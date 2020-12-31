Кем в жизни была «кустодиевская купчиха» и другие малоизвестные факты о жизни и творчестве Репина

Борис Кустодиев занимает почетное место среди художников начала ХХ века. Талантливый жанрист, мастер психологического портрета, книжный иллюстратор и декоратор, Кустодиев создал шедевры практически во всех художественных произведениях.
1. Купеческая тема пришла из детства
Бориса Кустодиева, вместе с другими тремя детьми, воспитывала мать на пенсию в 30 рублей. Его отец скончался от чахотки, когда Борису было около года, а его матери – 25 лет. Семья Кустодиевых снимала небольшой флигель в доме богатого купца. Именно здесь у мальчика сложились первые впечатления от быта провинциального купеческого сословия. Позднее художник писал: «Весь уклад богатой купеческой жизни отражался у меня прямо под носом». Эти детские воспоминания художник хранил долгие годы, а позже мастерски воспроизводил их на своих холстах.
Купчиха / Голубой домик
2. Кустодиев мог стать священником
Подобно Ван Гогу, который получил образование священника, Борис Кустодиев тоже начинал свой путь с духовника. Он родился в семье учителя русского языка и литературы, который преподавал в духовном училище и гимназии в Астрахани. Кустодиев обучался иконописи в Астраханской духовной школе, а позже и в Астраханской духовной семинарии. Примерно в это же время зародилась его тяга к живописи. Он брал частные уроки рисования у П. А. Власова и также посещал Астраханский кружок любителей живописи и рисунка.
3. Фамилия Кустодиева тоже могла связать его с церковной службой
Ряд исследователей предполагают, что фамилия Кустодиев происходит от старославянского «кустод» - так называли сторожа, церковного привратника. Неизвестно, были ли дальние предки Бориса Михайловича церковными служителями, но его ближайшие родственники связали свои жизни именно с церковью. Дед служил дьяком в одном из сел Самарской губернии, по его стопам пошли и сыновья – Степан, Константин и Михаил.
Борис Кустодиев, «Автопортрет» (фрагмент), 1912 г.
4. Был одним из любимых учеников Репина
Борис Кустодиев был одним из самых любимых учеников Ильи Репина.
В 1896 году Кустодиев уехал в Петербург и поступил в Академию художеств. Учился в мастерской Репина, где много работал с натуры, стараясь оттачивать свое мастерство в передаче красочного разнообразия мира. Благо, талантливый наставник ему в этом охотно помогал. «Я очень надеюсь на Кустодиева, - писал Репин. «Он талантливый художник, вдумчивый и серьезный человек, глубоко любящий искусство. Он внимательно изучает природу ... ». Когда Репину поручили написать масштабное полотно к 100-летию Госсовета, он пригласил Кустодиева и И. С. Куликова в помощники. Работа была чрезвычайно сложной и требовала полноценной самоотдачи. Вместе со своим учителем молодой художник выполнял портретные эскизы для подготовки картины, а затем написал правую часть финальной работы.
Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года
5. Кустодиев любил все русское
Значительную часть творческого наследия Бориса Кустодиева составляют картины, отражающие всю самобытность русского народного быта с его яркими ярмарками, шумными базарами и веселыми народными гуляниями на Масленицу. Художник неистово любил все русское - деревянную утварь, расписные игрушки, пышные сарафаны и платки, крестьянские избы с традиционной резьбой.
Борис Кустодиев. "Масленица", 1903 год
6. Кустодиев славится множеством медалей
Кустодиев прославился еще в студенческие годы, участвовал во многих выставках. С 1900 года художник выставлял свои работы на весенних выставках в Императорской Академии художеств. В 1900 г. Кустодиев был награжден серебряной медалью за картину «Праздники» на Международной выставке в Брюсселе. В1901 г. - малой золотой медалью за портрет И. Я. Билибина на Международной художественной выставке в Мюнхене. В 1903 г. Кустодиев был удостоен Гран-при Союза художников Австрии за портрет А. П. Варфоломеева на Международной художественной выставке в Мюнхене. И снова в 1903 г. за картину «Базар в деревне» художник был награжден золотой медалью ИАХ. А после - окончил Академию со званием классного художника.
Праздники / Портрет А.П.Варфоломеева / Ярмарка
7. Кустодиевская женщина
Подобно Рубенсу, создавшему свой особенный тип «рубенсовских женщин», Кустодиему удалось создать тип «кустодиевской» красоты. Это пышные русские женщины, которые пылают здоровьем, достатком, красотой и русской природой. В 1915 году свет увидел «Купчиху» и «Красавицу» - неповторимые образы русской красоты. Моделью для первой картины выступила Галина Адеркас, на тот момент учившаяся на первом курсе медицинского факультета.
Женские портреты Кустодиева
8. Кустодиев не бросил живопись, несмотря на тяжелую болезнь
В 1909 году у Кустодиева появились первые признаки опухоли спинного мозга. Несколько операций принесли лишь временное облегчение. Последние 15 лет борьбы с болезнью художник был прикован к инвалидной коляске, из-за чего был вынужден писать произведения лежа. «Теперь весь мой мир - моя комната», - писал он. Однако именно в этот непростой период его жизни появились его самые яркие, темпераментные, веселые работы. Его способность оставаться радостным и жизнерадостным, несмотря на паралич, поражала других. Красочные картины и веселые жанровые произведения Кустодиева не раскрывают его физических страданий, а наоборот, производят впечатление беззаботной и веселой жизни.
9. Друзья создали ему специальный мольберт
Чтобы Кустодиеву было удобнее творить свои прекрасные произведения, товарищи-художники сконструировали для него специальный мольберт - навесной. Полотно легко можно было перемещать вперед и назад. Таким образом, та или иная часть холста попадала в поле зрения обездвиженного художника. Постепенно, благодаря стараниям любимой жены Юлии Евстафьевны, Кустодиев сам стал перемещаться по дому.
Кустодиев с женой
Внезапная смерть Кустодиева 26 мая 1927 года стала большой утратой для советского искусства. Незадолго до смерти Борис Михайлович просит посадить на его могиле березу и не ставить надгробную плиту. Его яркие и оптимистичные работы - праздник России, праздник русской живописи - продолжают жить.
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