5 способов проверить молоко на натуральность в домашних условиях

Натуральное молоко - полезный продукт как для детей, так и для взрослых
Молоко - источник многих полезных микроэлементов. Однако многие люди сомневаются, что изготовление любимого с детства продукта не обходится без добавления крахмала, соды, мела или воды. Лабораторным путем без проблем можно выявить нежелательные компоненты, но на это потребуется немало времени. Хорошая новость: проверить молоко на натуральность с легкостью можно и в домашних условиях. Как? Сейчас расскажем!
1. Проверка на наличие мела и соды
Зачастую именно в домашнее молоко добавляют соду, крахмал и мел / Фото: ryazan.milknet.ru
Можно предположить, что мел добавляют в молоко для увеличения количества кальция в продукте, но не тут-то было. Истинная цель довольно банальна - производитель скрывает факт того, что жирность молока намного меньше, чем указывается на упаковке. Сода же предназначается для увеличения срока годности продукта. Она не портит молочный вкус, но является вредной для желудка.
Как в домашних условиях определить, есть ли в молоке мел и сода:
Лимонная кислота и уксус помогут выявить мел в составе молока / Фото: glav-dacha.ru
1. Налейте небольшое количество продукта в прозрачную емкость. Добавьте в молоко щепотку лимонной кислоты и влейте немного уксуса. Оцените реакцию. Если на поверхности стали появляться пузырьки (как в бутылке с минералкой), в молоко подмешан мел.
Синий оттенок лакмусовой бумаги - показатель соды в составе / Фото: static-eu.insales.ru
2. Выявить наличие соды можно при помощи лакмусовой бумаги, известной нам еще со школьных уроков химии. Окуните в молоко индикатор и проанализируйте цвет. Синий оттенок - в молоке содержится сода. Красный цвет указывает на аспирин в составе продукта или несвежесть молока. Оттенок бумаги остался без изменений - показатель свежести.
2. Проверка на качество: молоко разбавленное или цельное
Молоко могут разводить сывороткой или обычной водой / Фото: norstar.ru
Самый дешевый способ увеличения партии продукта, которым довольно часто не брезгуют, - разведение молока сывороткой или обычной водой.
Распознать подвох можно тремя способами:
1. Попробуйте на вкус. Здесь все просто: цельное молоко более плотное, у него ярко выраженный и насыщенный вкус. После разбавленного появится чувство, будто в продукте чего-то не хватает.
2. Наберите пипеткой небольшое количество молока и капните на ноготь. Натурпродукт включает высокое содержание белков и жиров, поэтому капля не будет растекаться. Если же молоко торопится «сбежать» с ногтя, это плохой признак. Скорее всего, продукт был разбавлен или дополнен мелом.
Спирт или водка помогут определить разбавленность молока / Фото: utilizatsiya24.ru
3. Налейте в стеклянную емкость 50 мл молока и 100 мл медицинского спирта (если нет, можно заменить водкой). В течение 1-2 минут хорошенько взболтайте жидкость. Если продукт неразбавленный, казеин выпадет в осадок и вы увидите характерные белые хлопья. Чем позже проявляется реакция, тем больше разбавлен продукт. Этот лайфхак можно использовать только для коровьего молока, поскольку в козьем нет казеина.
Важно! Если вы покупаете молоко на розлив, перед употреблением обязательно его прокипятите.
3. Проверка на наличие крахмала
Сине-фиолетовые оттенки раскроют фальсификат / Фото: 900igr.net
Недобросовестные производители используют крахмал для того, чтобы искусственно загустить молоко и визуально сделать его более жирным.
Обнаружить крахмал поможет йод:
1. Налейте в стеклянную емкость небольшое количество молока.
2. Капните в продукт несколько капель йода.
3. Пронаблюдайте за изменениями. Если молоко приобрело коричнево-желтоватый оттенок, продукт в норме. Фальсификат окрасится в сине-фиолетовые оттенки.
Тягучая структура молока свидетельствует о наличии крахмала / Фото: prikol.ru
Существует и другой способ выявления крахмала, который можно провести даже на рынке. Наберите немного молока в ложку и осторожно подогрейте его снизу зажигалкой. Крахмал делает жидкости более тягучими. Если заметили, что молоко отличается подобной текстурой, перед вами фальсификат.
4. Проверка на свежесть
На поверхности несвежего молока образуются пузырьки / Фото: neboleyka.info
Если не уверены в свежести продукта, лучше провести небольшой эксперимент. Налейте в стеклянную емкость 100 мл продукта и добавьте в молоко четверть чайной ложки пищевой соды. Образование небольших пузырьков на поверхности жидкости выдаст несвежий продукт.
5. Проверка на наличие пальмового масла
Пальмовое масло улучшает вкус молока и продлевает срок годности / Фото: motti.ru
Пальмовое масло помогает улучшить вкусовые качества молока и продлить срок хранения продукта. К сожалению, выявить этот компонент в домашних условиях невозможно. Это под силу только лабораторному анализу с задействованием газовой хроматографии. Однако беспокоиться не стоит, пальмовое масло достаточно безопасное для употребления.
6. Проверка козьего молока
Козье молоко - второе по популярности после коровьего / Фото: tvori-chudo.ru
Козье молоко на втором месте по популярности после коровьего. Продукт обладает более ярким сливочным вкусом. Козье молоко дольше сохраняется свежим, легче усваивается и лучше переносится аллергиками и астматиками.
Удивительно, но продукт подделывают даже чаще, чем коровье молоко. Это обусловлено немалым спросом, а также низкой конкуренцией. Вышеуказанные способы проверки можно использовать и для козьего молока. Однако есть небольшие нюансы: продукт крайне редко разводят водой и не добавляют мел или крахмал. Чаще всего козье молоко просто смешивают с коровьим. К сожалению, выявить микс можно только лабораторным путем.
7. Можно ли проверить качество магазинного молока?
Выявить фальсификат в магазинном молоке сложнее, чем в домашнем / Фото: today.ua
Манипуляциями с мелом, крахмалом и разбавлением в основном грешат мелкие реализаторы, продающие удой от собственных коров на розлив. Крупным предприятиям заниматься подобной фальсификацией невыгодно, поскольку дорогостоящее оборудование может выйти из строя.
Однако это не значит, что производители не выпускают фальсификат. Просто они используют другие методы, которые практически нереально выявить в домашних условиях. Например, вместо нормализованного молока добавляют восстановленное из сухого, что запрещено техническим регламентом РФ.
Покупайте молоко у проверенных производителей, читайте состав и проверяйте сроки / Фото: businesspskov.ru
Безусловно, проведенные в домашних условиях тесты на натуральность не могут гарантировать стопроцентное качество молока. Методов фальсификации продукта намного больше, чем способов их определения. Отдавайте предпочтение только проверенным производителям, внимательно изучайте состав и тщательно следите за сроками годности. Сыр - еще один популярный молочный продукт, который тоже любят подделывать. Читайте,как проверить сыр на натуральность при помощи йода, УФ-лампы и микроволновки.
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