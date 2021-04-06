Истории создания культовых отечественных песен

Список ста лучших песен русского рока в двадцатом веке, который составили слушатели «Нашего радио», возглавляет знаменитая «Группа крови» Виктора Цоя. Само собой, не все согласны с тем, что она является величайшей композицией даже в дискографии «Кино», не говоря уже обо всем отечественном роке. Но кто будет спорить с тем, что это достойная песня, о которой обязательно стоит поговорить.
«Группу крови» Виктор Цой написал практически без участия остальных музыкантов из «Кино». Он стал автором текста, сочинил партии почти всех инструментов и только потом показал ее коллегам.
Всеволод Гаккель вспоминал, как однажды предложил Цою словосочетание «группа крови» в качестве возможного названия для какой-нибудь группы, и высказал предположение, что именно после того разговора Виктор решил использовать эту фразу в песне. Насколько версия бывшего участника «Аквариума» соответствует истине, сказать сложно.
Еще тяжелее рассуждать об основной идее песни «Группа крови», так как Цой ничего не рассказывал о том, какой смысл он вложил в свое творение. Фанаты, конечно, высказали массу версий, но все они основаны лишь на домыслах и ничем не подкреплены. Чаще всего говорят, что «Группа крови» посвящена вооруженному конфликту в Афганистане, но есть и более экзотические варианты (как фильм «Звездные войны» в качестве источника вдохновения).
Официальная история песни «Группа крови» началась третьего июня 1987 года, когда «Кино» представила ее в рамках пятого фестиваля, который проводил ленинградский рок-клуб. Говорят, присутствовавшая на концерте публика не распознала в «Группе крови» будущий хит и приняла ее без особого энтузиазма. Но после того как она прозвучала в фильме «Игла» Рашида Нугманова, в котором главную роль сыграл Виктор Цой, она превратилась в одну из самых популярных песен «Кино».
«Группа крови» стала заглавным треком шестого альбома группы. Позже она была включена в несколько сборников лучших композиций «Кино».
Поразительно, какие только абсурдные слухи не распускались о знаменитой композиции «Я хочу быть с тобой» рок-группы Nautilus Pompilius. В излишне богатой фантазии поклонников «Наутилусов» рождались невероятные домыслы об истории создания песни и том, что означают ее слова.
В большинстве нелепых легенд говорилось, что Бутусов поет о событиях, которые произошли с ним лично. Одни фанаты твердили о девушке, которая долго писала Вячеславу в армию (хотя он не служил вообще), а затем покончила с собой, не дождавшись от него ответа. Эту чушь даже печатали в весьма солидных газетах.
Другие не менее уверенно заявляли, что речь идет о его жене, погибшей во время пожара. (Интернет существовал не всегда – проверить информацию было не так-то просто.)
Однако в реальности история песни гораздо прозаичнее. Автор текста Илья Кормильцев однажды сказал, что сочинил стихи, которые стали припевом, за пятнадцать минут, пока ждал на улице девушку.
Строчку «в комнате с белым потолком, с правом на надежду» Бутусов взял из другого стихотворения Кормильцева. Этим ограничилось его участие в написании слов песни, хотя на обложке альбома «Князь Тишины» он значится их соавтором.
Когда он впервые спел «Я хочу быть с тобой» друзьям, те категорически ее не приняли. Впоследствии многие поклонники группы также на все лады критиковали песню, считая ее слишком попсовой, хотя тех, кто считает ее одной из красивейших отечественных рок-баллад, намного больше.
Сам Бутусов последнее время говорит, что раньше исполнял эту композицию «страдальческим голосом», но сейчас «воспринимает ее гораздо глубже». По его словам, «в ней человек приходит к осознанию того, что любовь незыблема».
Вокалист и лидер рок-группы «Крематорий» Армен Григорян часто рассказывал о том, что почти все его ранние песни посвящены реальным людям или же основаны на событиях, в которых он принимал непосредственное участие. В этом отношении особый интерес представляет композиция «Безобразная Эльза» из альбома «Кома», записанного в 1988 году
Прообразом героини песни стала женщина по имени Эльза, завсегдатай московского пивного бара «Яма», где нередко бывал Григорян. Известна она была тем, что охотно бегала в соседний магазин за водкой. Само собой, за вознаграждение в виде стакана горячительного напитка.
Несмотря на столь неправедный образ жизни, Эльза была очень честной и никогда не «кидала» посетителей бара. Армен Григорян вспоминал, как выпивал в «Яме» с криминальным авторитетом по кличке Кардинал. Тот отправил Эльзу за добавкой уже после закрытия магазина, но ее это не остановило. Когда уже все думали, что она пропала вместе с деньгами, «парламентерша» появилась с банкой медицинского спирта.
Надо сказать, Григорян всегда достаточно уважительно отзывался об этой колоритной личности и подчеркивал, что определение «безобразная» относится не к ней. Это образ из совсем другой истории, которая случилась с ним в конце семидесятых – начале восьмидесятых годов.
Армен с приятелями был в гостях у подруги. Неожиданно в гости на минутку заглянул писатель Венедикт Ерофеев. Далее развитие сюжетной линии того вечера пошло по легко предсказуемому сценарию. Все присутствующие напились, а хозяйка квартиры имела неосторожность заснуть.
Когда закуска на столе закончилась, Ерофеев обратил внимание на обитателей аквариума и без промедления отправил их на сковородку. Как утверждал Григорян, «рыбки были японские, дорогие, но вкусные». В общем, когда их подруга проснулась, она была вне себя от ярости и выгнала всех гостей.
Последним воспоминанием Армена о том вечере стала хозяйка в домашнем халате, которая, обняв аквариум, в исступлении царапала по его стенкам длинными, плохо накрашенными ногтями. Ее он и увековечил в строчке «как зверушка, когтями скребешь по стеклу».
Так появилась на свет одна из известнейших песен рок-группы «Крематорий». И кто после этого скажет, что от алкоголя ничего хорошего не бывает?
«Безобразная Эльза» включена в список «100 лучших песен русского рока», который составила радиостанция «Наше радио».
А вот в качестве клипа я поставлю очень оригинальную версию сделанную из х/ф "Вий"
Песня «Ночная птица» Константина Никольского вошла сначала в репертуар группы «Воскресение», а позже - в репертуар автора, начавшего сольную карьеру. Она была написана как посвящение барабанщику Юрию Фокину, с которым Никольский играл в группе Стаса Намина. Константин сочинил ее после того, как Юрий иммигрировал в Соединенные Штаты. Вот почему первым названием было «Прощание с другом».
Позже Никольский вспоминал:
Песня «Ночная птица» появилась по большой тоске. Была такая группа «Цветы», потом она стала называться группой Стаса Намина. Это был мой первый профессиональный коллектив. До того были все игрушки, а здесь надо было играть серьезно. Стас Намин пригласил меня гитаристом в первый состав «Цветов». Было по два-четыре концерта в день. Филармония поняла, что с нас можно качать деньги насосом, и зарядила по полной. И вот первый состав распался. И у меня с распадом состава была душевная травма и крушение всех моих надежд. И на этой почве у меня появилось сразу три невеселых песни – «Я сам из тех, кто спрятался», «Когда поймешь умом, что ты один на свете» и «Ночная птица».
В 1979 году композицию, вместе с пятью другими песнями Никольского, записала только что образовавшаяся группой «Воскресение» для дебютного альбома «Воскресенье» (также известного под названиями «79» и «Кто виноват?»). Спел «Ночную птицу» Андрей Сапунов. Константин был категорически недоволен результатом и не хотел, чтобы запись была выпущена, но она попала в руки пиратов и прославила группу.
Начав сольную карьеру, Константин Никольский включил песню в свой второй сольный альбом «Один взгляд назад» (1996).
Появление в репертуаре рок-группы реального народного хита может обернуться для нее серьезными проблемами. Иногда публике настолько нравится песня, что она не обращает внимания на остальное творчество коллектива. В истории современной музыки подобных примеров более чем достаточно.
Участники известной российской группы «ДДТ» почувствовали, что с ними может произойти нечто подобное, в начале девяностых, когда они исполнили композицию «Что такое осень» (или просто «Осень»).
Юрий Шевчук сочинил ее в сентябре 1991 года. Он жил тогда в питерской коммуналке недалеко от Александро-Невской лавры. Однажды, находясь в грустном настроении, он прогуливался по Никольскому кладбищу и легко, «как выдохнул», написал текст, вложив в него личные переживания, философские нотки и (куда же Шевчук без этого) размышления о будущем Родины.
Коллеги по группе восприняли «Что такое осень» отнюдь не восторженно, а Андрей Муратов вообще заявил, что это попсовая вещь, которую он играть не собирается. Однако Шевчук не собирался отказываться от своего творения, и Андрей Васильев с Никитой Зайцевым его поддержали. Чуть позже к работе присоединились остальные члены «ДДТ», и через пару дней трек был готов.
О последовавшей безумной популярности песни говорить излишне. «Что такое осень» полюбили даже домохозяйки предпенсионного возраста, до того не знавшие о существовании Юрия Шевчука и «ДДТ». На концертах группы публика начинала требовать «Осень» с самого начала выступления, а затем просила несколько раз ее повторить.
Закончилось это тем, что коллектив прекратил исполнять песню и снова начал включать ее в программу лишь после того, как страсти поутихли. Шевчук объяснил принятое решение словами: «Мы не хотим быть рабами своего творчества».
Песня включена в альбом «Актриса весна» (1992). В списке 100 лучших песен двадцатого века по версии слушателей «Нашего радио» «Что такое осень» занимает второе место, пропустив вперед лишь «Группу крови» Виктора Цоя и «Кино».
В 1972 году советская фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила пластинку «Лютневая музыка XVI—XVII веков». Первая композиция на ней была озаглавлена «Сюита для лютни: канцона и танец», а в качестве автора был назван Франческо Канова да Милано, известный итальянский композитор и виртуоз-лютнист XVI века. Однако авторство этого композитора было сомнительным: среди опубликованных до выхода пластинки произведений Франческо данной композиции не обнаружено, как и в полном собрании сочинений да Милано, изданном позже.
В 2005 году появилась интернет-публикация Зеева (Владимира) Гейзеля с обширным исследованием вопроса авторства данного произведения — как музыки, так и текста, — в котором достаточно убедительно показано, что автором музыки является Владимир Вавилов (1925—1973), советский гитарист и лютнист, прибегший по определённым причинам к мистификации. Пластинка Вавилова получила значительную известность в Советском Союзе и выдерживала несколько переизданий. Первая часть сочинения «Канцона и танец» легла в дальнейшем в основу знаменитой песни.
В ноябре 1972 года поэт Анри Волохонский сочинил на мелодию с пластинки Вавилова стихотворение «Над небом голубым…», озаглавленное в его сборнике произведений как «Рай».
Первым исполнителем песни стал Алексей Хвостенко, многолетний друг и соавтор Анри Волохонского. Песня стала известной в бардовской среде, её включали в свой репертуар многие исполнители. В 1975 году песня использовалась в спектакле «Сид» ленинградского театра-студии «Радуга», где её и услышал Борис Гребенщиков. Он впервые исполнил песню в марте 1984 года на концерте в Харьковском государственном университете, при этом извинившись за то, что даже не знает, кто написал это произведение.
Песня была записана группой «Аквариум» в январе 1986 года в Ленинградском Доме Радио. Под именем «Город» она вошла в альбом «Аквариума» «Десять стрел», исполнялась на множестве концертов и стала «визитной карточкой» Гребенщикова.
В варианте Гребенщикова имеется несколько отличий от оригинального текста, главное из которых, по большому счету — замена в первой строчке «Над небом голубым…» на «Под небом голубым…».
Всесоюзную популярность песня обрела после того, как прозвучала в исполнении «Аквариума» в фильме Сергея Соловьёва «Асса».
По словам Кинчева, он считал красный и черный своими цветами еще до того, как пришел в «Алису». С его подачи эта гамма стала фирменной для всего коллектива. А визитной карточкой (почти гимном) группы по сей день является написанная Константином песня «Красное на черном», которую «Алиса» на протяжении многих лет играет на всех концертах.
Славная история композиции «Красное на черном» началась в 1986 году. Вспоминая о том, как он ее сочинял, Кинчев рассказал:
«Красное на черном» — как-то написалась она очень легко и сразу, то есть не мучила меня. Навеяна тема, как ни странно, песней «Kiss» с альбома «Dynasty», самый раскрученный хит — «I Was Made For Loving You». Да, вот это как-то крутилось в голове, и получилось, и превратилось в «Красное на чёрном» каким-то образом…
«Другая история», Антон Чернин
Кинчев подробно не объяснял смысл песни «Красное на черном». Более того, он неоднократно говорил, что всегда нужно предоставлять слушателю возможность самому поразмыслить над содержанием текста и решить, что хотел сказать автор.
«Красное на черном» вошла в альбом «Блок ада», выпущенный в 1987 году. Позже она была включена в «Шабаш» и несколько концертных альбомов «Алисы».
Удачная песня запросто может начать жить своей жизнью, неподвластной воле автора. Она обрастает легендами, трактуется на все лады, а порой становится гимном какой-нибудь группы единомышленников или целого поколения. Интересно, что создатель, даже если он не рад происходящему, ничего уже изменить не может, сколько бы ни пытался объяснить, какой смысл он вкладывал в слова или при каких обстоятельствах написал композицию.
Такой стала история песни «Перемен» («Хочу перемен!») рок-группы «Кино». Виктор Цой сочинил ее в начале 1985 года и впервые исполнил на четвертом фестивале Ленинградского рок-клуба.
Там ее услышал режиссер Сергей Соловьев, которому нужен был музыкант для выступления в заключительной сцене фильма «Асса». Он отправился за сцену, пригласил Цоя сыграть в картине и попросил его не исполнять «Перемен» до премьеры. Виктор без колебаний согласился, и группа «Кино» действительно не играла ее до выхода фильма на экран.
Далее грянула перестройка, в стране произошли крутые изменения, все резко осмелели и ринулись критиковать власть. А фраза «Мы ждём перемен» из песни, которую весь Советский Союз услышал в «Ассе», приобрела особый смысл, что стало неожиданностью для Цоя.
Он всегда подчеркивал, что не считает эту композицию «песней протеста», а себя – борцом за перемены. Ее присутствие в «Ассе» для него тоже было непонятно, и это подтверждает, что Виктор вкладывал в текст совсем не тот смысл, который народ стремится в нем найти.
«Перемен» вошла в альбом «Последний герой», выпущенный в 1989 году. Журнал “Time Out” включил ее в список «100 песен, изменивших нашу жизнь», а в рейтинге ста лучших песен русского рока в двадцатом веке, который составили слушатели «Нашего радио», она занимает 28-ое место.
История песни «Кто виноват?» началась за несколько лет до основания «Воскресения». В интервью газете «ПроРок» Алексей Романов рассказал, что сочинил первый вариант композиции, когда ему было двадцать два года (выходит, где-то в 74–75-ом). У него была мелодия, на которую он положил стихи. Результат ему не понравился, поэтому чуть позже он написал другую музыку и немного отредактировал текст, сделав его чуть жестче и выбросив один куплет.
Смысл песни «Кто виноват?», Алексей Романов в том же интервью объяснил так:
Изначально, мне кажется, песенка была о несчастной любви, о чём-то таком… Я сделал так, чтобы не в лоб, а намёком говорилось о том, что ты, товарищ, не жалуйся, не ной, а вставай и делай что-нибудь. Вот с таким пафосом с тех пор и исполняю.
Стараниями Дмитрия Линника, бывшего вокалиста трио «Зодиак», который работал на Moscow & World Service Radio, несколько песен «Воскресения» попали в эфир этой радиостанции. У группы тотчас появилось множество поклонников, а наибольшей популярностью пользовалась песня «Кто виноват?».
С тех пор «Кто виноват?» является одной из наиболее известных песен «Воскресения». Она вошла в список ста лучших песен русского рока в двадцатом веке, который составило «Наше радио».
Проследить истории создания песен группы «Пикник» весьма непросто. Порой создается впечатление, что Эдмунд Шклярский сам не всегда способен объяснить, как они рождаются на свет. По его признанию, «их сочинительство проживают какую-то незаметную жизнь». Приблизительно так была создана одна из визитных карточек «Пикника» — песня «Иегроглиф».
Однажды, еще в юном возрасте, Шклярский прочитал в польском журнале “Przekrój” рассказ «Человек, которого звали Прикоснись Пирожного С Кремом» какого-то испанского писателя (какого именно, Эдмунд не запомнил, и нам это выяснить тоже не удалось). В результате возникших ассоциаций появилась строчка «Мое имя – стершийся иероглиф».
Длительное время она существовала сама по себе, но позже, как вспоминает лидер «Пикника», фраза «стала обрастать другими словами, каким-то настроением». Кроме того, текст песни «Иероглиф» сочинялся под впечатлением, которое на Эдмунда Шклярского, произвели творения Лао-цзы.
Первый вариант «Иероглифа» был записан в 1986 году. Позже песня стала центральной композицией одноименного альбома.
Поклонники рок-группы «Чайф» могут долго спорить о том, какая песня является лучшей в дискографии уральского коллектива, но сам Владимир Шахрин больше всего гордится композицией «Никто не услышит». Незабвенная «Ой-йо» давно стала всенародно любимым хитом, и, конечно лидер «Чайфа» имеет все основания гордиться песней, ставшей обязательным атрибутом любых посиделок с гитарой.
История песни «Никто не услышит», которую многие все же предпочитают называть «Ой-йо», началась отчасти благодаря увлечению Владимира рыбалкой. Летом 1989 года они с отцом отправились на озеро Балхаш, где в течение двух недель жили в палатке, удили рыбу и просто отдыхали от суеты и навалившихся проблем. Там и родилось то самое «ой-йо», которое Владимир превратил в песню «Никто не услышит».
Как известно, «Никто не услышит» очень полюбилась слушателям. Группа неизменно исполняет на всех концертах. Владимир Шахрин объяснил популярность песни следующими словами:
…эта вещь имеет какую-то волшебную способность обрастать новым смыслом. Каждый раз, когда мы ее исполняем, в междометие «ой-йо» вкладывается уже другая ситуация — то, что произошло с тобой вчера или неделю назад. Думаю, поэтому и люди ее любят петь и играть: это такой фантом!
Слушатели радиостанции «Наше радио» включили «Никто не услышит» в список 100 лучших песен русского рока в двадцатом веке.
с
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии