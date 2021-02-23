9 причин не выбрасывать белые пакетики из обувных коробок

Белые пакетики в коробке из-под обуви впитывают влагу.
Покупая новую пару обуви, в коробке мы всегда замечаем несколько белых пакетиков. Чаще всего их считают бессмысленным дополнением, однако силикагель впитывает воду и обеспечивает сухое пространство в коробке. Однако это не единственные достоинства гелевых шариков. Мы расскажем как еще можно применять гранулы с пользой.
Ювелирные украшения
Чтобы серебро не темнело, храните его с силикагелем / Фото: cs1.livemaster.ru
Темнеет серебро? Причиной тому - излишняя влага, которая попадает на изделия. Выход есть! Храните любимые украшения в гелевых шариках. Такой лайфхак можно применять и со столовым серебром.
Смартфон
Силикагель впитает влагу из телефона, вместо него можно использовать рис / Фото: i.ytimg.com
Многие современные мобильные телефоны не пропускают влагу, однако нередко приходят в негодность после чрезмерного промокания. Если вы нечаянно утопили смартфон, немедленно разберите его, вытащите батарею и положите внутрь пакетики с силикагелем.
В случае, когда аккумулятор не вынимается, высыпьте как можно больше гелевых шариков в отдельную емкость и погрузите в гранулы телефон. За ночь они впитают лишнюю влагу, а смартфон сможет вернуться к работе. Еще одно достоинство силикагеля - избавление устройств от конденсата.
Сумки и обувь
Белые пакетики также нейтрализуют неприятные запахи / Фото: kopilkaidei.ru
Попали под дождь и нужно высушить вещи? Пакетики с силикагелем и тут придут на помощь. Бросьте несколько штук в обувь или сумку, а гранулы впитают лишнюю влагу. Силикагель также помогает бороться с выделением пота и неприятным ароматом. После тренировки или многочасовой ходьбы положите в кроссовки парочку белых пакетиков, чтобы нейтрализовать запах.
Лезвия
Храните лезвия с пакетиками силикагеля / Фото: mayerboch.com
Храните лезвия в отдельной емкости, тщательно очищайте их и просушивайте. Гелевые шарики помогут справиться и с этой задачей. Добавьте пару пакетиков силикагеля к лезвиям. Гранулы быстро впитают воду, а лезвия перестанут приходить в негодность из-за повышенной влажности.
Инструменты
Гелевые шарики уберегут от ржавчины рабочие инструменты / Фото: v-dvor.ru
Ржавчина - враг многих садовых и строительных инструментов. Чтобы не допустить коррозию из-за излишней влаги, положите несколько пакетиков силикагеля в ящик для хранения.
Домашний текстиль
С белыми пакетиками текстиль будет дольше оставаться свежим / Фото: s22221.cdn.ngenix.net
Банные и кухонные полотенца в течение дня чаще всего находятся во влажном состоянии. Мы используем их так часто, что текстиль попросту не успевает высыхать и даже может пахнуть сыростью. Чтобы быстрее подсушить полотенца, переложите между ними гелевые шарики. Для хранения текстиля этот прием также работает - силикагель защищает ткань от возникновения плесени.
Семена
Храните семена вместе с пакетиками силикагеля / Фото: semena74.com
Многие огородники стараются закупить семена как можно раньше или хранят зернышки до следующей посадки. За это время может случиться и неприятность - семена сгниют от влаги. Чтобы не допустить порчу зернышек для посадки - храните их вместе с силикагелем. Переложите семена белыми пакетиками и им ничего не будет угрожать.
Медикаменты
Хранить таблетки в ванной крайне нежелательно / Фото: proremont.ovh
Кто-то хранит таблетки в аптечке, а кто-то - в шкафчике в ванной. Однако так делать нельзя. Во влажной среде лекарства могут напитаться влагой и утратить свои медикаментозные свойства. Для избежания неприятностей расположите рядом с таблетками пакетики с гелевыми гранулами.
Важные советы
Гранулы силикагеля / Фото: cache3.youla.io
1. Нельзя оставлять пакетики с силикагелем на открытом воздухе, чтобы гелевые шарики не напитались влагой.
2. Если гелевые гранулы перестали работать, поместите пакетики в духовку и они вернут свои первоначальные свойства. 30 минут при температуре 100 градусов будет достаточно.
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