Собачники vs кошатники: ученые установили, чем отличаются их характеры

Не очень приятные новости для владельцев кошек
Масштабное исследование выявило, что у любителей кошек есть одна специфическая черта.
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Кажется, разговоры об этом ведутся с момента, когда первая кошка подошла к очагу человека (где в этот момент мирно спала собака). Кого ты выбираешь, двуногий — верного старого друга или пушистый комок гордости и эгоизма?
Недавно ученые решили подвести подо все эти споры научную базу. Психологи из Университета Техаса опросили четыре с половиной тысячи владельцев домашних животных об их предпочтениях и узнали следующее:
74 % опрошенных признались, что очень любят собак vs лишь 41% очень любят кошек.
15% заявили, что кошек они терпеть не могут vs 2% отметили, что недолюбливают собак.
Из чего мы заключаем, что выбор большинства из нас очевиден — собака лучший друг человека, в то время как кошка всего лишь приятель. Это легко объясняется на генетическом уровне — исследование биологов подтвердило, что геном домашней собаки очень сильно отличается от ее диких сородичей, в то время как в геноме кошки за тысячелетия приручения наметились лишь легкие девиации.
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Собаки умеют и любят взаимодействовать с человеком.Они дневные животные, которые охотятся стаей, а значит признают своего хозяина за часть семьи, своего рода суперальфа самца. Разве это не приятно? В то время как кошки живут ночной жизнью, причем их охота дело сугубо индивидуальное. Конечно, иногда с тобой из жалости могут поделиться убитой дичью, ибо это выгодно — в тяжелые времена безмышья человек обеспечит хрустящим фастфудом.
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Разница в психологии кошек и собак очевидна и понятна. Однако, что же можно сказать об их владельцах? Очевидно, характер кошатников и собачников тоже отличается.
После проведения опроса о выборе между собаками и кошками, техасские психологи составили психологический портрет каждого из участников исследования. Как и следовало ожидать, средний собачник драматично отличался от типичного любителя кошек!
Собачники
Итак, что же можно сказать о людях, которые любят собак? По природе своей они — экстраверты, то есть очень общительные. Собачники проявляют больше уважения, доверия и сострадания другим людям. Они отлично заточены под жизнь в обществе, где эти качества являются необходимыми для успешного сосуществования. Кроме того, ни прекрасно организованы — любят и умеют добиваться своих целей, дисциплинированы и ориентированы на похвалу и награду. Собачники не любят спонтанность, им нравится, когда все идет по плану. Кроме того, они часто являются популярными лидерами.
Кошатники
Ну а что же любители кошек? Забежим вперед — ох не зря в кино постоянно изображают злодеев с кошками! Психологи определили одно неприятное качество, которое свойственно многим кошатникам — они невротики. Это значит, склонны к депрессиям, частым сменам настроения, беспокойству и очень не уверены в себе. Чаще всего они интроверты, а иногда откровенные мизантропы.
Кстати, кхм, невротическое расстройство личности свойственно многим юмористам, и в нашей редакции есть тому подтверждения!
В оправдание кошатников, мы должны добавить, что эти люди, как правило, ответственны за создание большинства интересных и прекрасных вещей. Они прекрасно чувствуют эмоции, воспринимают искусство, склонны к приключениям и обладают развитым воображением. Любители кошек открыты к новым идеям и экспериментам, в то время как собачники, в большинстве своем, консерваторы.
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Что же можно сказать о людях, у которых сразу живут и кошка, и собака? Ученые считают, что их можно смело отнести к собачникам. Помимо черт характера, свойственных любителям собак, они также обладают хорошей способностью к разрешению конфликтов. Кто бы сомневался!
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