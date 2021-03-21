Зачем путейский мастер ездил в будке паровоза с граненым стаканом

Паровоз П36 называли «генералом» из-за красных лампасов по бокам / Фото: web.archive.org

Поезд Красная стрела ходил по маршруту Ленинград-Москва / Фото: photopeterburga.blogspot.com

Попасть в будку паровоза мастер мог только с разрешения машиниста / Фото: matsam.livejournal.com

Наполненный до верха водой стакан мастер ставил на тендере / Фото: weaponews.com

Всю дорогу мастер сидел молча, внимательно наблюдая за стаканом / Фото: fotokto.ru

Поезд двигался со скоростью более 100 км/ч, которую практически нигде не сбавлял / Фото: 12mm.ru

После обнаружения дефектов ЖД-путей на место выезжала бригада ремонтников / Фото: diafilmy.su