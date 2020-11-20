7 советов от шеф-повара, которые отучат вас выбрасывать еду

Несмотря на то что в мире полно голодающих людей, ежегодно жители нашей планеты выбрасывают не менее 1,3 миллиарда тонн продуктов питания. Большая часть этого продовольствия в итоге оказывается на свалках, негативно воздействуя на эпидемиологическую и экологическую ситуацию. Эта проблема касается всех и каждый из нас может постараться хоть немного исправить ситуацию.

Шеф-повар из Нью-Йорка Макс Ла Манна считает, что такое расточительство постепенно превращается в одну из основных проблем, стоящей перед человечеством. Свою книгу More Plants, Less Waste («Больше растений, меньше мусора»), Макс посвятил именно борьбе с этим пагубным для всех расточительством.

Журналисты Би-би-си встретились с Ла Манна и узнали, что каждый из нас может сделать, чтобы со своей стороны позитивно повлиять на ситуацию. Кулинар рассказал о том, что его отец тоже был поваром и с детства приучал его не выбрасывать зря продукты.

Макс Ла Манна

Повзрослев, Макс узнал, что из 9 миллиардов жителей нашей планеты 820 миллионов регулярно недоедают. При этом почти треть всего производимого на планете продовольствия или остается гнить на полях или просто вывозится на свалки.

При этом расходуется не только продовольствие, но и другие важные для человечества ресурсы: вода, земля, энергия, транспорт и, разумеется, деньги.

Окружающая среда при этом получает при этом самый серьезный урон.

Если вы выбрасываете еду, это может повлиять и на изменения климата, так как значительный процент просто отправляется на свалку, где продовольствие гниет, выделяя метан. Если бы продовольствие было независимой страной, то оно было бы третьим после США и Китая источником парниковых газов.

Но Макс Ла Манна знает как минимум семь способов, которые может использовать каждый из нас, чтобы использовать еду рациональнее и сократить количество пищевых отходов.

1. Правильное планирование покупок

Очень часто, отправляясь в магазин или на рынок, мы покупаем гораздо больше еды, чем нам на самом деле нужно. Чтобы не приобретать лишнего, стоит завести привычку составлять список перед походом за покупками. Это поможет не только снизить количество пищевых отходов, но и сэкономит вам деньги.

Еще один важный момент — прежде чем отправиться снова за продуктами, убедитесь, что вы уже использовали купленную в прошлый раз еду. У современного человека, имеющего возможность покупать любую еду, как правило, нет необходимости запасать ее впрок.

2. Правильное хранение продуктов

Ни для кого не секрет, что при неправильном хранении продукты портятся. Но при этом очень многие не знают элементарных правил хранения продовольствия. Путаясь с тем, какую еду нужно хранить в холодильнике, а какую при комнатной температуре, мы постоянно теряем фрукты, овощи и приготовленные из них блюда.

Картофель, лук, огурцы, помидоры и чеснок не хранят при низких температурах. Эти продукты великолепно себя чувствуют при комнатной температуре. Зелень дольше всего хранится в миске, наполненной водой, а лишний хлеб — в морозильной камере холодильника.

Вы можете помочь сохранению нашей планеты еще одним простым способом. Выбирайте в магазине не самые красивые фрукты и овощи. Они не менее вкусны и полезны чем другие, но у них, увы, всегда есть шанс оказаться невостребованными и попасть на свалку. Еще лучше вообще отказаться от овощей из крупных маркетов и покупать свежую продукцию у фермеров.

3. Храните недоеденную пищу

Заведите привычку не выбрасывать еду, которую вы не смогли съесть. Сохраняйте ее в холодильнике, чтобы употребить позже. Выберите один день недели, когда не будете готовить, а просто возьмете с полки недоеденное, разогреете и съедите. Тут тоже есть не одно, а сразу два преимущества — вы снизите воздействие цивилизации на экологию и сэкономите.

4. Помните о морозильной камере

Проще всего организовать длительное хранение продуктов в морозильной камере. Иногда остаются овощи, которые не слишком привлекательно выглядят или очень мягкие для того, чтобы использоваться в салате. Их можно заморозить, чтобы через некоторое время использовать для изготовления смузи или в других целях.

Остаток кухонных трав можно разложить в формы для льда, залить водой и заморозить. Позже такие нехитрые заготовки пригодятся при пассеровании и во многих других рецептах, где используется зелень, внешний вид которой не играет особой роли.

В морозилке можно хранить многие блюда, в том числе и жидкие, такие как супы и борщи. Если вы заведете такую привычку, то у вас всегда под рукой будет готовая и вкусная пища. Если у вас не будет времени готовить, то такой замороженный суп станет настоящим спасением.

5. Носите на работу обед

Приятно в обеденный перерыв покинуть офис и отправиться с коллегами в кафе или столовую, чтобы плотно перекусить. Хотя сам Макс и является шеф-поваром ресторана, он не одобряет такие обеды. Дело в том, что питание в разных заведениях приводит к увеличению пищевых отходов. Гораздо полезнее для вас будет обед, приготовленный дома.

Если у вас утром совсем нет времени для приготовления кулинарных изысков, вы можете воспользоваться пищей из морозильной камеры, если перед этим воспользовались нашим предыдущим советом. И снова вас ждет приятная экономия, ведь домашнее питание обойдется вам дешевле общепита.

6. Готовьте бульоны

А вы знаете, что из остатков еды можно сделать отличный бульон? Несъеденные овощи и вообще все, что оказалось под рукой, сложите в кастрюлю, залейте водой и, добавив оливкового масла и специй, проварите на медленном огне. Получится вкусный и питательный бульон, который можно съесть сразу, а можно заморозить впрок на случай, когда вам будет лень готовить.

7. Делайте компост

Компост — это очень ценное натуральное удобрение для сада и огорода, а также отличный способ избавиться от пищевых отходов, не нанося природе вреда. Не беда, если у вас нет дачи — компост можно изготавливать дома и использовать для подкормки домашних растений.

Это далеко не все способы сократить количество пищевых отходов, но эти семь способов хороши тем, что доступны каждому из нас. Если вы задумаетесь о том, сколько ваша семья ежедневно выбрасывает продуктов, то поймете, почему проблема касается каждого из нас.

Минимум усилий, приложенных каждым, помогут снизить нагрузку на окружающую среду и внести свою лепту в сохранение ресурсов нашей планеты. И не забывайте, что все способы сокращения объема отходов позитивно сказываются на вашем бюджете, а значит делают вас немного богаче.