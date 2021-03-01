9 популярных мифов о спартанцах, которые навязаны нам художественной культурой

1. Самоназвание спартанцев

Лямбда на щитах - первая буква настоящего названия Спарты. | Фото: sketchfab.com.

2. 300 спартанцев спасли Грецию

Битва при Фермопилах не спасла Грецию от завоевания. | Фото: thinglink.com.

3. Спартанцы убивали детей

Никаких костей младенцев в захоронениях рядом с Тайгетом. | Фото: Twitter.

Обычай описывал Плутарх, который жил через 300 лет после тех событий. | Фото: history-doc.ru.

4. Жители Спарты были равны

Спарта была типичным греческим полисом. | Фото: ppt-online.org.

5. Непобедимое войско

Войско лаконцев мало чем отличалось от армий других полисов. | Фото: armflot.ru

6. В Спарте все было только ради войны

С культурой в Спарте тоже все было в полном порядке. | Фото: grekomania.ru.

7. Спартанцы – убийцы и воины

Жили спартанцы, как и все греки. | Фото: drimtim.ru.

8. Афины и Спарта – друзья

Отношения были разными и уж точно непростыми. | Фото: ya.ru.

9. Спартой руководил Царь

Не один только царь. | Фото: ravepad.com.