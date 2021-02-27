10 позитивных и вдохновляющих фильмов

Иногда хочется забыть о проблемах, заботах, пресловутой пандемии и невероятном количестве вопросов, требующих незамедлительного решения. Тогда нужно просто налить себе чашку ароматного чая, уютно устроиться перед телевизором и посмотреть добрый фильм, который не только поднимет настроение, но и вдохновит на новые свершения. В нашей сегодняшней подборке те картины, которые непременно помогут исцелиться от хандры.
«Марафон желаний», Россия, 2020 год
Фильм Даши Чаруши получился удивительно позитивным и мотивирующим. Казалось бы, банальная история о девушке, пытающейся улучшить свою жизнь, заставляет зрителя не только наблюдать за главной героиней, но ещё и думать о собственной судьбе
. «Марафон желаний» поднимет настроение, оставит приятное послевкусие и мягко подведёт к главному выводу: чтобы получить то, чего никогда не имел, нужно всего лишь сделать то, чего никогда не делал.
«Куда ты пропала, Бернадетт?», США, 2019 год
Ричард Линклейтер экранизировал одноимённый бестселлер Марии Семпл о женщине, потерявшей
саму себя в бесконечных заботах о доме и семье. В какой миг в жизни, казалось бы, счастливой жены и матери наступил тот самый переломный момент, когда она встала на путь возвращения к своим мечтам.
История кажется немного сказочной, но в то же самое время очень реальной. Возможно, кого-то она сможет заставить пересмотреть собственное отношение к жизни в целом и к самому себе в частности.
«Невероятный мир глазами Энцо», США, 2019 год
Режиссёр Саймон Кёртис рассказывает о жизни отдельно взятой семьи. Правда, повествование ведётся от лица золотистого
ретривера Энцо. При этом фильм получился по-настоящему тёплым и трогательным, он помогает не просто погрузиться в чужую жизнь, а словно бы примерить её на себя. Возможно, кто-то из зрителей просто получит удовольствие от просмотра, а кто-то после знакомства с героями картины поймёт: пора что-то менять в самом себе.
«Маленькие женщины», США, 2019 год
Новая экранизация одноименного романа Луизы Мэй Олкотт получилась необыкновенно атмосферной и современной, несмотря на то, что события происходят в XIX веке. В трактовке
Греты Гервиг история взросления четырёх сестёр выглядит немного мягче, чем в первоисточнике, и при этом сохраняет главную идею романа: семья является главной опорой человека в жизни. А после просмотра хочется взять телефон и сказать самые главные слова своим близким, если они не рядом.
«Арахисовый сокол», США, 2019 год
Тонкий юмор, нетривиальный сюжет и глубокий смысл «Арахисового сокола» отличают фильм Тайлера Нилсона и Майка Шварца от сотен других современных картин. «Арахисовый сокол» позволяет поверить в себя и отправиться вслед за собственной мечтой,
как это сделал главный герой Зак Готтзакен. После просмотра ещё долго сохраняется светлое чувство и вера в то, что для достижения цели необходимо только сильное желание, подкреплённое действиями.
«Зеленая книга», США, 2018 год
Уютная ностальгическая атмосфера, добрый юмор, глубокий смысл без навязчивого морализаторства, - всё это «Зелёная книга» режиссёра Питера Фаррелли. Фильм о том, как нелегко быть «белой вороной», но как при этом здорово быть яркой
индивидуальностью и сохранять на протяжении всей жизни верность самому себе.
«Шахматист», Франция, 2019 год
Не зря создатели этого фильма выбрали очень жизнеутверждающий слоган: «Ради мечты на край света!» История маленького шахматиста пронизана любовью и верой, надеждой и самыми невероятными мечтами, которые стали реальностью несмотря на все тяготы и испытания
судьбы.
«Танцуй сердцем», Франция, Бельгия, 2019 год
И этот фильм тоже о мечте. А ещё об умении находить баланс между призванием и любовью, о желании достичь успеха, не изменяя самому себе и не причиняя боль близкому человеку. Типичная на первый взгляд история о танце и о любви
, тем не менее, завораживает и плавно подводит к понимаю: счастье – это не финиш, а дорога, по которой каждый идёт к своей цели.
«Ода радости», США, 2019 год
Романтическая комедия Джейсона Уайнера о слегка нелепом герое, пытающемся обрести собственное счастье.
Правда, ситуация осложняется тем, что этому самому герою нельзя радоваться. Эта эмоция приводит к неожиданным и весьма печальным последствиям вроде обморока на свадьбе собственного друга. Впрочем, нужно увидеть все злоключения героя собственными глазами, чтобы понять его, полюбить, принять, увидеть в нём собственное отражение и поверить в неизменную победу любви и добра.
«Ослеплённый светом», Великобритания, США, Франция, 2019 год
Фильм Гуриндер Чадхы – о мечтателях и для мечтателей. Он о тех, кто достигает своей цели, но при этом никогда не переступает через себя и не наносит смертельные раны тем,
кто рядом. История индийского подростка, живущего со своей семьёй в Англии, могла бы оказаться куда более печальной, если бы однажды Джавед не услышал песни Брюса Спрингстина.источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:И не забудьте:Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии