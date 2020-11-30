С нами не соскучишься!

7 899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Ковалевская
    Я считаю Григория Перельмана абсолютно свободным человеком. И в чем-то завидую его свободе - несмотря на явный финанс...Смартфон POCO X3 ...
  • Елена Ульянова
    про порог читала, что раньше на Руси умерших хоронили под порогом, чтобы они охраняли дом. поэтому и нельзя через порогДомашние суеверия...
  • Александр
    Если бы казаки не участвовали в "белом терроре" никто бы их не трогал. Но именно казачество начало тот самый "Белый т...Как Советы искоре...

Больше без мышеловок: действенный способ избавиться от мышей на даче


Больше без мышеловок: действенный способ избавиться от мышей на даче

 

Однажды появившись на дачном участке, мыши вряд ли захотят покинуть его самостоятельно. А значит хозяевам придется принять подходящие меры для решения этой проблемы. Существует множество радикальных способов устранения мышей от яда до мышеловок. Однако, можно пойти другим путем, пустив в дело не прямое насилие, а смекалку и хитрость. В этом деле нам поможет мята.

Мыши съедят все. /Фото: муп-апу.рф.

Мыши съедят все. /Фото: муп-апу.рф.

 

Что понадобится: спиртовая настойка мяты перечной, эфирное масло мяты перечной, большой шприц

Все перечисленные материалы можно раздобыть в ближайшей аптеке за сущие копейки. Для полной обработки «среднего» деревенского дома понадобится по 3-4 пузырька масла и настойки. Шприц можно использовать один и тот же. Приобретя все необходимое, можно незамедлительно браться за «санитарную обработку» помещений с целью избавления от назойливых грызунов, портящих проводку, мебель, обои и запасы продовольствия.
Первый ингредиент. /Фото: pronastoyki.ru.

Первый ингредиент. /Фото: pronastoyki.ru.

 

Как уже можно было самостоятельно догадаться, эфирное масло мяты и настойку мяты перечной необходимо будет смешать. Лучше всего сделать это в какой-нибудь чистой емкости. Рекомендуется смешивать по 1 пузырьку. Эфирное масло нужно для того, чтобы спиртовая настойка, оказавшись вне пузырька, не улетучилась полностью за пару-тройку дней.
После смешивания должен получиться немного вязкий раствор. Он набирается в шприц с иголкой.
Смешать вот с таким. /Фото: vplate.ru.

Смешать вот с таким. /Фото: vplate.ru.

 

Набрав смеси из спирта и масла начинаем обрабатывать все потенциальные места обитания грызунов. Это могут быть щели, норы, трещины и т.п. Большого количества раствора выливать не нужно. Достаточно пары-тройки выдавленных капель. Важен не столько объем выдавливаемого из шприца состава, сколько количество обработанных точек. Если мыши стали грызть проводку, то стоит смазать раствором и ее.
Мыши уйдут. /Фото: дезцентр-русь.рф.

Мыши уйдут. /Фото: дезцентр-русь.рф.

 

Как это работает? Дело в том, что мыши, как и крысы, обладают очень сильным обонянием. Для них запах спиртовой настойки мяты получается исключительно насыщенным. Зверьки просто не выдерживают его из-за своей гиперчувствительности и стараются покинуть «вонючее» место в кратчайший срок. Правильно приготовленный раствор держится до 10 суток.

Видео:


В продолжение темы стоит почитать о том, как легко избавиться от грызунов в подвале, сарае или погребе: комплексный подход.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Больше без мышеловок: действенный способ избавиться от мышей на даче

И не забудьте:
Больше без мышеловок: действенный способ избавиться от мышей на дачеПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх