Собачники vs кошатники: ученые установили, чем отличаются их характеры

Кажется, разговоры об этом ведутся с момента, когда первая кошка подошла к очагу человека (где в этот момент мирно спала собака). Кого ты выбираешь, двуногий — верного старого друга или пушистый комок гордости и эгоизма?

Недавно ученые решили подвести подо все эти споры научную базу. Психологи из Университета Техаса опросили четыре с половиной тысячи владельцев домашних животных об их предпочтениях и узнали следующее: