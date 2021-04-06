Истории создания культовых отечественных песен

Появление в репертуаре рок-группы реального народного хита может обернуться для нее серьезными проблемами. Иногда публике настолько нравится песня, что она не обращает внимания на остальное творчество коллектива. В истории современной музыки подобных примеров более чем достаточно.Участники известной российской группы «ДДТ» почувствовали, что с ними может произойти нечто подобное, в начале девяностых, когда они исполнили композицию «Что такое осень» (или просто «Осень»).Юрий Шевчук сочинил ее в сентябре 1991 года. Он жил тогда в питерской коммуналке недалеко от Александро-Невской лавры. Однажды, находясь в грустном настроении, он прогуливался по Никольскому кладбищу и легко, «как выдохнул», написал текст, вложив в него личные переживания, философские нотки и (куда же Шевчук без этого) размышления о будущем Родины.Коллеги по группе восприняли «Что такое осень» отнюдь не восторженно, а Андрей Муратов вообще заявил, что это попсовая вещь, которую он играть не собирается. Однако Шевчук не собирался отказываться от своего творения, и Андрей Васильев с Никитой Зайцевым его поддержали. Чуть позже к работе присоединились остальные члены «ДДТ», и через пару дней трек был готов.О последовавшей безумной популярности песни говорить излишне. «Что такое осень» полюбили даже домохозяйки предпенсионного возраста, до того не знавшие о существовании Юрия Шевчука и «ДДТ». На концертах группы публика начинала требовать «Осень» с самого начала выступления, а затем просила несколько раз ее повторить.Закончилось это тем, что коллектив прекратил исполнять песню и снова начал включать ее в программу лишь после того, как страсти поутихли. Шевчук объяснил принятое решение словами: «Мы не хотим быть рабами своего творчества».Песня включена в альбом «Актриса весна» (1992). В списке 100 лучших песен двадцатого века по версии слушателей «Нашего радио» «Что такое осень» занимает второе место, пропустив вперед лишь «Группу крови» Виктора Цоя и «Кино».