7 «хитростей» из интернета, от которых больше вреда, чем пользы

Некоторые лайфхаки хороши только на словах, а не на деле.
На просторах сети встречается масса советов по уходу за бытовой техникой, уборке и готовке. Однако не всем лайфхакам можно верить. Novate.ru подготовил список распространенных «хитростей», которые не только не помогают, а иногда даже вредят.
1. Чистка утюга уксусом
Средства недостаточно, чтобы удалить налет / Фото: forexdengi.com
Согласно лайфхаку, нужно смешать воду с уксусом и залить жидкость в резервуар для воды. Далее включить утюг и подержать его максимально нагретым 5-10 минут. За это время кислотная жидкость растворит накипь изнутри. На деле же средство с такой концентрацией уксуса никак не повлияет на известковые отложения. Максимум - избавит мелкие детали от коррозии.
2. Мыть деревянную мебель и паркет кислотным средством
Кислота разъест защитный слой на деревянной поверхности / Фото: metroelectricmichigan.com
Из лимонного сока, кислоты или уксуса можно приготовить домашний экоочиститель. Однако такое средство вовсе не универсальное. Его нельзя использовать для ухода за деревянной мебелью или паркетом, поскольку кислота разъедает защитное покрытие. А без него деревянные поверхности пачкаются еще быстрее и сильнее.
3. Тесто для блинов из бутылки
Готовить тесто без бутылки намного быстрее, чем с ней / Фото: easywaylife.ru
С таким лайфхаком вы будете готовить блины еще дольше. Если поместить все ингредиенты в бутылку и тщательно взболтать, однородная масса все равно не получится. Плюс не так уж просто залить через узкое горлышко яйца и засыпать муку, не испачкав всю кухню. А в результате тесто получится с лохмотьями и комочками. Да и выливать его на сковороду - одно «удовольствие». Пока тонкая струйка покроет всю поверхность, налитое тесто уже успеет поджариться.
4. Чайные пакетики от запаха в обуви
Чайные пакетики не дают никакого результата / Фото: blog.pokupon.ua
Легенда гласит, что чайные пакетики помогают нейтрализовать неприятный аромат в обуви. На деле же способ просто не работает. Гораздо эффективнее использовать пакетики с силикагелем, обувные дезодоранты или спреи.
5. Очищение жирных пятен содой с уксусом
Сода и уксус нейтрализуют друг друга / Фото: severdv.ru
В сети советуют выводить жирные загрязнения комбинацией соды с уксусом или лимонным соком. Но проблема в том, что ингредиенты нейтрализуют друг друга и в результате это выглядит как смесь соли с водой. Лучше использовать соду и уксус по отдельности, тогда они и правда хорошо сработают.
6. Дезинфекция мочалки в микроволновке
Мочалка быстрее расплавится, чем продезинфицируется / Фото: mujerde10.com
Слышали о методе очищения губки в микроволновке? Якобы под воздействием высокой температуры она обеззаразится. Однако для прогревания всего объема мочалки понадобится много времени. Столько, что губка успеет расплавиться прямо в печке. Если вас беспокоят микробы, пользуйтесь салфетками из микрофибры и стирайте их почаще.
7. Деревянная ложка на кастрюле от выкипания
Лайфхак сработает, только если готовить на медленном огне / Фото: dachnyedela.ru
Еще один распространенный совет - класть деревянную ложку с длинной ручкой на кастрюлю, чтобы содержимое не выливалось за края при кипении. Способ может сработать, только если готовить на медленном огне. Во время активного кипения блюдо все равно поднимется и зальет ложку.
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