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Зачем путейский мастер ездил в будке паровоза с граненым стаканом


Зачем путейский мастер ездил в будке паровоза с граненым стаканом

Посуда в виде граненого стакана у большинства людей вызывает определенные ассоциации. Но в этом конкретном случае граненый стакан к употреблению спиртных, как и любых других напитков, вообще никакого отношения не имеет.

Паровоз П36 называли «генералом» из-за красных лампасов по бокам / Фото: web.archive.org

Паровоз П36 называли «генералом» из-за красных лампасов по бокам / Фото: web.archive.org

 
Поезд Красная стрела ходил по маршруту Ленинград-Москва / Фото: photopeterburga.blogspot.com

Поезд Красная стрела ходил по маршруту Ленинград-Москва / Фото: photopeterburga.blogspot.com

 

В конце пятидесятых годов прошлого века мастер путейской части (ПЧ) приходил на паровоз П36, который еще называли «генералом» из-за того, что по бокам у него на темно-голубом фоне имелись ярко-красные лампасы. Появлялся он тогда, когда паровоз уже собирался отправляться с «Красной стрелой» (поездом) по маршруту Ленинград-Москва.
Попасть в будку паровоза мастер мог только с разрешения машиниста / Фото: matsam.livejournal.com

Попасть в будку паровоза мастер мог только с разрешения машиниста / Фото: matsam.livejournal.com

 

Представившись и предъявив удостоверение, с разрешения, полученного от машиниста, он забирался в кабину, доставал стакан и заполнял его почти до верха водой из чайника.
Наполненный до верха водой стакан мастер ставил на тендере / Фото: weaponews.com

Наполненный до верха водой стакан мастер ставил на тендере / Фото: weaponews.com


Всю дорогу мастер сидел молча, внимательно наблюдая за стаканом / Фото: fotokto.ru

Всю дорогу мастер сидел молча, внимательно наблюдая за стаканом / Фото: fotokto.ru

 

Полный стакан он ставил на тендере на ровном месте.
Сам же садился возле машиниста на откидное сидение. Паровоз передвигался со скоростью, превышающей 100 км/час, которую почти не сбавлял нигде. А мастер все время в пути ехал молча, вслушиваясь в даже незначительные и мелкие толчки или удары.
Поезд двигался со скоростью более 100 км/ч, которую практически нигде не сбавлял / Фото: 12mm.ru

Поезд двигался со скоростью более 100 км/ч, которую практически нигде не сбавлял / Фото: 12mm.ru

 

В такие моменты он смотрел, не выплеснулась ли из стакана вода. Если же жидкость все-таки пролилась, путейский мастер доставал свой блокнот и записывал координаты проходимого участка. Иногда сами машинисты просили его послушать то или иное место на пути.
После обнаружения дефектов ЖД-путей на место выезжала бригада ремонтников / Фото: diafilmy.su

После обнаружения дефектов ЖД-путей на место выезжала бригада ремонтников / Фото: diafilmy.su

 

Таким образом мастер путейской части выявлял дефекты на ЖД-пути. Уже практически на следующий день на отмеченное им место отправлялась бригада ремонтников, которая находила и устраняла проблему.

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Зачем путейский мастер ездил в будке паровоза с граненым стаканом

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Зачем путейский мастер ездил в будке паровоза с граненым стаканомПодписаться на мой Instagram
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