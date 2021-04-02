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Самые низкие поступки пассажиров Титаника

Крушение «Титаника» – событие, которое потрясло весь мир. Катастрофа унесла тысячи жизней, а выжившим оставила лишь груз воспоминаний. Некоторые пассажиры остались на корабле, помогая спастись другим, а некоторые – шли на подлость, спасая себя. В ту чудовищную ночь ледяные волны Атлантического океана были свидетелями страстей человеческих – смелости и героизма, а также трусости и подлости.

Самые низкие поступки пассажиров Титаника

Брюс Исмей, бизнесмен, глава «Уайт Стар Лайн», пароходной компании‑владельца «Титаника» (справа – Джонатан Хайд в роли Исмея, фильм «Титаник»)


Самые низкие поступки пассажиров Титаника

Исмея обвиняли в том, что он сел в спасательную шлюпку в обход женщин и детей. Пресса также подозревала, что именно он дал капитану указание увеличить скорость судна в ночь трагедии. По инструкции Исмея было уменьшено количество шлюпок – на «Титанике» расположились бы 48 шлюпок вместо 20 предложенных. Когда выживших после крушения переместили из шлюпок на спасательное судно, он потребовал отдельную каюту и большую часть времени находился под воздействием опиума. Исмея назвали «главным трусом Титаника».

Дэниел Бакли притворился женщиной


Самые низкие поступки пассажиров Титаника

Вместе с несколькими мужчинами Бакли прыгнул в отправляющуюся спасательную шлюпку. Вовремя подоспевшие офицеры потребовали покинуть лодку и пропустить женщин и детей.
На что Дэниел, плача, забился в гущу пассажиров. По его словам, одна пассажирка сжалилась над ним, и накинула ему на голову свою шаль. Большинство прыгнувших с ним мужчин были вытащены на палубу, в нескольких стреляли офицеры, но Бакли остался незамеченным – его приняли за женщину.

Тонущих пассажиров, которые цеплялись за шлюпки, били вёслами


Самые низкие поступки пассажиров Титаника

Слыша тысячи пронзительных криков тонущих людей, некоторые пассажиры шлюпок только благодарили небеса за свалившееся на них счастье пребывать в целости и сохранности. 20 спасательных шлюпок могли вместить 1178 человек, около трети пассажиров «Титаника», но большинство шлюпок были отправлены полупустыми. Члены экипажа убеждали пассажиров шлюпок вернуться, но большинство было решительно против в страхе перевеса и возможного хаоса. Жертвы крушения цеплялись за ближайшие шлюпки, некоторые пассажиры били их длинными вёслами.

Роберт Хиченс


Самые низкие поступки пассажиров Титаника

Хиченс был членом экипажа, сопровождавшим группу людей в одной из шлюпок. Пассажиры его шлюпки приняли коллективное решение вернуться к кораблю после его крушения, чтобы спасти пострадавших, но Хиченс категорически отказался, назвав тонущих «готовыми трупами». В этой шлюпке оказалась знаменитая «непотопляемая» Молли Браун (ниже), именно она агитировала Хиченса вернуться.

Самые низкие поступки пассажиров Титаника

Только одна шлюпка вернулась к тонущим жертвам крушения


Самые низкие поступки пассажиров Титаника

Когда шлюпка пребыла к месту крушения, среди обломков судна и огромного количества безжизненных тел, офицерам удалось спасти еще несколько человек.

Мистер Картер оставил жену и детей на тонущем корабле


Самые низкие поступки пассажиров Титаника

В 1912 году Картер с женой и детьми возвращались на «Титанике» из путешествия по Европе. В ночь трагедии, мистер Картер запрыгнул в шлюпку вслед за Брюсом Исмеем. Вскоре после крушения, Картеры развелись, и Миссис Картер явила миру правдивую историю: муж оставил ее с детьми, пробрался в шлюпку и уплыл. Встретились они уже на борту спасательного судна, где Мистер Картер, как ни в чем ни бывало, начал разговор о завтраке.

Масабуми Хосоно тайком запрыгнул в шлюпку


Самые низкие поступки пассажиров Титаника

Во время отправления одной из последних шлюпок, услышав возглас офицера «два свободных места!», Хосоно не растерялся. Он увидел, как в шлюпку прыгнул мужчина, и последовал его примеру. Хосоно работал в японском министерстве транспорта и был отправлен на задание в Россию. На обратном пути он оказался на борту «Титаника». В Америке он получил дурную славу. По возвращении в Японию, был провозглашён трусом и потерял работу. Его даже иллюстрируют в японских учебниках, характеризуя как безнравственного человека.

Некоторые из выживших покончили жизнь самоубийством


Самые низкие поступки пассажиров Титаника

Вашингтона Доджа подозревали в коррупции, в 1919 году он выстрелил себе в голову. Генри Уильям Фрауентал (на фото) в день трагедии прыгнул в спасательную шлюпку, сломав одной из пассажирок рёбра. В 1927 он совершил самоубийство, спрыгнув с 7 этажа. Мистер Нисканен, один из спасшихся пассажиров третьего класса, через некоторое время после трагедии отправился в Калифорнию на поиски золота. Они не увенчались успехом, позже он поджег свой дом, и совершил самоубийство.

Сэр Космо подкупил гребцов спасательной шлюпки


Самые низкие поступки пассажиров Титаника

Вместе с семью членами экипажа и несколькими пассажирами, Сэр Космо Дафф Гордон и его жена Люси – итого 12 пассажиров, уплыли в шлюпке, рассчитанной на 40 человек. Поговаривают, что Космо заплатил каждому из членов экипажа по 5 фунтов стерлингов за скорейшее спасение.

Некоторые спасали собак


Самые низкие поступки пассажиров Титаника

На борту «Титаника» находились не только люди, но и домашние животные. Большинство животных погибло, однако некоторым удалось «чудом» уцелеть, в том числе двум шпицам и пекинесу. Женщины заворачивали своих маленьких собак в одеяла или пальто, и незаметно проносили с собой в спасательные шлюпки.

Эдвард Райан


Самые низкие поступки пассажиров Титаника

Райан спас свою жизнь, притворившись женщиной. Он накинул на голову полотенце и, прикрыв лицо, прошел мимо офицеров. Из-за полотенца его приняли за женщину. Райан схватил стоящую на палубе девушку, и стремглав прыгнул в шлюпку, которую уже практически опустили в воду.

Некоторые члены экипажа проявили верх эгоизма


Самые низкие поступки пассажиров Титаника

Спасти свою жизнь всеми способами пытались не только пассажиры, но и некоторые члены экипажа. Например, кухонный рабочий ресторана Ritz Пол Маудж прыгнул в отправляющуюся шлюпку, затем один из членов экипажа тщетно пытался вытащить его из шлюпки на нижней палубе. В ту же ночь кочегар судна пытался украсть спасательный жилет радиста Хэролда Брайда.

Американский бизнесмен Дикинсон Бишоп «случайно упал» в шлюпку


Самые низкие поступки пассажиров Титаника

На «Титанике» Бишоп вместе со своей женой возвращался из свадебного путешествия. В ночь трагедии, его жену погрузили на спасательную шлюпку, но мужчина выжил таинственным образом. По словам самого бизнесмена, на палубе его столкнули за борт, и он «случайно» приземлился в спускающуюся спасательную шлюпку. В самом деле, счастливая случайность.

Первыми в ночь трагедии начали паниковать «большие шишки»


Самые низкие поступки пассажиров Титаника

После крушения судна в газете The New York Times была выпущена статья, написанная капитаном Робертсом, одним из руководителей «Уайт Стар лайн». Робертс рассказал, что высокопоставленные особы, например, конгрессмены и сенаторы, первыми подняли панику на палубе и начали борьбу за места в шлюпках.

Майор Артур Годфри Пошан, канадский бизнесмен


Самые низкие поступки пассажиров Титаника

В ночь крушения Пошан оказался в спасательной шлюпке по случайному стечению обстоятельств, подробности которых до сих пор не разгаданы. Одному из командиров шлюпки нужна была помощь, тогда, Пошан назвался яхтсменом, и его пустили на борт. Существует версия, что мужчина подло выдал себя за яхтсмена ради скорейшего спасения. Позже в американских газетах его провозгласили «эгоистичным трусом».

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