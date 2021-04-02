Самые низкие поступки пассажиров Титаника

Крушение «Титаника» – событие, которое потрясло весь мир. Катастрофа унесла тысячи жизней, а выжившим оставила лишь груз воспоминаний. Некоторые пассажиры остались на корабле, помогая спастись другим, а некоторые – шли на подлость, спасая себя. В ту чудовищную ночь ледяные волны Атлантического океана были свидетелями страстей человеческих – смелости и героизма, а также трусости и подлости.
Брюс Исмей, бизнесмен, глава «Уайт Стар Лайн», пароходной компании‑владельца «Титаника» (справа – Джонатан Хайд в роли Исмея, фильм «Титаник»)
Исмея обвиняли в том, что он сел в спасательную шлюпку в обход женщин и детей. Пресса также подозревала, что именно он дал капитану указание увеличить скорость судна в ночь трагедии. По инструкции Исмея было уменьшено количество шлюпок – на «Титанике» расположились бы 48 шлюпок вместо 20 предложенных. Когда выживших после крушения переместили из шлюпок на спасательное судно, он потребовал отдельную каюту и большую часть времени находился под воздействием опиума. Исмея назвали «главным трусом Титаника».
Дэниел Бакли притворился женщиной
Вместе с несколькими мужчинами Бакли прыгнул в отправляющуюся спасательную шлюпку. Вовремя подоспевшие офицеры потребовали покинуть лодку и пропустить женщин и детей. На что Дэниел, плача, забился в гущу пассажиров. По его словам, одна пассажирка сжалилась над ним, и накинула ему на голову свою шаль. Большинство прыгнувших с ним мужчин были вытащены на палубу, в нескольких стреляли офицеры, но Бакли остался незамеченным – его приняли за женщину.
Тонущих пассажиров, которые цеплялись за шлюпки, били вёслами
Слыша тысячи пронзительных криков тонущих людей, некоторые пассажиры шлюпок только благодарили небеса за свалившееся на них счастье пребывать в целости и сохранности. 20 спасательных шлюпок могли вместить 1178 человек, около трети пассажиров «Титаника», но большинство шлюпок были отправлены полупустыми. Члены экипажа убеждали пассажиров шлюпок вернуться, но большинство было решительно против в страхе перевеса и возможного хаоса. Жертвы крушения цеплялись за ближайшие шлюпки, некоторые пассажиры били их длинными вёслами.
Роберт Хиченс
Хиченс был членом экипажа, сопровождавшим группу людей в одной из шлюпок. Пассажиры его шлюпки приняли коллективное решение вернуться к кораблю после его крушения, чтобы спасти пострадавших, но Хиченс категорически отказался, назвав тонущих «готовыми трупами». В этой шлюпке оказалась знаменитая «непотопляемая» Молли Браун (ниже), именно она агитировала Хиченса вернуться.
Только одна шлюпка вернулась к тонущим жертвам крушения
Когда шлюпка пребыла к месту крушения, среди обломков судна и огромного количества безжизненных тел, офицерам удалось спасти еще несколько человек.
Мистер Картер оставил жену и детей на тонущем корабле
В 1912 году Картер с женой и детьми возвращались на «Титанике» из путешествия по Европе. В ночь трагедии, мистер Картер запрыгнул в шлюпку вслед за Брюсом Исмеем. Вскоре после крушения, Картеры развелись, и Миссис Картер явила миру правдивую историю: муж оставил ее с детьми, пробрался в шлюпку и уплыл. Встретились они уже на борту спасательного судна, где Мистер Картер, как ни в чем ни бывало, начал разговор о завтраке.
Масабуми Хосоно тайком запрыгнул в шлюпку
Во время отправления одной из последних шлюпок, услышав возглас офицера «два свободных места!», Хосоно не растерялся. Он увидел, как в шлюпку прыгнул мужчина, и последовал его примеру. Хосоно работал в японском министерстве транспорта и был отправлен на задание в Россию. На обратном пути он оказался на борту «Титаника». В Америке он получил дурную славу. По возвращении в Японию, был провозглашён трусом и потерял работу. Его даже иллюстрируют в японских учебниках, характеризуя как безнравственного человека.
Некоторые из выживших покончили жизнь самоубийством
Вашингтона Доджа подозревали в коррупции, в 1919 году он выстрелил себе в голову. Генри Уильям Фрауентал (на фото) в день трагедии прыгнул в спасательную шлюпку, сломав одной из пассажирок рёбра. В 1927 он совершил самоубийство, спрыгнув с 7 этажа. Мистер Нисканен, один из спасшихся пассажиров третьего класса, через некоторое время после трагедии отправился в Калифорнию на поиски золота. Они не увенчались успехом, позже он поджег свой дом, и совершил самоубийство.
Сэр Космо подкупил гребцов спасательной шлюпки
Вместе с семью членами экипажа и несколькими пассажирами, Сэр Космо Дафф Гордон и его жена Люси – итого 12 пассажиров, уплыли в шлюпке, рассчитанной на 40 человек. Поговаривают, что Космо заплатил каждому из членов экипажа по 5 фунтов стерлингов за скорейшее спасение.
Некоторые спасали собак
На борту «Титаника» находились не только люди, но и домашние животные. Большинство животных погибло, однако некоторым удалось «чудом» уцелеть, в том числе двум шпицам и пекинесу. Женщины заворачивали своих маленьких собак в одеяла или пальто, и незаметно проносили с собой в спасательные шлюпки.
Эдвард Райан
Райан спас свою жизнь, притворившись женщиной. Он накинул на голову полотенце и, прикрыв лицо, прошел мимо офицеров. Из-за полотенца его приняли за женщину. Райан схватил стоящую на палубе девушку, и стремглав прыгнул в шлюпку, которую уже практически опустили в воду.
Некоторые члены экипажа проявили верх эгоизма
Спасти свою жизнь всеми способами пытались не только пассажиры, но и некоторые члены экипажа. Например, кухонный рабочий ресторана Ritz Пол Маудж прыгнул в отправляющуюся шлюпку, затем один из членов экипажа тщетно пытался вытащить его из шлюпки на нижней палубе. В ту же ночь кочегар судна пытался украсть спасательный жилет радиста Хэролда Брайда.
Американский бизнесмен Дикинсон Бишоп «случайно упал» в шлюпку
На «Титанике» Бишоп вместе со своей женой возвращался из свадебного путешествия. В ночь трагедии, его жену погрузили на спасательную шлюпку, но мужчина выжил таинственным образом. По словам самого бизнесмена, на палубе его столкнули за борт, и он «случайно» приземлился в спускающуюся спасательную шлюпку. В самом деле, счастливая случайность.
Первыми в ночь трагедии начали паниковать «большие шишки»
После крушения судна в газете The New York Times была выпущена статья, написанная капитаном Робертсом, одним из руководителей «Уайт Стар лайн». Робертс рассказал, что высокопоставленные особы, например, конгрессмены и сенаторы, первыми подняли панику на палубе и начали борьбу за места в шлюпках.
Майор Артур Годфри Пошан, канадский бизнесмен
В ночь крушения Пошан оказался в спасательной шлюпке по случайному стечению обстоятельств, подробности которых до сих пор не разгаданы. Одному из командиров шлюпки нужна была помощь, тогда, Пошан назвался яхтсменом, и его пустили на борт. Существует версия, что мужчина подло выдал себя за яхтсмена ради скорейшего спасения. Позже в американских газетах его провозгласили «эгоистичным трусом».
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