлет из столовой достаточно сложно. Скорее всего по причине того, что готовился он, как и запеканка в большой промышленной духовке. Домашний омлет получается всегда лучше, однако вкус у него совершенно иной.
5. Кисель
Знал каждый. |Фото: livejournal.com.
Большинство детей в садике не любило кисель, однако их мнение очень часто менялось после того, как они вырастали. Кисель из столовой можно смело назвать одним из главных символов общественного питания Советского Союза. Дешево, сердито и (о, ужас) действительно полезно.
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