Кому нельзя резать каравай и другие «хлебные» запреты, которые существовали на Руси

У древних славян существовало множество суеверий, и многие из них были связаны с хлебом. Он ассоциировался с солнцем — зерна попадали в землю и словно умирали в ней, возрождаясь в виде колосьев, подобно солнцу, которое уходило каждый день и появлялось вновь по утрам. Читайте, когда было нельзя резать каравай, какой хлеб предназначался для покойников, как с помощью этого продукта лечили болезни и почему старообрядцам было запрещено приближаться к хлебу с ножом.
Отголоски язычества и печь, как окно в мир мертвых
При выпечке хлеба хозяйке нельзя было мешать. /Фото: polny-shkaf.utopia14.org
В древности считали, что печь представляет собой окно в мир мертвых. Хлебопечение воспринималось как действие, похожее на кремацию. Во время процесса выпекания следовало соблюдать строгие правила, например, нельзя было перешагивать через печную утварь или проходить под лопатой с хлебом. Тот, кто не пек хлеб, вообще не должен был присутствовать при этом, чтобы не ухудшить вкус продукта и не навлечь на дом беду. Возможно, все проще, и все эти ограничения придуманы с простой целью — чтобы хозяйка могла спокойно заняться приготовлением ароматного хлебушка, и никто в это время не мешал ей, не вертелся под ногами, не трогал посуду и так далее.
Суеверия, пришедшие из язычества, существуют и поныне. Люди ценят хлеб, особенно старшее поколение, прошедшее через голод и разруху. Многие старики никогда не выбрасывают даже заплесневевший хлеб, а некоторые беря в руку нож, задумываются — как резать, к себе или же от себя? Или просто ломать буханку руками?
Прежде чем хлеб резать, сто раз подумай
Резать хлеб за спиной другого человека было нельзя. /Фото: 4mama.ua
На Руси бывали голодные годы. И даже в этом случае люди строго придерживались правил, связанных с этим продуктом питания. К примеру, свежеиспеченный каравай не рекомендовалось разрезать после того, как зашло солнце. Скорее всего, тут как раз прямая связь с почитанием небесного светила. Если же речь шла про день, то резать буханку, находясь за спиной у другого человека запрещалось. В ином случае тот мог поплатиться за это нарушение жизненными силами и даже умереть.
Также человек мог обессилеть или серьезно заболеть, если кто-то доел за ним кусок хлеба. Строго, очень строго. Но если подумать, под каждый запрет можно подвести логическую базу. Не есть ночью — правильно, утром надо чем-то завтракать. Не лопать хлеб за спиной у человека — чтобы он не завидовал, может, у него вообще хлеба нет. А от зависти, как известно, и болезни появиться могут.
«Умытый «каравай, который предназначался покойникам
Первый блин, как и первый каравай, откладывался для покойника. /Фото: s4.fotokto.ru
Когда хозяйка доставала из печи первый каравай, есть его было категорически запрещено. Эта порция предназначалась исключительно для усопших предков, для кормления их душ. Говорили, что они слетаются в избу, почуяв невероятно вкусный аромат свежей выпечки. Первый каравай следовало тщательно «умыть»» водой — это давало еще больше пару. После этого хлеб ломали (не резали) и выкладывали на подоконник или же оставляли у слухового окна. Пар должен был свободно выходить наружу, чтобы покойники лучше почувствовали его и поскорее прилетели. Иногда первый каравай несли на кладбище, чтобы положить на могилы близких. Покойников «кормили» не только хлебушком, но и блинами. Первый блин следовало отложить для усопших.
Если каравай забывали в печи, не рекомендовалось употреблять его в пищу. Говорили, что в этом случае нарушитель и сам потеряет память. Исключение делалось в тех случаях, когда хотелось побыстрее забыть какое-то печальное событие, например, смерть близкого человека. Славяне говорили, что если кто-то дорогой сердцу умер, и никак не выходит из головы, то есть «забыцца не може», то надо поесть хлеба, оставленного в печке.
Как хлеб от болезней лечил
При помощи хлеба лечили детей и взрослых. /Фото: f1.mylove.ru
По утверждениям историков, славяне нередко проводили гадания с хлебом, а также лечили с его помощью. Мякоть должна была притянуть болезнь, а человек — выздороветь. Был, к примеру, обычай лечения расплавленным воском. Следовало накрыть кувшин плоским хлебом (или блином), сделать в этой импровизированной крышке дырочку и через нее вылить воск. В зависимости от формы, которую примет воск, колуном делался вывод о болезни или же сглазе. Дальше все зависело только от умения и фантазии знахаря.
Если заболевал ребенок, использовали ритуал обмывания наговоренной водой, которую потом аккуратно выливали в емкость. Туда же укладывали буханку хлеба, чтобы она впитала хворь, мучившую малыша. После гаданий и лечебных манипуляций хлеб не употребляли в пищу. Его следовало скормить диким птицам, для чего размокшую массу несли в лес, чтобы пернатые могли поживиться и «склевать» болезни и напасти.
Есть упоминания об обычае германских племен сжигать последнюю буханку хлеба в голодный год, молясь при этом богам плодородия. Не исключено что такие ритуалы проводились и в старой Руси.
Суеверия, которые остались до сих пор и причем тут голова Иоанна Крестителя
Старообрядцам не разрешалось макать хлеб в соль. /Фото: nile-river-connections.com
Ограничения, которые были связаны с хлебом, стали постепенно исчезать после прихода христианства. Однако некоторые из них бытовали в среде крестьян. Суеверия порой поражали своей оригинальностью.
Например, особой затейливостью отличались «хлебные» запреты старообрядцев Зауралья: резать хлеб было строго-настрого запрещено, потому что это означало «резать Христа». Ломать буханку руками было можно. Но дальше еще сложнее. Укладывать каравай на посуду круглой формы запрещалось. Причина: на подобном блюде находилась отрезанная голова Иоанна Крестителя. Когда, наконец, приступали к трапезе, не разрешалось макать кусок хлебушка в соль. И тут причина была оригинальная: именно так поступил Христос во время Тайной Вечери. Он взял кусочек хлеба, макнул его в соль и передал Иуде. Значит, когда кто-то хочет повторить эти действия, он этим предает Христа.
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