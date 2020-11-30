Больше без мышеловок: действенный способ избавиться от мышей на даче

Однажды появившись на дачном участке, мыши вряд ли захотят покинуть его самостоятельно. А значит хозяевам придется принять подходящие меры для решения этой проблемы. Существует множество радикальных способов устранения мышей от яда до мышеловок. Однако, можно пойти другим путем, пустив в дело не прямое насилие, а смекалку и хитрость. В этом деле нам поможет мята.
Мыши съедят все. /Фото: муп-апу.рф.
Что понадобится: спиртовая настойка мяты перечной, эфирное масло мяты перечной, большой шприц
Все перечисленные материалы можно раздобыть в ближайшей аптеке за сущие копейки. Для полной обработки «среднего» деревенского дома понадобится по 3-4 пузырька масла и настойки. Шприц можно использовать один и тот же. Приобретя все необходимое, можно незамедлительно браться за «санитарную обработку» помещений с целью избавления от назойливых грызунов, портящих проводку, мебель, обои и запасы продовольствия.
Первый ингредиент. /Фото: pronastoyki.ru.
Как уже можно было самостоятельно догадаться, эфирное масло мяты и настойку мяты перечной необходимо будет смешать. Лучше всего сделать это в какой-нибудь чистой емкости. Рекомендуется смешивать по 1 пузырьку. Эфирное масло нужно для того, чтобы спиртовая настойка, оказавшись вне пузырька, не улетучилась полностью за пару-тройку дней. После смешивания должен получиться немного вязкий раствор. Он набирается в шприц с иголкой.
Смешать вот с таким. /Фото: vplate.ru.
Набрав смеси из спирта и масла начинаем обрабатывать все потенциальные места обитания грызунов. Это могут быть щели, норы, трещины и т.п. Большого количества раствора выливать не нужно. Достаточно пары-тройки выдавленных капель. Важен не столько объем выдавливаемого из шприца состава, сколько количество обработанных точек. Если мыши стали грызть проводку, то стоит смазать раствором и ее.
Мыши уйдут. /Фото: дезцентр-русь.рф.
Как это работает? Дело в том, что мыши, как и крысы, обладают очень сильным обонянием. Для них запах спиртовой настойки мяты получается исключительно насыщенным. Зверьки просто не выдерживают его из-за своей гиперчувствительности и стараются покинуть «вонючее» место в кратчайший срок. Правильно приготовленный раствор держится до 10 суток.
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