Как и где правильно разместить кровать

Есть ли универсальное место для кровати в спальне, которое одобряют архитекторы, сомнологи, психологи и знатоки феншуй?



Нет ничего более сложного, чем простые вопросы. Скажем, куда поставить кровать в спальне? Да это же очевидно: расположить кровать надо так, чтобы были видны вход и окно было и в комнате было комфортно. Однако вы поймете, насколько это общие рекомендации, когда начнете двигать кровать в собственной спальне. И мы уже предвидим, с какими сложностями вы скорее всего столкнетесь.





Миф №1. Считается, что: Правильно придвинуть кровать изголовьем к капитальной стене

Миф №2. Считается, что: С кровати должен быть хорошо виден вход







Миф №3. Считается, что: Нельзя спать «ногами в дверь»

Миф №4. Считается, что: Нужно ориентировать кровать по компасу

Миф №5. Считается, что: Если у вас панорамный вид из окна, этим нужно пользоваться — ориентировать кровать лицом «в окно»

Миф №6. Считается, что: Самое правильное положение — в котором вам приятно находиться





В действительности: Не всегда. Расположение кровати в спальне зависит от конфигурации комнаты и помещений по соседству.Дизайнер скажет вам, что вариант, как правильно расположить кровать в спальне, зависит от общих пропорций и размера комнаты. «Если спальня квадратная в плане — кровать располагают по центральной оси. Если основой служит вытянутый прямоугольник, то комнату следует разбить на зоны (в одной кровать, в другой кресло и столик, например)», — поясняет дизайнер Юлия Говальская.Если нам повезло и мы имеем большую в плане комнату гармоничных пропорций — дизайнеры советуют выбрать свободное расположение для кровати.Ключевые слова здесь «большая комната»: будет довольно странно поставить свою кровать в семи метрах от окна в гигантском объеме. Правильное расположение кровати в спальне — «островная» планировка. Если кровать поставить именно таким образом, то удастся избавиться от ощущения пустоты и нехватки мебели в огромном помещении.Расположение кровати по феншуй строго определено. Кровать по феншуй однозначно должна быть придвинута к капитальной стене. Однако в пояснении к ответу на вопрос, как поставить кровать по феншуй, есть оговорка: за этой стеной не должны проходить коммуникации санузла либо трубы газопровода. И с этим легко соглашаются даже те, кто не интересуется феншуй и не верит в энергию ци: бегущая по трубам вода уж если и не «смывает удачу», то как минимум мешает спокойному сну.Факт: По результатам глобального опроса пользователей Houzz, как правильно поставить кровать в спальне, вариант спинкой к капитальной стене признан самым рациональным. Причем единодушно и во всем мире!За такое расположение кровати в спальне проголосовали 63% опрошенных в Испании, Италии, Германии и Японии и 73% в Британии, России, США, Швеции и Дании, Австралии, Новой Зеландии и Сингапуре. Во Франции этот вариант тоже в лидерах, но лишь 50% пользователей предпочли поставить кровать «по фэншуй».В действительности: Идеально, если при открытой двери кровать целиком от входа не просматривается.«В спальне предмет-лидер интерьера — кровать, а стена в ее изголовье — всегда акцентная. Поэтому, на мой взгляд, правильно расположить кровать так, чтобы при взгляде на спальню из соседнего помещения вы видели акцентную стену. В этом случае кровать стоит напротив входа в спальню», — говорит дизайнер Ирина Крашенинникова.Это мнение, как правильно расположить в спальне кровать, подтверждают и результаты психологических исследований. Так, у людей действуют те же механизмы, что и у млекопитающих: мы хотим спать в безопасности. А для этого человек подсознательно считывает:расстояние до «небезопасных» объектов (дверь или окно);возможность самому первым заметить агрессора;не дать ему быстро обнаружить себя.«С точки зрения психологии важно размещать кровать на максимальном удалении от двери, но так, чтобы лежа видеть вход. Если в комнате есть окно, то тогда предпочтительней иметь обзор окна и двери одновременно», — комментирует результаты исследования психолог Наталья Михайлова из России.«Интересно, что большинство испытуемых в упомянутом исследовании предпочли бы поставить кровать на той же стене, куда открывается дверь, поскольку это позволяет быть менее заметным для потенциального агрессора», — добавляет Наталья Михайлова.«Еще один плюс такого расположения — свет от открытой двери не разбудит спящего», — считает Степан Бугаев, арт-директор бюро «Победа Дизайна».Факт: C психологами соглашаются пользователи Houzz: положение у стены рядом с входом — второе по популярности. За него проголосовало 14−15% пользователей. Больше всего этот вариант понравился французам (17% голосов).В действительности: В целом этот принцип, как расположить кровать в своей спальне, верен. Хотя возможны исключения для двери в гардеробную, например.Есть масса культурных объяснений такой точке зрения, как нежелательно поставить кровать. Скажем, если говорить о мусульманах, то «в их культуре не принято демонстрировать босые ноги, особенно старшим (это могут счесть за грубость). Потому в большинстве случаев мы пытаемся поставить кровать в спальне так, чтобы (даже ненароком) и во сне никто не увидел босые ноги», — говорит Ахилла Гани, интерьерный дизайнер из Сингапура.В России, где также сильны бытовые суеверия, никто не ляжет ногами в проход, даже если это будет единственный логичный способ, как поставить кровать в спальне. Скажем, в узкой комнате с окном напротив входа ее скорее поставят поперек, на манер подиума. Потому что «вперед ногами» выносят из квартиры покойника, и таких ассоциаций стараются избегать.Изножье кровати по феншуй нельзя ставить по направлению к двери — это один из фундаментальных запретов. (Также феншуй велит избегать зеркала напротив кровати, не спать под люстрой, под потолочными балками, между двумя дверями и пр).При этом многие пользователи Houzz часто не видят проблемы в кровати ногами в проход. Представим, что у вас пространство студийной планировки, и двери в комнату нет в принципе. Да что уж там — даже стена между спальней и смежной комнатой отсутствует, как в проекте на фото. Скорее всего, изголовье кровати неизбежно будет стоять к окну, а изножье — к двери.Слово дизайнеру из Сингапура Реджине Чен (Regina Chen), автору проекта на фотографии: «В этой квартире всего две комнаты, и владелец предпочел студийную планировку, чтобы наслаждаться простором; ему хотелось квартиру на манер роскошного номера в отеле. Мы перепробовали десятки вариантов, разворачивали кровать всеми возможными способами, но остановились в итоге на варианте фото».В действительности: Единого рекомендованного направления, как расположить кровать в спальне, нет ни у феншуй, ни у специалистов по геомагнитным полям.Правильно спать головой куда угодно, только не на север, советуют японские специалисты. «В Японии есть термин «kitamakura», который означает «спать головой на север»; это трактуется как плохой знак. Это напоминает положение мертвеца и истоки традиции восходят к фигуре Будды, умершего более чем 2500 лет назад. Однако в Индии, откуда, собственно, родом буддизм, нет такой приметы и правила, как расположить кровать в спальне. Более того, недавно ученые заявили, что это даже полезно — спать головой на север, ориентируясь по геомагнитным полюсам Земли», — говорит Юки Шимада, феншуй-консультант и интерьерный дизайнер из Японии.Общими рекомендациями, как поставить кровать по феншуй, это учение не ограничивается. «Если вычислить число ГУА, можно узнать, какие компасные направления оказывают лично на вас положительное влияние, а какие — отрицательное, и выбрать соответствующее расположение кровати по феншуй. Знание личного числа ГУА позволяет человеку использовать магнитные силы Земли для достижения своих целей, в том числе и материального успеха: для этого всего лишь нужно располагать кровать по феншуй и смотреть в своих благоприятных направлениях. Каждый имеет персональное число ГУА, рассчитываемое по году рождения. В интернете для этого есть удобные феншуй- калькуляторы.На вопрос: «Как быть с размещением супружеской кровати по феншуй, если у супругов разные числа ГУА?», раньше был один ответ — ориентировать ее по числу мужа, но так, чтобы жене не навредить. Теперь же, когда женщины активно строят карьеру и иной раз являются главным добытчиком в семье (breadwinner), специалисты феншуй рекомендуют ориентировать кровать по числу того супруга, чей вклад в семейный бюджет больше.Факт: По результатам опроса среди русских пользователей Houzz большинство (47%) признались, что сознательно ориентируют кровать изголовьем на север. Вариант «на восток» — вдоль направления магнитных линий Земли — второй по популярности в России: за него проголосовало 25% участников. А вот пользователь Элина Шепелява добавила комментарий об эксперименте российских врачей из г. Екатеринбурга. Они выясняли, в каком именно положении человек лучше высыпается: «Предложили испытуемым спать на громадном ложе так, как им вздумается. Оказалось, что утомленный человек, как правило, спит головой на восток. Но если вечером он был перевозбужден, то во сне ложится головой на север».В действительности: Да, но только в лесной глуши и не на солнечной стороне.Если спальня ориентирована окнами на юг и юго-восток и кровать расположена вблизи окна, солнце будет причинять ощутимый дискомфорт. Либо окно постоянно будет плотно зарыто, и идея наблюдать рассветы потеряет смысл.«Решающим фактором здесь является регион. Если это южные широты, то угол падения солнечных лучей близок к 90 градусам, и спинка кровати, особенно если она низкая, не укроет от длительного воздействия лучей на голову спящего: возможен перегрев.Другой вариант: северные края с низкой температурой и сильными ветрами. Здесь злую шутку может сыграть качество и срок эксплуатации окна. Резиновые прокладки не вечны, и со временем неизбежен сквозняк. А еще окно имеет более высокие теплопотери, в отличие от стен. Ближе к ним холоднее и интенсивней циркуляция воздуха, что приводит к пересыханию слизистой дыхательных путей, — говорит российский архитектор Михаил Алтоцкий. — Потому в этом случае правильно или установить стекло с подогревом, или подумать об иной планировке».Мучает бессонница? Смотреть в окно или в телевизор в кровати вам запрещено. «Наша спальня должна использоваться только для сна. И все эти гаджеты, которые не имеют ко сну отношения, — телефоны, компьютеры и прочее, — нужно из спальни изгнать. В конце концов, это комната для сна, а не кинотеатр или кабинет», — убежден доктор Нил Стенли, независимый консультант-сомнолог из Британии.Нужно сказать, что запрет на телевизор в спальне интернационален. Сомнолог Михаил Полуэктов, заведующий отделением медицины сна Университетской клинической больницы №3 г. Москвы, доцент, кандидат медицинских наук, так же категоричен: «Никакой умственной и интеллектуальной деятельности после укладывания в кровать. Чтение, просмотр телепередач перед сном не рекомендованы».Так что если в вашей небольшой комнате по одной стене окно, по другой дверь, и место кровати вы выбираете так, чтобы на единственную свободную от шкафа стену разместить телевизор, — дважды подумайте.В действительности: Скорее всего, это действительно так.В собственную интуицию дизайнеры верят куда больше, чем в любой фэншуй и своды архитектурных правил. «Когда я прихожу куда-либо, то всегда нахожу самое приятное по энергетике место. Я просто чувствую идеальное место для кровати — и все», — делится дизайнер интерьера Ирина Ковылина.