9 причин не выбрасывать белые пакетики из обувных коробок

Белые пакетики в коробке из-под обуви впитывают влагу.

Ювелирные украшения

Чтобы серебро не темнело, храните его с силикагелем / Фото: cs1.livemaster.ru

Смартфон

Силикагель впитает влагу из телефона, вместо него можно использовать рис / Фото: i.ytimg.com

Сумки и обувь

Белые пакетики также нейтрализуют неприятные запахи / Фото: kopilkaidei.ru

Лезвия

Храните лезвия с пакетиками силикагеля / Фото: mayerboch.com

Инструменты

Гелевые шарики уберегут от ржавчины рабочие инструменты / Фото: v-dvor.ru

Домашний текстиль

С белыми пакетиками текстиль будет дольше оставаться свежим / Фото: s22221.cdn.ngenix.net

Семена

Храните семена вместе с пакетиками силикагеля / Фото: semena74.com

Медикаменты

Хранить таблетки в ванной крайне нежелательно / Фото: proremont.ovh

Важные советы

Гранулы силикагеля / Фото: cache3.youla.io