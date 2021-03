Исторические моменты в старых фотографиях

Как выглядел настоящий Рональд Макдональд? Сколько людей было на Вудстоке в 1969 году? Чем занимался Тесла в своей лаборатории? И можно ли оседлать гиппопотама? Об этом и многом другом — в нашей подборке исторических фотографий. Наша история богата интересными моментами, которые могут остаться в прошлом навсегда. Однако благодаря такому потрясающему изобретению, как фотоаппарат, будущие поколения могут видеть, как жили их предки, что происходило на их земле, какой была мода и т.д. Эти черно-белые старинные снимки покажут вам разные моменты из прошлого — мелочные и важные, забавные и грустные, интересные и, возможно, не очень. Но все они сделаны там, в далеком и не очень прошлом, которое теперь доступно нам только по фотографиям и воспоминаниям.





1. Посетители лондонского паба, 1898 год 2. Занятия физическими упражнениями в школьном дворе, 1900 год. Англия 3. Велосипедный трек, 1901 год 4. Залив Бонди, Австралия, 1901 год 5. Здание муниципалитета и театр Сан-Франциско после массивного землетрясения, 1906 6. Маляры Бруклинского моста, 1914 7. Женщины на доставке льда 8. Мальчик, продающий газеты с сенсацией о гибели «Титаника» 9. Манхэттен, Нью-Йорк, 1908 10. Никола Тесла в своей лаборатории 11. Цирковой артист в упряжке с гиппопотамом, 1924 год 12. Кафе для сотрудников Уолта Диснея, 1961 год 13. Настоящий Рональд Макдональд, 1963 год 14. Элтон Джон играет на пианино в своем частном самолете, 1973 15. Элвис Пресли переживает за неудавшееся выступление, 1956 год 16. Элвис-солдат 17. Мэрилин Монро, отель «Амбассадор», 1955 год 18. Джимми Хендрикс с подружкой, 1968 год 19. Вудсток, 1969 год 20. Швеция 1967-го.

Утро первого дня перехода с левостороннего на правостороннее движение21. Барак Обама со своей баскетбольной командой 22. Элайджа Вуд и Маколей Калкин, 1993 год 23. 1936 год, Германия. Человек, который не «зиговал»24. Генри Форд (основатель Ford Motor Co.), Томас Эдисон (изобретатель фонографа, камеры и лампочки) , Уоррен Г. Хардинг (29-й президент США) и Гарви Самуэл Файрстоун (основатель Firestone Tire and Rubber Co.) на пикникеЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: