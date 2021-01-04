В заброшенной деревенской церкви археологи обнаружили таинственный кувшин с сюрпризом

Кувшин, наполненный доверху серебряными средневековыми монетами, случайно обнаружили рабочие под гнилыми половицами заброшенной церквушки. Клад был спрятан более 300 лет назад, во время Гражданской войны, слепым священником-поляком в Церкви Розария Пресвятой Богородицы в деревне Обисовце (Польша), которая находится недалеко от Кошице в Словакии. Эта церковь в крошечной деревне, насчитывающей всего триста жителей, на протяжении веков была центром некоторых весьма интересных исторических событий. Что же выяснили историки об этом сокровище, покопавшись в древних архивах?
Чтобы церковь была действующей, её нужно содержать в должном виде. Нужно регулярно проводить ремонтные работы всего, что там находится: от шпилей на куполах, до скамей и пола. В одной из полуразвалившихся церквей в деревне Обисовце строители делали капитальный ремонт. Под половыми досками, которые почти полностью прогнили, рабочие обнаружили скрытое помещение. Они вызвали археологов и тех ждал очень неожиданный приятный сюрприз. Они обнаружили запечатанный глиняный кувшин. Когда сорвали печать с горлышка посудины, оттуда посыпались серебряным дождём монеты.
Именно здесь был обнаружен клад.
Старый глиняный кувшин, хранивший свою тайну больше 300 лет.
После того, как учёные исследовали это сокровище, оказалось, что монеты датируются концом 17 века и самыми ранними годами 18 столетия. Конечно, древние клады находили довольно много раз и здесь не кроется ничего сверхъестественного. Но вот узнать истинную историю сокровища удаётся весьма и весьма редко.
Серебряные средневековые монеты, которые были найдены в кувшине.
Благодаря тому, что все церкви хранят старые документы и исторические записи, в этом случае узнать историю тайника исследователи смогли очень быстро. Эксперты из Триглавского археологического общества, проанализировали и изучили все старые архивы, изучили сами монеты. Они считают, что по всей вероятности, клад был спрятан священником этой церкви во время гражданской войны в этом регионе. Наверняка это были пожертвования прихожан.
Несмотря на то, что деревня Обисовце никогда не была большой, там всегда жило очень мало людей, вышло так, что именно она стала эпицентром любопытных исторических событий.
В 1680-х годах здесь произошло восстание под названием «восстание Тёкёлей» или «восстание куруцев». Затеяли его венгерские беженцы, известные своими антигабсбургскими настроениями. Они были выходцами из разных мест на территории тогдашней Османской империи.
С этим связана очень интересная романтическая история, которая до сих пор вызывает интерес не только историков, но и обычных людей. Конечно же, не обошлось без женщины. Имя её — Хелена Зриньски, лучше известна она, как Илона Зрини. Она была женой трансильванского правителя Ференца I Ракоци. Умная, образованная женщина, владеющая несколькими языками. В сферу её интересов входили не только её дети, которых у неё было трое, она интересовалась юриспруденцией, политикой и даже военным делом. Габсбурги, желая сохранить своё влияние на Венгрию, объявили Леопольда I опекуном наследника князя Ракоци. Безусловно, это совсем не входило в планы его матери.
Илона Зрини.
Эта смелая женщина стала символом борьбы и мужества, она творила историю на глазах у своих современников. Несколько лет Илона держала оборону Мукачевского замка. На её долю выпали очень тяжёлые испытания: практически одновременно ей довелось пережить смерть отца, своего старшего сына и мужа.
Имре Тёкёли.
Смелая женщина, которой довелось многое пережить в своей судьбе - Илона Зрини.
Неожиданным утешением в скорби стал для Илоны вождь повстанцев, так называемый «король куруцев» - Имре Тёкёли. Он был младше неё на полтора десятка лет, но это не стало препятствием их искренним нежным чувствам друг к другу. Тайные свидания пары завершились пышным свадебным празднеством, длившимся целых восемь дней! Состоялось оно там же — в Мукачевском замке. Даже сейчас описание этого впечатляющего события обязательный пункт любой экскурсии в этих краях.
Вождь куруцев - Имре Тёкёли.
Все свои силы и любовь своего большого сердца Илона направила на своих оставшихся двух детей и молодого супруга. К сожалению, счастье продлилось недолго, Имре изгнали из страны и сослали в Турцию. Илона опять осталась одна. Ей пришлось защищать свою семью, своих детей, принимать ответственные решения и отдавать приказы. Эта смелая дама выходила на стены замка, чтобы поддержать моральный дух солдат и показать, что она свято верит в победу.
Илону любили и уважали. Ей верили. Причём и свои и чужие. Враги даже не обстреливали замок, когда она выходила, чтобы не ранить её. Своим примером она показала, что за свободу можно и нужно бороться. К сожалению, крепость, после трёх лет героической обороны, в результате предательства, пала. Впоследствии дело матери по борьбе с господством ненавистных Габсбургов, продолжил её сын - Ференц II Ракоци.
Илону сослали с дочерью в монастырь, а сына в иезуитскую школу. Умерла мятежная княгиня в 1703 году. Имре умер всего лишь два года спустя после супруги. Их души воссоединились уже не в этой жизни. В честь пары установили памятники, отмечают праздники. История их любви пережила своё время.
Илона Зрини с детьми.
Хоть восстание куруцев было подавлено в 1687 году, вскоре мир был снова разрушен. На этот раз регион сотрясла гражданская война. Крестьяне боролись против знатных венгров. В эти непростые времена, по церковным документам, церковью в Обисовце заведовал польский священник, слепой на один глаз. Приход был небольшим, но видимо, прихожане были щедры. По словам археологов, сумма обнаруженного клада весьма солидна.
Во время боевых действий священника ранило и он бежал. Почему он не забрал монеты из тайника, осталось неизвестным. Церковь была почти полностью разрушена войной. На её месте построили новое здание в середине 19 века. Наконец, уже в наше время, церковь решили полностью отремонтировать, ведь она является важным духовным центром в регионе.
Начались строительные работы и под строением обнаружили остатки той старой церкви. После того как была приглашена команда археологов, обнаружили секретную комнату, под досками пола которой и был найден заветный кувшин с сокровищем.
Сейчас работы по изучению ещё ведутся, хоть многое учёные уже выяснили. Кто знает, может исследователи после тщательного анализа узнают ещё какие-нибудь секреты клада или подробности истории слепого священника? Пока эксперты изучают редкие средневековые монеты и стремятся найти ответы на все вопросы.
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