10 способов, как проверить продукты, если есть сомнения в их качестве

С помощью поваренной соды можно проверить натуральность вина
Купили молочные продукты по акции и теперь сомневаетесь в их качестве? Переживаете, можно ли есть яйца, которые уже неделю пролежали в холодильнике? Не всегда стоит верить производителям и их заверениям о высоком качестве продуктов, натуральных ингредиентах и длительном сроке годности. Если сомневаетесь в яйцах, масле, молоке, сметане, твороге, меде, вине, мясе или цукатах, лучше перестраховаться с помощью домашних хитростей.
1. Яйца
Всплывшее яйцо - плохой признак, а вот утонувшее на дно - свежий продукт / Фото: syl.ru
Проще всего проверить качество яйца, погрузив его в стакан с водой. Если оно свежее, то ляжет на дно бочком. Продукты недельной давности всплывут тупой стороной кверху. Яйца, которым 14-21 день, просто «повиснут» в воде тупым концом вверх. Если же куриный продукт и вовсе всплывет на поверхность, это явный признак, что яйцо несвежее и есть его точно нельзя. Обязательно проверяйте срок годности яиц при покупке. Не обязательно хранить продукты в холодильнике, можно держать яйца и при комнатной температуре.
2. Сметана
Нескольких капель йода или люголя достаточно, чтобы произошла реакция / Фото: i5.otzovik.com
Иногда при производстве сметаны используют крахмал, чтобы улучшить консистенцию продукта. Добавку легко обнаружить в дома, если соединить немного йода или люголя с продуктом и оценить реакцию. Верный признак содержания крахмала - посиневшая сметана.
Туда же могут добавлять стабилизатор каррагинан, чтобы продукт стал гуще. Если в молочной продукции есть нехарактерные сгустки, комочки или крупинки, скорее всего, в ней содержится искусственная добавка. Чтобы узнать наверняка, разведите ложку продукта в стакане горячей жидкости. Растительные жиры превратятся в белесые сгустки и будут плавать на поверхности.
3. Сливочное масло
Про выборе масла на развес обращайте внимание на цвет, консистенцию и срок годности / Фото: 1tulatv.ru
Натурпродукт состоит из цельного молока и сливок. Если часто покупаете развесное масло, будьте внимательны к следующим критериям. Подходящий оттенок - между желтым и белым, ближе к нейтрально-бежевому. По консистенции качественное масло твердое, не расслаивается и не крошится, гладкое, хранится около 10-15 суток. Чтобы избавиться от сомнений в качестве продукта, отрежьте небольшой кусочек масла и залейте его кипятком. Натурпродукт быстро расплывется по тарелке, а подобие маргарина превратится в кусочки.
4. Творог
Синий цвет - плохое качество, оранжевый - хорошее / Фото: i.mycdn.me
Крахмал - популярная добавка в творог. Чтобы его выявить, на помощь придет уже знакомый лайфхак с йодом. Нанесите пару капель препарата на творожный кусочек. Натурпродукт станет оранжевого цвета, а некачественный приобретет синеватый оттенок.
Еще творог может содержать пальмовое или кокосовое масла. Чтобы проверить их, оставьте кусочек продукта при комнатной температуре. Творог с растительными жирами покроется желтой коркой.
5. Молоко
Если после смешивания со спиртом сразу появились белые хлопья - это хорошее молоко / Фото: i.ytimg.com
Молоко - еще один продукт, куда недобросовестные производители любят добавлять крахмал, чтобы сделать его гуще. Само собой, можно воспользоваться хитростью с йодом. Другой вариант - спирт. Смешайте молоко со спиртом в соотношении 1:2 и в течение минуты взбалтывайте жидкость. Вылейте смесь в блюдце и наблюдайте за эффектом. Если сразу появились белые хлопья - молоко хорошее. В случае, когда хлопья появляются спустя время или никогда - продукт разбавлен.
6. Цукаты
Вместо натуральных ягод и фруктов могут использовать желатин и красители / Фото: munevver.net
Ягодные и фруктовые кусочки плодов сперва нужно выварить в сиропе, а затем просушить. Однако такую технологию выдерживают не все изготовители, пичкая продукцию эмульгаторами. Чтобы убедиться в натуральности цукатов, погрузите их в теплую жидкость. Если они будто бы растворились или обесцветились, значит, настоящие фрукты заменили красящими веществами и желатином.
7. Мед
Разведите мед с водой и добавьте немного уксуса, а потом оцените реакцию / Фото: pishhevarenie.com
Сладкий продукт тоже не обходится без лишних добавок вроде воды, мела или даже муки. Так производители увеличивают массу меда. Выявить мел поможет уксус. Смешайте мед с водой и добавьте туда небольшое количество кислоты. Если жидкость вспенится и зашипит - продукт не лучшего качества.
Проверка на воду: налейте чуть-чуть меда на бумагу. Продукт растекся и под ним остался мокрый отпечаток? В меде определенно есть лишняя жидкость.
8. Мясо
Свежее мясо легко выравнивается, если надавить на него пальцем / Фото: misanec.ru
Упругое и гладкое, ярко-красного оттенка и с прозрачными соками - так должно выглядеть свежее мясо. На нем не будет крови, слизи или каких-либо посторонних жидкостей. А вот рыхлое мясо странного розового оттенка - признак того, что его вырастили на стимуляторах. Самый простой способ проверить продукт - надавить на него пальцем. Если ямка быстро выравнивается, мясо свежее, если нет - оно не лучшего качества.
9. Рыба
Ярко-красные жабры - признак свежести рыбы / Фото: vi.ill.in.ua
Чтобы не превратить покупку рыбы в лотерею, учитывайте следующие нюансы. Признаки свежего и качественного продукта: целая чешуя без каких-либо повреждений, красноватые жабры, глаза однородного оттенка без помутнений. Само мясо - розоватовое, но ни в коем случае не коричневое. Хотите проверить наверняка? Погрузите рыбу в емкость с водой. Свежая очень быстро утонет.
10. Вино
Натуральное вино после реакции с содой потемнеет или посереет / Фото: sovet-ok.ru
Проще всего проверить вино содой. Налейте в емкость чайную ложку напитка и присыпьте небольшим количеством пищевого продукта. Качественное вино потемнеет или посереет, а суррогат ничуть не поменяется в цвете. Также проверьте осадок в бутылке. Натуральный напиток содержит винный камень, оседающий на дне. У плохого вина пробка может протекать, быть пересохшей и отдавать затхлым ароматом, а также явно ощущается спиртовой привкус.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии