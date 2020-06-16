7 отличных упражнений, которые избавят от боли в спине

Боль в пояснице не шутка. И неважно, какой образ жизни ведет человек — активный или сидячий, — «заработать» ее рискуют все.
К счастью, мы отыскали несколько простых и эффективных упражнений, которые избавят вас от боли в спине.
Упражнение 1
Лягте на спину. Правую ногу согните в колене. Левую выпрямите и поднимите вверх. Обхватите двумя руками левую ногу под коленом и подтяните к себе. Задержитесь в таком положении на 30 секунд. Повторите упражнение по 2 раза для каждой ноги.
Упражнение 2
Лягте на спину. Ноги согните в коленях. Левую обхватите двумя руками за колено и подтяните к себе. Задержитесь в таком положении на 20 секунд. Повторите упражнение по 2 раза для каждой ноги.
Упражнение 3
Лягте на спину. Правую руку в сторону. Левая нога выпрямлена. Правым коленом постарайтесь коснуться противоположной стороны (можно помогать левой рукой). Задержитесь в таком положении на 20 секунд. Повторите упражнение по 2 раза для каждой ноги.
Упражнение 4
Лягте на спину. Левую ногу согните в колене. Правую ногу поставьте на левую, а колено разверните в сторону. Медленно подтяните левую ногу к себе. Задержитесь в таком положении на 30 секунд. Поменяйте ноги и повторите упражнение.
Упражнение 5
Встаньте на правое колено и потяните ногу. Задержитесь в таком положении на 30 секунд. Поменяйте ноги и повторите упражнение.
Упражнение 6
Лягте на правый бок. Левую ногу согните в колене, взявшись за лодыжку левой рукой. Аккуратно тяните лодыжку рукой, создавая напряжение на внутренней части левого бедра. Спина не должна сильно прогибаться. Задержитесь в таком положении на 30 секунд. Перевернитесь на другой бок и повторите упражнение.
Упражнение 7
Встаньте на расстоянии вытянутой руки напротив стола. Согнитесь вперед, слегка подогнув колени, так, чтобы вы могли дотянуться до края стола обеими руками. Держите руки прямо, а голову на уровне плеч. Задержитесь на 10 секунд. Затем выпрямитесь и сделайте поочередно небольшие наклоны в стороны.
После этого вы будете чувствовать себя прекрасно!
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