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Тефлон против чугуна. Более-менее научный опыт от повара

Тефлон против чугуна. Более-менее научный опыт от повара

Итак. Я повар. Появилось мнение, что мясо приготовленное на чугунной сковородке вкуснее получается, чем на тефлоне. Я решил поставить более-менее научный эксперимент. Берем два куска свинины на шницель, отбиваем их. Солим-перчим. И готовим одновременно на двух разных сковородках. Чугунная и дешманский тефлон за 350р. на люминии.

Тефлон против чугуна. Более-менее научный опыт. Кулинария, Кухня, Еда, Длиннопост

два куска свинины. Отбиты. Посолены.

Тефлон против чугуна. Более-менее научный опыт. Кулинария, Кухня, Еда, Длиннопост

Слева чугун (взял блинную, так как была прям под рукой - сковородке лет 5, трудится каждую неделю). Справа тефлон (дешманский по акции - наверное год-полтора сковородке, трудится каждый день). Сковороды разогреты до одинаковой температуры - измерял термометром.

 

Мясо кладется одновременно. Жарим по 5 мин. с каждой стороны.

Тефлон против чугуна. Более-менее научный опыт. Кулинария, Кухня, Еда, Длиннопост

Ни подачей, ни "сушкой" для красоты не занимался, нам важен результат. Все мясо переворачивалось одновременно.

 

Итог: оба куска сочные, мягкие, доведенные до кулинарной готовности.

 

В слепом тесте жена больше оценила чугун, Но в тефлоне кусок мяса оказался немного толще.

 

Для меня, как повара - разницы нет. Вернее она есть, но из-за толщины кусков, в остальном - идентично.

 

НО. На чугуне жарить куда приятнее. Не знаю почему... Может сам материал, старый, имеет связь с духами предков-поваров?

 

С малюсеньким отрывом победил чугун. И то на грани ощущений. В общем, мнение, что "чугун лучше жарит", "тонкие сковородки фигня", "дешёвые сковородки фигня" - ерунда. Чугун приятнее в готовке, результат - одинаков. Тут уже идёт "вкусовщина". Люблю готовить на чугуне, но гораздо чаще использую антипригар. Зато чугун - вечный.

 

Несколько сумбурно, эксперимент проводил только что. Подтвердилось мое мнение, что в принципе неважно, каким образом вы получаете нужную температуру, сама температура имеет гораздо большее значение.

 

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