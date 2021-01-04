В заброшенной деревенской церкви археологи обнаружили таинственный кувшин с сюрпризом

Именно здесь был обнаружен клад.

Старый глиняный кувшин, хранивший свою тайну больше 300 лет.

Серебряные средневековые монеты, которые были найдены в кувшине.

Илона Зрини.

Имре Тёкёли.

Смелая женщина, которой довелось многое пережить в своей судьбе - Илона Зрини.

Вождь куруцев - Имре Тёкёли.

Илона Зрини с детьми.