Как выглядели в одном и том же возрасте современные и советские знаменитости

Вы когда-нибудь обращали внимание, что раньше люди выглядели несколько старше своих лет? Конечно, современные методы ухода и косметологические приемы позволяют звездам выглядеть гораздо моложе, чем они есть на самом деле. По этой причине можно сказать, что понятие возраста теперь стало понятием относительным. Мы провели раскопку архивных кадров советских звезд, чтобы сравнить их внешность с их современными сверстниками. В конце вы можете увидеть бонус, который наглядно покажет, как же меняется человек за 26 лет. Равшана Куркова и Наталья Гундарева – обоим женщинам 39 лет







Анна Нетребко и Алла Пугачева – знаменитостям по 48 лет



Чулпан Хаматова и Людмила Гурченко — на фото им 44 года



Екатерина Гусева и Алиса Фрейндлих – женщинам 40 лет



Сати Казанова и Любовь Полищук – на фото красавица 36 лет



Александра Савельева и Алла Демидова — 35 лет



Лолита и Фаина Раневская — на фото 51 год



Юлия Снегирь и Ирина Алферова – на кадре им по 36 лет



Дарья Мельникова и Евгения Симонова – по 27 лет



Ксения Собчак и Ирина Муравьева – на кадре по 36 лет



Алиса Гребенщикова и Надежда Румянцева – женщинам по 41 году



Анна Чиповская и Наталья Варлей — красавицам 32 года



Алсу и София Ротару – 36 лет



Нюша и Елена Проклова – на фото 29 лет



Пелагея и Надежда Бабкина – здесь им всего по 32 года



В качестве бонуса: Лариса Долина



Как вы считаете, правда ли люди раньше старели намного быстрее, нежели сейчас?

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