Девушка из Санкт-Петербурга прославилась на весь мир, воссоздавая классические картины

На прошедшем затяжном карантине из-за пандемии коронавируса, многие люди, изнывая от скуки и безделья, открыли для себя новые, совершенно необычные занятия. Например, Елизавета Юхнёва из Санкт-Петербурга придумала для себя увлекательный челлендж. Она каждый день воссоздавала какое-нибудь классическое полотно. Петербурженка так увлеклась процессом и снискала столь бешеный успех в сети интернет, что вместо запланированных тридцати картин, создала на сотню больше!
Начиналось всё со скуки на карантине. Весной американский музей Гетти предложил всем, страдающим от тоски на самоизоляции, увлекательное занятие — воссоздавать в домашних условиях известные произведения искусства. Елизавета решила, что это прекрасная идея, которая поможет огромному количеству людей узнать больше о высоком искусстве.
Виктор Васнецов. Алёнушка, 1881.
Василий Суриков. Портрет Натальи Федоровны Матвеевой, 1909.
С высоты своего опыта сейчас, Юхнёва имеет основания утверждать, что её работы вынуждают зрителя рассмотреть классические полотна очень внимательно, не упуская ни единой детали. Высокое искусство на самом деле намного ближе к нам, чем мы считаем.
Джон Уильям Годвард. Его подарок на день рождения, 1889.
Все приготовления от начала до конца девушка совершает сама. Костюмы, освещение, макияж и даже производство съёмки. В процессе своей работы Юхнёва очень многому научилась в области фотографии. К слову, её снимки не обработаны никакими специальными приложениями. Она лишь корректирует цветовую гамму.
Караваджо. Юдифь, обезглавливающая Олоферна, 1599.
Фредерик Базиль. Гадалка, 1869.
Поначалу Лиза решила воссоздавать по картине в день, в течение месяца, в качестве интересного эксперимента и ради самодисциплины. Она выкладывала свои работы в социальных сетях. Челлендж имел невероятный успех. Петербурженка решила ни в коем случае не останавливаться на достигнутом и продолжить развитие в этом направлении.
Джон Кольер. Дельфийская жрица, 1891.
Константин Маковский. Портрет княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой в русском костюме, 1900.
Елизавета Юхнёва по образованию искусствовед, это и сподвигло её принять вызов и заняться этим делом, ведь любовь к прекрасному у девушки в крови. Она считает, что таким образом классическое искусство станет более доступным для широких масс людей.
Ремзи Таскиран. Портрет девушки, 1961.
По словам девушки, выбор картин происходит каждый раз по-разному. Иногда полотно просто само по себе приходит на память, иногда попадается на глаза в какой-нибудь книге или в интернете. Елизавета сразу определяет её это или нет и считает выбор для всех своих работ неслучайным.
Леонардо да Винчи. Прекрасная Ферроньера, 1499.
Тициан. Девушка перед зеркалом, 1515.
Для того, чтобы воссоздать картину у Лизы уходит от немногим менее часа до целых трёх. Самыми тяжёлыми в этом плане стали «Прекрасная Ферроньера» Леонардо да Винчи и «Девушка перед зеркалом» Тициана. На этих полотнах очень сложно было воссоздать макияж, причёски, потребовалось много дополнительного реквизита. Кроме всего прочего, невероятно сложно передать именно то выражение лица, что и делает картину неповторимой. Тут необходимо огромное количество снимков, чтобы поймать его.
Джованни Больдини. Портрет Лины Кавальери, 1901.
Вещи, которые обычно Елизавета использует в качестве реквизита, она старается подбирать максимально похожие на изображённые. Очень часто бывает так, что совершенно неожиданные вещи выполняли нужную функцию. Некоторые предметы были употреблены вовсе не по своему назначению.
Абрам Архипов. Крестьянка в зеленом сарафане, 1900.
Снимает девушка на свой телефон. Пришлось изучить много новой информации о том, как управлять гаджетом при съёмке, чтобы было удобно. Юхнёва также научилась делать почти профессиональный грим из подручных косметических средств. Для этого Лиза просматривала в интернете онлайн-уроки по технике театрального грима.
Джон Эверетт Милле. Портрет девушки (София Грей), 1857.
Девушка говорит, что занимается этим просто потому что это оказалось чрезвычайно интересно и увлекательно. Главным в своих работах Лиза считает то, что она старается всё делать максимально близко к первоисточнику. Иногда это бывает сложно, ведь далеко не всегда героиня соответствует типажу Лизы, да и анатомически все очень разные. Девушка получает настоящее удовольствие от своих перевоплощений. Ей очень интересно примерять на себя столь разнообразные образы, прочувствовать весь спектр эмоций героев. При этом очень важно передать истинный дух и настроение каждой картины.
Джон Уотерхаус. Душа розы или моя сладкая роза, 1908.
В социальных сетях много разных людей и реакции у всех разные. Одни считают это прихотью, другие выражают восхищение и благодарность за работу. Многие люди пишут Елизавете своё мнение, выказывая поддержку и благодаря за то, что именно её работа помогла им взглянуть на известные произведения искусства совершенно по-новому.
Харитон Платонов. Портрет женщины, 1903.
С Юхнёвой связываются медийщики из разных концов России и мира. Работы девушки даже показывали в Японии по местному телевидению. Елизавете предложили работу на съёмках целых двух документальных фильмов о творческих изысканиях во время карантина.
Тамара Лемпицка. Розовая туника, 1927.
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