20 фактов о семейной жизни в картинках

Настоящая семейная жизнь зачастую отличается от той, которую мы видим в кино. Но от этого она не становится ни на чуточку хуже — ведь где, как не дома, можно полениться, проспать целый день, носить любимый вытянутый свитер и вместе смотреть целый сезон любимого сериала за выходные.



Мила и Сергей, нормальная семейная пара, в серии комиксов «Пара — Нормальные явления» показывают, что повседневная семейная жизнь — теплая, уютная и полна милых курьезов.



NaVoTe.ru пересмотрел их и согласился: всё так и есть.



Все моё — твоё:

И зачем спросила?

Неожиданность

Секрет прибранной комнаты

Зима проходит примерно так:

Вышла новая серия любимого сериала

Мужская философия.

Взгляд на будущее

Осенняя хандра

Не угодишь

Красота требует жертв… и еды

Неожиданные последствия

О его любимой одежде

Семейная романтика

Чувство юмора

Я и так знаю, что ты красивая

Все мы со странностями

Утро

Понедельник

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