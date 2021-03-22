Высокие грядки, в которых удобно выращивать овощи и зелень

Выращивание овощей и зелени в высоких грядках — уже не такая редкость для садоводов и огородников. Всё чаще к ним прибегают дачники по самым разным причинам.

На высоких грядках удобно и практично выращивать овощи не только на участке, но даже на балконе. Конструкцию легко сделать своими руками, из досками, паллет и не только. Оцените 15 удобных высоких грядок, в которых действительно удобно выращивать овощи и зелень:





































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