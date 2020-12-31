Кто такие «малые голландцы», и чем прославились их самые известные представители

В XVII веке в Голландии живопись была на пике своего развития. Все дошедшие до нас достижения этого вида искусства вошли в кладезь мировой живописи. В ту эпоху практически в каждом доме (бюргеров, ремесленников и даже крестьян) висели картины. В этой связи маленькие картины были очень удобны: и с коммерческой точки зрения (они были не столь дорогими), и в своих размерах (учитывая, что помещения жильцов были не большими, маленькие картины идеально вписывались в интерьер). Что же представляет собой термин "малые голландцы" и кто были их представителями?
Немного истории
Появление голландской школы живописи в начале XVII века является одним из самых необычайных явлений в истории изобразительного искусства. Нидерланды к тому времени уже стали политическим образованием, но все еще страдали от последствий долгой и тяжелой войны против Испании. И все же успех маленькой республики в обретении независимости от могущественного противника привел к огромному чувству собственного достоинства.
Голландцы гордились своими достижениями, своей землей и намеревались создать форму правления, которая обеспечила бы прочную основу для будущего. Безусловно, они были горды и своим культурным наследием. Произведения голландских художников XVII века составили одну из ярчайших страниц мировой живописи. В течение XVII века в голландском искусстве было создано от 5 до 10 миллионов произведений искусства. И только 1% из них дошли до наших дней. Произведения искусства, от простых печатных изданий и копий до оригиналов, висели почти во всех голландских домах. Например, 2/3 картин были найдены в частных домах Делфта. Нидерланды производили бесчисленные шедевры в каждом жанре живописи. Особенно изумительны были работы «малых голландцев».
Почему «малые» голландцы?
Наверняка, первое, что приходит в голову, когда впервые услышал этот термин, это маленький рост этих самых голландцев. Однако, к росту и размерам представителей нации термин не имеет никакого отношения. Сами голландцы - абсолютно нормальные во всех отношениях. Хотя нет, они гениальные в своем таланте живописи! Им удалось создать маленькие картины с тончайшей нюансировкой и детализацией, а сцены на их полотнах олицетворяют бытовые сюжеты, содержат натюрморты или передают красоту пейзажа.
Таким образом, «малые голландцы» это три основных критерия:
1. Маленький размер (примерно 40х30).
2. Тщательная детализация (ткани, посуда, интерьер и пр.).
3. Принадлежность к трем жанрам: бытовой, натюрморт или пейзаж. А большее и не вместится.
Почему же создавались такие маленькие картины? Это обусловлено коммерческими причинами. Основной средний класс - бюргеры, ремесленники - жили в небольших комнатах, в которых монументальные картины вряд ли получится повесить. Работы «малых голландцев» предназначались не для дворцов или храмов, а для скромного интерьера обычного жилого дома и отличались особым интимно-камерным характером изображения. Да и ценник на маленькие картины был ниже, чем на большие. К «малым голландцам» прежде всего относят Яна Вермеера, Питера де Хоха, Герхарда Тербоха, Яна ван Гойена, Питера Класа и других мастеров.
1. Ян Вермеер (1632-1675)
Практически игнорируемый в свое время, в наши дни Ян Вермеер считается одним из наиболее ярких представителей «малых голландцев» и старых мастеров. Самая известная работа - «Девушка с жемчужной сережкой» - в которой взаимодействие света на различных тканях и удивительное отражение, сияющее на этой жемчужной сережке, делают ее одним из шедевров западного искусства. Вермеер использовал в своей технике камеру-обскуру, ставшую доступной в Нидерландах в середине XVII века.
Лучшие работы Вермеера включают изображения окон, и Вермеер использовал свой новый инструмент для передачи волшебной свето-тени. Неспроста его называют волшебником света. Что еще выделяет его на фоне коллег-малых голландцев? Удивительная любовь к желто-синей палитре. Кстати, Вермеер был одним из немногих, кто позволял себе использовать один из самых дорогих и редких пигментов - синий ультрамарин.
2. Питер де Хох (1629–1684)
Картины голландского художника Питера де Хоха ценятся прежде всего за особенное видение спокойствия и порядка жизни. Лучшие работы де Хоха были написаны во время его проживания в Делфте. Его мастерство в продуманном пространственном построении очень явно в работе «Игроки в карты» (1658). В ней прямоугольные формы архитектурных деталей и элементов обстановки образуют абстрактный узор, в котором фигуры складываются в удивительную гармонию и равновесие. Абсолютный порядок! Очень часто де Хоха сравнивают с Вермеером.
Были ли они знакомы (учитывая, что оба проживали в Делфте в одно время), какие у них были отношения и каково было их взаимное влияние - доподлинно неизвестно. Стиль де Хоха отличается от техники Вермеера тем, что его свет и цвета теплее, его пространственные конструкции более сложные, а его фигурам не хватает трехмерности Вермеера. Лицам, которые красит Де Хох, немного не хватает уверенности, внутреннего стержня, характерности. Они более слабые, словно дополняют композицию, а не определяют ее. Но все это, безусловно, не умаляет мастерства де Хоха в передаче гармонии жизни через свои полотна.
3. Герхард Терборх (1617 – 1681)
Терборх специализировался на создании миниатюрных портретов в 1640-х годах, а затем создал новый тип небольшого портрета в полный рост. Он также любил жанровые сцены. Все его работы тщательно расписаны, детализированы, особое внимание уделяется качеству костюмов, фактурам атласа и шелка. Терборх был первым голландским художником, разработавшим новый вид образов - спокойные интерьеры жилищ среднего класса, в которых обычные люди заняты своими повседневными делами.
4. Питер Клас 1597-1661
Питер Клас - голландский художник, добившийся успеха в изображении поразительной простоты и атмосферности. Избегая многолюдных композиций и насыщенного маньеризма, он сосредоточился на монохромной теме (например, изображении простой трапезы, накрытой в углу стола). Натюрморты Класа - это большое разнообразие еды и напитков, курительных принадлежностей и музыкальных инструментов. Игра света на элементах натюрморта - бокал вина, нож, металлическая тарелка с рыбой или хлебом, ваза с ягодами - создает поразительный эффект при простых элементах и мягкой палитре. После 1640 года работы Питера Класа стали более декоративными и включали в себя роскошные натюрморты. Его сын, Николас Берхем, был известным пейзажистом. Инновационные композиции Класа и его уникальная способность объединять один и тот же набор предметов во множество оригинальных и убедительных аранжировок оказали влияние на художников и за пределами Голландии.
5. Ян ван Гойен (1596-1656)
Ян ван Гойен - художник и гравер, один из самых одаренных пейзажистов в Нидерландах в начале 17 века. Чтобы прокормить себя и свою семью ван Гойен работал аукционистом, оценщиком искусства и инвестором в недвижимость. Кроме того, художник спекулировал на луковицах тюльпанов, в то время экзотических и крайне популярных цветах, но понес серьезные потери, когда рынок тюльпанов рухнул в 1637 году. Кстати, именно тюльпаномания привела к развитию жанра цветочных натюрмортов. Пейзажи Яна ван Гойена очень детализированы, имеют сильный местный колорит и часто служат опорой для жанровых сцен. Впоследствии его композиции стали проще, а техника утонченнее. Стремление ван Гойена в передаче естественного света и едва заметных атмосферных явлений являются основными отличительными чертами пейзажей в сравнении с его современниками.
Таким образом, «малые» голландцы» смогли оставить свой бесценный след в живописи Золотого века Голландии и в целом в мировом искусстве. Маленький размер картин, тщательнейшая проработка деталей, гармоничные сцены - вот что выделяет группу "малых голландцев" среди современников.
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