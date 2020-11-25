Почему нельзя убегать от стаи собак

Уличные собаки предоставлены сами себе. Иногда они мило прижимаются и жаждут человеческой ласки, но из-за сложной судьбы они чаще становятся агрессивными. Уличные собаки похожи на волков. Они образуют стаи и защищают место, где сами живут. Но что делать, если на твоем пути встал агрессивный пес?

Интересно в этом случае то, как ведут себя собаки.



Во дворе по соседству живет свора собак, и когда я гуляю со своим псом, они часто облаивают нас, а бывает, что пытаются приблизиться. Так вот, мой домашний зверь в таком случае никогда не убегает, поджав хвост. Он останавливается, спокойно смотрит на дворовых собак и дает им себя обнюхать. Когда дворовая собака видит, что агрессии в ее адрес нет, она разворачивается и уходит.







КАК ВЕДУТ СЕБЯ СОБАКИ

Езда на велосипеде

Прогулка с собакой

Команда

Даже если ты идешь мимо собак, они могут подбежать и облаять тебя, потому что ты зашел в их двор. Это нормально. Худшее, что ты можешь сделать — попытаться убежать или бросить чем-нибудь в собаку. Не надо так.Никогда не пытайся ускорить шаг или бежать. У уличных собак может сработать инстинкт охотника. И даже если собака довольно мирная, она может подумать, что ты с ней играешь. Остановись, и ты заметишь, что собака через минуту перестанет лаять и замедлит шаг.Если она идет следом за тобой, нужно остановиться. Да, когда тебе страшно, это очень сложно сделать, но поверь, так будет лучше для всех. Собаку можно отвлечь, положив перед собой рюкзак, например. Тогда собака отвлечется на предмет, «познакомится» с ним и пойдет по своим делам.Домашние собаки редко реагируют на велосипедистов. А вот бродячие могут увязаться с пронзительным лаем, и даже попытаться схватить за ногу. В таком случае лучше остановиться, тогда интерес к тебе сразу пропадет.Собственный пес не всегда гарантирует безопасность, ему тоже может быть страшно. Например, если бродячая собака больше и злее, она может просто так и не отступить. Чаще всего дело заканчивается мирным обнюхиванием. Но бывает и такое, что дворняга настроена слишком агрессивно. Для таких случаев придумали ультразвуковые свистки, которые отпугивают собак. Если ты решил воспользоваться свистком, учти, что сначала нужно приучить свою собаку к нему, чтобы не напугать любимца, когда будешь его защищать.Если ты дрессируешь свою собаку во время прогулки, у тебя наверняка найдется лакомство. Злые собаки — это голодные собаки. Так что отбрось лакомство подальше, это отвлечет дворнягу. А когда она поест, еще и успокоит.Они чуют страх. Так что если к тебе подошла уличная собака и начала рычать, успокойся. Попробуй твердо и уверенно сказать «фу», «пошел вон». Важно не кричать на животное а четко сказать команду. Не смотри в глаза собаке, это знак агрессии. Не маши руками и не протягивай руки к животному. Если собака пытается тебя обнюхать, дай ей это сделать. Скорее всего она просто уйдет. Пожалуйста, не бей животное. Встречная агрессия к собаке может привести к плачевным последствиям не только для животного, но и для тебя.Дворовые собаки в городе реже нападают на людей, потому что есть те, кто их подкармливает. И всё же, если ты слышишь лай, лучше обойди это место стороной. Надеюсь, эти советы помогут тебе немного лучше понять собак, и перестать их панически бояться.