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9 причин не выбрасывать белые пакетики из обувных коробок


Белые пакетики в коробке из-под обуви впитывают влагу.

Белые пакетики в коробке из-под обуви впитывают влагу.

Покупая новую пару обуви, в коробке мы всегда замечаем несколько белых пакетиков. Чаще всего их считают бессмысленным дополнением, однако силикагель впитывает воду и обеспечивает сухое пространство в коробке. Однако это не единственные достоинства гелевых шариков. Мы расскажем как еще можно применять гранулы с пользой.

Ювелирные украшения


Чтобы серебро не темнело, храните его с силикагелем / Фото: cs1.livemaster.ru

Чтобы серебро не темнело, храните его с силикагелем / Фото: cs1.livemaster.ru

 

Темнеет серебро? Причиной тому - излишняя влага, которая попадает на изделия. Выход есть! Храните любимые украшения в гелевых шариках. Такой лайфхак можно применять и со столовым серебром.

Смартфон


Силикагель впитает влагу из телефона, вместо него можно использовать рис / Фото: i.ytimg.com

Силикагель впитает влагу из телефона, вместо него можно использовать рис / Фото: i.ytimg.com

 

Многие современные мобильные телефоны не пропускают влагу, однако нередко приходят в негодность после чрезмерного промокания. Если вы нечаянно утопили смартфон, немедленно разберите его, вытащите батарею и положите внутрь пакетики с силикагелем.

В случае, когда аккумулятор не вынимается, высыпьте как можно больше гелевых шариков в отдельную емкость и погрузите в гранулы телефон. За ночь они впитают лишнюю влагу, а смартфон сможет вернуться к работе.
Еще одно достоинство силикагеля - избавление устройств от конденсата.

Сумки и обувь


Белые пакетики также нейтрализуют неприятные запахи / Фото: kopilkaidei.ru

Белые пакетики также нейтрализуют неприятные запахи / Фото: kopilkaidei.ru

 

Попали под дождь и нужно высушить вещи? Пакетики с силикагелем и тут придут на помощь. Бросьте несколько штук в обувь или сумку, а гранулы впитают лишнюю влагу. Силикагель также помогает бороться с выделением пота и неприятным ароматом. После тренировки или многочасовой ходьбы положите в кроссовки парочку белых пакетиков, чтобы нейтрализовать запах.

Лезвия


Храните лезвия с пакетиками силикагеля / Фото: mayerboch.com

Храните лезвия с пакетиками силикагеля / Фото: mayerboch.com

 

Храните лезвия в отдельной емкости, тщательно очищайте их и просушивайте. Гелевые шарики помогут справиться и с этой задачей. Добавьте пару пакетиков силикагеля к лезвиям. Гранулы быстро впитают воду, а лезвия перестанут приходить в негодность из-за повышенной влажности.

Инструменты


Гелевые шарики уберегут от ржавчины рабочие инструменты / Фото: v-dvor.ru

Гелевые шарики уберегут от ржавчины рабочие инструменты / Фото: v-dvor.ru

 

Ржавчина - враг многих садовых и строительных инструментов. Чтобы не допустить коррозию из-за излишней влаги, положите несколько пакетиков силикагеля в ящик для хранения.

Домашний текстиль


С белыми пакетиками текстиль будет дольше оставаться свежим / Фото: s22221.cdn.ngenix.net

С белыми пакетиками текстиль будет дольше оставаться свежим / Фото: s22221.cdn.ngenix.net

 

Банные и кухонные полотенца в течение дня чаще всего находятся во влажном состоянии. Мы используем их так часто, что текстиль попросту не успевает высыхать и даже может пахнуть сыростью. Чтобы быстрее подсушить полотенца, переложите между ними гелевые шарики. Для хранения текстиля этот прием также работает - силикагель защищает ткань от возникновения плесени.

Семена


Храните семена вместе с пакетиками силикагеля / Фото: semena74.com

Храните семена вместе с пакетиками силикагеля / Фото: semena74.com

 

Многие огородники стараются закупить семена как можно раньше или хранят зернышки до следующей посадки. За это время может случиться и неприятность - семена сгниют от влаги. Чтобы не допустить порчу зернышек для посадки - храните их вместе с силикагелем. Переложите семена белыми пакетиками и им ничего не будет угрожать.

Медикаменты


Хранить таблетки в ванной крайне нежелательно / Фото: proremont.ovh

Хранить таблетки в ванной крайне нежелательно / Фото: proremont.ovh

 

Кто-то хранит таблетки в аптечке, а кто-то - в шкафчике в ванной. Однако так делать нельзя. Во влажной среде лекарства могут напитаться влагой и утратить свои медикаментозные свойства. Для избежания неприятностей расположите рядом с таблетками пакетики с гелевыми гранулами.

Важные советы


Гранулы силикагеля / Фото: cache3.youla.io

Гранулы силикагеля / Фото: cache3.youla.io

 

1. Нельзя оставлять пакетики с силикагелем на открытом воздухе, чтобы гелевые шарики не напитались влагой.

2. Если гелевые гранулы перестали работать, поместите пакетики в духовку и они вернут свои первоначальные свойства. 30 минут при температуре 100 градусов будет достаточно.

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9 причин не выбрасывать белые пакетики из обувных коробок

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9 причин не выбрасывать белые пакетики из обувных коробокПодписаться на мой Instagram
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