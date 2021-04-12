Как варить перловку и пшеницу для рыбалки на карася, карпа, леща, плотву?

Хорошо распаренная перловка либо пшеница, это очень хорошая насадка для рыбалки летом, когда рыба неплохо берёт на различные виды растительных продуктов. По доступности и распространённости эти два вида насадок, пожалуй, стоят на первых местах. Некоторые рыболовы думают, что перловка с пшеницей, это практически одно зерно, разве что отличаются они друг от друга цветом. Но, это не так. Пшеница она и есть пшеница, а вот перловка производится из зерна ячменного. Так что, разница между перловкой и пшеницей будет и по вкусу и по запаху. Для рыбалки каждому рыболову нужно научиться, правильно варить перловку и пшеницу, а варить их следует немножечко по-разному.

Как сварить перловку и пшеницу? Делаем это правильно

Перловку можно сварить так, что из неё получится обыкновенная каша, либо сделать из неё рассыпчатое зерно. Если течение в водоёме присутствует достаточно быстрое, то только твёрдая перловка сможет хорошо удержаться на крючке. На течении, практически любая рыба, когда видит что-то съедобное, быстро хватает любую насадку, а уже потом принимает решение проглотить её либо просто выплюнуть. Вот, как раз в этот момент, её и нужно подсекать. Если в водоёме течение не сильное, то приготовить перловку (или пшеницу) нужно так, чтобы она была хорошо распаренной, достаточно мягкой и обладала характерным для этого зерна запахом.

Варим перловку для быстрой воды

Тогда она сможет заинтересовать рыбу, и она наверняка захочет схватить такую насадку.

Давайте рассмотрим вариант приготовления перловки, если рыбу Вам предстоит ловить на хорошем течении. Сначала, перловку нужно будет залить водой. Воду наливают в большом количестве, после чего ставят перловку на огонь. В этом случае варить её лучше на медленном огне, пока она не приготовится. Ваша задача получить такое зерно, которое можно без особого труда раздавить пальцами. Если перловка дошла до такого состояния (пшеницу варят также), то её можно выключать и промывать следом же в холодной воде. После этого, слипаться она уже не будет, и Вы получите гладкие и рассыпчатые зёрна.

Для тихой воды

Если течение в водоёме не сильное, то варить перловку и пшеницу нужно по-другому. Её всё так же заливают сначала водой, но варят теперь уже где-то минут 30. За эти полчаса перловка частично впитает в себя воду, какая-то часть воды при этом выкипает. Перловку нужно снимать, если воды над ней осталось сантиметра полтора-два. После чего её укутывают в одеяло, где-то часа на три. За эти 3 часа вся оставшаяся вода должна полностью впитаться в зерно. Так что, воды много оставлять в кастрюле не следует, чтобы после запаривания у Вас не получилась настоящая каша. Для медленной воды промывка перловки или пшеницы холодной водой не требуется. В этом случае хорошо распаренная клейковина будет дополнительным плюсом для перловки, что явно придаст зерну большую привлекательность.

Что касается пшеницы, то лучше её перепарить, чем не доварить. Рыбе больше нравится насадка, у которой оболочка треснула. Пшеницу нужно варить по аналогии с перловкой, но вот запаривают её подольше примерно в два раза.

Перловка в термосе. Как запарить?

В термосе можно приготовить перловку или пшеницу гораздо быстрее. Этим можно даже заняться по пути к водоёму. Для этого, зерно засыпают в термос, где его следом же заливают горячей водой. После этого, термос переворачивают несколько раз, чтобы зерно с водой хорошо могло перемешаться. После чего, термос не нужно открывать минут 30. А, когда эти 30 минут пройдут, то можно «тестировать» насадку на готовность. Если перловка ещё жестковата, то термос снова плотно закрываем и ещё 30 минут ждём. А, если насадка дошла до нужной нам степени готовности, то промываем её холодной водой. Так, перловка охладится, и слипаться уже не будет.

В случае ловли на тихой воде, перловку в термосе нужно держать подольше – уже полтора часа, и после этого её не промывают. А вот пшеницу в термосе придётся держать целых 4 часа. Есть и другие, не менее уловистые, варианты насадок для белой рыбы.

Как варить перловку, а вернее сказать, запаривать, Вам расскажут и покажут вот в этом видео. Посмотрите.

А вот ещё одно видео, где Вам расскажут, что можно добавить к перловке, чтобы улучшить клев.