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Как выглядели в одном и том же возрасте современные и советские знаменитости

Вы когда-нибудь обращали внимание, что раньше люди выглядели несколько старше своих лет? Конечно, современные методы ухода и косметологические приемы позволяют звездам выглядеть гораздо моложе, чем они есть на самом деле. По этой причине можно сказать, что понятие возраста теперь стало понятием относительным. Мы провели раскопку архивных кадров советских звезд, чтобы сравнить их внешность с их современными сверстниками. В конце вы можете увидеть бонус, который наглядно покажет, как же меняется человек за 26 лет. Равшана Куркова и Наталья Гундарева – обоим женщинам 39 лет

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Как вы считаете, правда ли люди раньше старели намного быстрее, нежели сейчас?



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Как выглядели в одном и том же возрасте современные и советские знаменитости

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Как выглядели в одном и том же возрасте современные и советские знаменитостиПодписаться на мой Instagram

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