7 «хитростей» из интернета, от которых больше вреда, чем пользы

Некоторые лайфхаки хороши только на словах, а не на деле.

1. Чистка утюга уксусом

Средства недостаточно, чтобы удалить налет / Фото: forexdengi.com

2. Мыть деревянную мебель и паркет кислотным средством

Кислота разъест защитный слой на деревянной поверхности / Фото: metroelectricmichigan.com

3. Тесто для блинов из бутылки

Готовить тесто без бутылки намного быстрее, чем с ней / Фото: easywaylife.ru

4. Чайные пакетики от запаха в обуви

Чайные пакетики не дают никакого результата / Фото: blog.pokupon.ua

5. Очищение жирных пятен содой с уксусом

Сода и уксус нейтрализуют друг друга / Фото: severdv.ru

6. Дезинфекция мочалки в микроволновке

Мочалка быстрее расплавится, чем продезинфицируется / Фото: mujerde10.com

7. Деревянная ложка на кастрюле от выкипания

Лайфхак сработает, только если готовить на медленном огне / Фото: dachnyedela.ru