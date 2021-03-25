10 способов, как проверить продукты, если есть сомнения в их качестве

С помощью поваренной соды можно проверить натуральность вина

1. Яйца

Всплывшее яйцо - плохой признак, а вот утонувшее на дно - свежий продукт / Фото: syl.ru

2. Сметана

Нескольких капель йода или люголя достаточно, чтобы произошла реакция / Фото: i5.otzovik.com

3. Сливочное масло

Про выборе масла на развес обращайте внимание на цвет, консистенцию и срок годности / Фото: 1tulatv.ru

4. Творог

Синий цвет - плохое качество, оранжевый - хорошее / Фото: i.mycdn.me

5. Молоко

Если после смешивания со спиртом сразу появились белые хлопья - это хорошее молоко / Фото: i.ytimg.com

6. Цукаты

Вместо натуральных ягод и фруктов могут использовать желатин и красители / Фото: munevver.net

7. Мед

Разведите мед с водой и добавьте немного уксуса, а потом оцените реакцию / Фото: pishhevarenie.com

8. Мясо

Свежее мясо легко выравнивается, если надавить на него пальцем / Фото: misanec.ru

9. Рыба

Ярко-красные жабры - признак свежести рыбы / Фото: vi.ill.in.ua

10. Вино

Натуральное вино после реакции с содой потемнеет или посереет / Фото: sovet-ok.ru