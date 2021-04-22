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Как расшифровать надписи на пачках с семенами

Как расшифровать надписи на пачках с семенами

Как расшифровать надписи на пачках с семенами

Когда мы покупаем семена овощных культур и рассматриваем красивые красочные пакетики, то на упаковке очень часто видим зашифрованную информацию. Например, это разные буквы и сочетания: F1, C, P, N, F, V, Tm и т. д. из этих знаков большинство указывает на наличие устойчивости у этих гибридов и сортов к определенным каким-то заболеваниям.

Расшифровываем:

А — устойчивость к альтернариозу (черной пятнистости помидоров и сухой пятнистости у огурцов);

C — устойчивость к кладоспориозу (бурой пятнистости помидоров);
— устойчивость к вирусу огуречной мозаики;

F — устойчивость к фузариозному увяданию помидоров и огурцов;

F1 — гетерозисный гибрид — Что это такое? Объясняя «на пальцах» — это, когда садят растение — «маму», растение — «папу» и одним сортом опыляют другой. Этих «родителей» все современные селекционеры держат в секрете. Эдакая «тайна за семью печатями». Почему? Потому что получается гибрид первого поколения, у которого (если «родители» подобраны правильно), первый год наблюдается просто необычайный всплеск урожайности, устойчивости к болезням и т.д.

Минусов и вреда от плодов, выращенных из подобных семечек, абсолютно нет. Одни плюсы. Однако все эти положительные свойства теряются в дальнейшем потомстве.

Семена с него собирать бесполезно.

N — устойчивость к поражению нематодой;
— устойчивость к фитофторе;

Tm — устойчивость к вирусу табачной мозаики;

V — устойчивость к вертициллезному увяданию помидоров и огурцов.

Цифра внизу буквы указывает на номер расы, к которой наиболее устойчив данный гибрид. Эта информация, скорее, для специалистов. Нам важно помнить, что означают буквенные символы.

Так же надо сказать, что на пакетике бывает несколько значков. Вот, например, если на пачке написано: «F1, TmPCFN» – то это означает, что у вас гетерозисный гибрид, который имеет устойчивость к фитофторозу, к вирусу табачной мозаики, к поражению нематодой, к фузариозному увяданию и бурой пятнистости листьев.

Если немного быть подкованным в зашифрованной информации пакетиков семян, то можно хорошо ориентироваться в огромном сегодняшнем изобилии семян, чтобы уметь выбирать самые подходящие сорта и гибриды.

d87633ee2d42 Как расшифровать надписи на пачках с семенами

Так же на упаковке обязательно должны быть указаны:

название культуры, сорта или гибрида;
1. обозначены стандарт и номер партии;
2. количество семян (в штуках или граммах);
3. наименование фирмы-производителя;
4. координаты фирмы-производителя (полный адрес и телефон);
5. срок реализации

На пункт «срок реализации» надо обратить особое внимание, потому как данный срок устанавливается законом. Например, в бумажных одинарных пакетиках проданы семена должны быть до конца года, который следует за годом упаковки. Если пакетик двойной, со слоем фольги, полиэтилена или же других воздухонепроницаемых материалов, то продавать семена можно от даты упаковки до конца второго года реализации. И если же на пакете сроки реализации набраны типографским шрифтом, то от этой покупки лучше воздержаться, потому как это значит, что напечатаны пакетики были заранее, то бишь, вовсе не известно, когда семена в них были расфасованы.

 

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