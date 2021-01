Жертва обливания кислотой прошла по подиуму на Нью-Йоркской неделе моды

19-летняя индианка Решма Куреши, в 2014 году ставшая жертвой атаки нескольких мужчин, плеснувших ей в лицо серной кислотой, открыла показ компании FTL Moda на Нью-Йоркской неделе моды. Решма продемонстрировала платье индийского дизайнера Арчаны Кочхар. Она прошлась по подиуму в поддержку запрета продажи коррозионных веществ, ежегодно калечащих тысячи детей и женщин. Свое появление сама Решма также объясняет желанием продемонстрировать солидарность с жертвами подобных атак и приободрить их.











Индийская модель и жертва атаки кислотой Решма Куреши демонстрирует платье из весенне-летней коллекции индийского дизайнера Арчаны Кочхар на Нью-Йоркской неделе моды.







Решма и актриса Санни Леоне позируют перед фотокамерами после модного показа. Решма особо отметила, что ее появление на подиуме — послание всем тем, кто также стал жертвой атаки кислотой, с пожеланием мужества.



Злополучный инцидент произошел два года назад, когда Решма направлялась в экзаменационный центр. С ней была ее сестра, незадолго до того расставшаяся с мужем, поскольку подвергалась жестокому обращению и пыткам. Муж сестры Решмы напал на них и облил девушек кислотой. Несколько часов они провели на обочине дороги, страдая в агонии.

«Этот модный показ очень важен для меня. В мире много жертв подобных атак, и я хочу своим появлением на подиуме придать им храбрости. Не нужно судить о книге по обложке. Было бы очень здорово, если бы люди научились смотреть на каждого из нас без предрассудков», — рассказала Решма.Модель прошлась по подиуму в платье цвета слоновой кости , украшенном разноцветной вышивкой, и со сверкающей диадемой на голове.Это первая поездка Решмы в США. Девушка сказала, что очень волновалась, принимая участие в показе.После нескольких операций по пересадке кожи и размышлений о суициде Решма встретила основателя организации Make Love Not Scars («Создавайте любовь, а не шрамы») , занимающейся поддержкой жертв преступлений, совершенных по половому признаку. Встреча привела к тому, что Решма стала лицом онлайн-видеокампании организации, которую смогли увидеть более 1,3 миллиона пользователей. «Не могу поверить, что это произошло со мной», — говорит девушка.Решма надеется, что ее появление на подиуме заставит правительства стран мира задуматься об ужесточении правил продажи едких химических веществ.Визажисты готовят девушку к модному показу.«Появление жертв, подобных мне, на подиуме модных показов мирового уровня — вызов для преступников, совершающих нападение», — считает Решма. Компания FTL Moda часто привлекает для участия в своих показах моделей с ограниченными возможностями (в том числе в инвалидных колясках), на костылях , а также моделей с ампутированными конечностями.«Я даже в своих самых смелых мечтах никогда не предполагала, что это со мной произойдет», — прокомментировала Решма свое появление на Нью-Йоркской неделе моды.По словам дизайнера Арчаны Кочхар, коллекция под названием A Tale of Two Cities («Повесть о двух городах») вдохновлена захватывающим дух Тадж-Махалом и жизнерадостными цветами великолепной Индии . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)