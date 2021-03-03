20 фактов о семейной жизни в картинках

Настоящая семейная жизнь зачастую отличается от той, которую мы видим в кино. Но от этого она не становится ни на чуточку хуже — ведь где, как не дома, можно полениться, проспать целый день, носить любимый вытянутый свитер и вместе смотреть целый сезон любимого сериала за выходные.
Мила и Сергей, нормальная семейная пара, в серии комиксов «Пара — Нормальные явления» показывают, что повседневная семейная жизнь — теплая, уютная и полна милых курьезов.
NaVoTe.ru пересмотрел их и согласился: всё так и есть.
Все моё — твоё:
И зачем спросила?
Неожиданность
Секрет прибранной комнаты
Зима проходит примерно так:
Вышла новая серия любимого сериала
Мужская философия.
Взгляд на будущее
Осенняя хандра
Не угодишь
Красота требует жертв… и еды
Неожиданные последствия
О его любимой одежде
Семейная романтика
Чувство юмора
Я и так знаю, что ты красивая
Все мы со странностями
Утро
Понедельник
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