Кому нельзя резать каравай и другие «хлебные» запреты, которые существовали на Руси

Отголоски язычества и печь, как окно в мир мертвых

При выпечке хлеба хозяйке нельзя было мешать. /Фото: polny-shkaf.utopia14.org

Прежде чем хлеб резать, сто раз подумай

Резать хлеб за спиной другого человека было нельзя. /Фото: 4mama.ua

«Умытый «каравай, который предназначался покойникам

Первый блин, как и первый каравай, откладывался для покойника. /Фото: s4.fotokto.ru

Как хлеб от болезней лечил

При помощи хлеба лечили детей и взрослых. /Фото: f1.mylove.ru

Суеверия, которые остались до сих пор и причем тут голова Иоанна Крестителя

Старообрядцам не разрешалось макать хлеб в соль. /Фото: nile-river-connections.com