7 признаков того, что нужно бросить пить молоко

От ломкости костей до усталости, молочные продукты могут быть основной причиной некоторых проблем со здоровьем. И вы, возможно, даже не думали обвинять молоко. Итак, в следующий раз, когда вы готовите свой список покупок, вы можете рассмотреть это. Мы перечислили симптомы, которые вы должны рассмотреть при рассмотрении ваших отношений с молочными продуктами.







1. Вы чувствуете себя уставшим большую часть времени.

2. Ваше пищеварение страдает.

3. У вас есть боли, которые, кажется, появляются из ниоткуда.

4. У вас аллергия и другие кожные заболевания.

5. У вас высокий уровень холестерина.

6. У вас высокий уровень холестерина.

7. Ваше тело устойчиво к лекарствам, и вы долго поправляетесь.