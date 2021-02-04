В работах румынского художника Михайя Даскалу оживают яркие, сочные и невероятно душевные ситуации из жизни, глядя на которые невольно улыбаешься, вспоминая себя. Ведь каждый из нас, так или иначе, хотя бы раз в своей жизни пережил подобное, испытав весь спектр чувств и эмоций…
Дождик.
Музыканты.
Ливень.
Наводнение.
Тыковки.
Букет.
Гость.
За грибами.
Клубничное поле.
Соседи.
Грибы.
В лесу.
Роман.
Суета.
Рыбак.
Зима.
В поле.
На вокзале.
Художник в парке.
Сбор урожая.
Двое.
Творчество румынского художника-наивиста Михайя Даскалу (Mihai Dascalu).
Влюблённые.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника
В работах румынского художника Михайя Даскалу оживают яркие, сочные и невероятно душевные ситуации из жизни, глядя на которые невольно улыбаешься, вспоминая себя. Ведь каждый из нас, так или иначе, хотя бы раз в своей жизни пережил подобное, испытав весь спектр чувств и эмоций…
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии