Долой мозоли или история про возврат денег в Спортмастере

Всем привет! Сегодня хочу рассказать о своем последнем приобретении. Хотя произошло оно не совсем так, как мне хотелось, но закончилось все гладко. Спасибо спортмастеру за возврат денег без лишней нервотрепки.

Начну с того, что выбирать обувь для меня – это пытка. Должна носить 35.5, но каждый раз приходится подбирать абсолютно рандомный размер, потому что для меня очень многое зависит от фасона и материала обуви. Проще всего мне с кроссовками и вообще спортивной обувью. Вот и на зиму старалась выбирать что-то из этой оперы. Поехала в спортмастер и нашла вот этих красавчиков.

На следующий день решила устроить им тест-драйв. Хотела удостовериться что все ок, учитывая что мне натирают даже тапочки. Прогуляв час с собакой в парке, почувствовала дискомфорт. Поняла, что все. Опять двадцать пять, мозоли, тонны денег на пластыри и мази. Надо ботинки возвращать.

Для таких же неудачников, как я, рассказываю, что делать. Во-первых, условия возврата можно посмотреть на сайте спортмастера. Во-вторых, для ленивых расскажу кратко, поскольку эту тему мне пришлось так или иначе изучить:



Если обувь успели поносить прям как я, то приведите ее в порядок. Протрите, проверьте чтоб не было следов носки (типа выпирающих больших пальцев, мне как-то раз из за этого отказали в возврате).

Чек, ярлык, коробка. Сохраняйте все, что есть. Это просто для вашего же блага.

Если это не брак, а просто не подошел размер или еще что нибудь, то у вас 14 дней.

Берите с собой паспорт или водительские права.



Я сама не сталкивалась, но на сайте пишут, что стоимость доставки или пересылки не компенсируется. Имейте в виду.

В общем пришла я со всем этим обратно в магазин. Решила вернуть деньги и еще подумать, что взять. Уже морально приготовилась стоять в очереди или ждать менеджера полчаса, а потом доказывать свою правоту. Вооружилась чеками и терпением. Но нет, все прошло гладко. Я подошла к девушке-менеджеру, сказала что хочу вернуть покупку. Она спросила почему, я так и сказала, что не подходит размер и фасон. Без лишних вопросов девушка попросила комплект обувки и чеки. Я ей все выдала. Она проверила обувь, спросила успела ли я походить в ней. Я честно ответила, что около часа, потом стали натирать. Ну, я обувь сдавала реально в идеальном состоянии, да и коробку целиком сохранила

Буквально пару минут она изучала содержимое, потом выдала мне бланк. Я указала все данные. Отдала обратно менеджеру, раз раз и все готово. Без проблем все подписали. Банк деньги вернул на карту на следующий день. Я потратила на все это дело не больше 10 минут максимум. Так что возврат это не больно, просто будьте аккуратны.

P.S. в конце концов я взяла модель чуть подороже от адидаса. Подошла идеально!!!