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Ростовые куклы–талисманы на самоизоляции



В наше время спортивные команды играют или при пустых стадионах, или не играют вовсе. Талисманы команд, или маскоты (от англ. mascot «человек, животное или объект, приносящий удачу») торчат в одиночестве на пустых трибунах. И это выглядит забавно.

Ростовые куклы–талисманы на самоизоляции

Вместо людей — картинки на трибунах. И ростовая кукла — талисман в Хьюстоне, штат Техас, 25 июля 2020. (Фото Troy Taormina):

Ростовые куклы–талисманы на самоизоляции

Матч и пустые трибуны в Атланте, штат Джорджия, 22 июля 2020. (Фото Kevin C. Cox):

Ростовые куклы–талисманы на самоизоляции

Трибуны и талисман в Бостоне, штат Массачусетс, 27 июля 2020. (Фото Paul Rutherford):

Ростовые куклы–талисманы на самоизоляции

Бейсбольный матч в Тайване, 24 апреля 2020. (Фото Gene Wang):

Ростовые куклы–талисманы на самоизоляции

Маскоты в Детройте, штат Мичиган, 27 июля 2020. (Фото Carlos Osorio):

Ростовые куклы–талисманы на самоизоляции

Спортивный матч в Тихуане, Мексика, 25 июля 2020.

Ростовые куклы–талисманы на самоизоляции

Трибуны с картонными зрителями и талисман в Сиднее, Австралия,. (Фото Mark Kolbe):

Ростовые куклы–талисманы на самоизоляции

Трибуны с картонными зрителями и талисман в Бостоне. (Фото Billie Weiss):

Ростовые куклы–талисманы на самоизоляции

Маскот в Сан-Франциско, штат Калифорния, 21 июля 2020. (Фото Kelley L Cox):

Ростовые куклы–талисманы на самоизоляции

Маскот в Лос-Анджелесе, Калифорния. (Фото Amy Sussman):

Ростовые куклы–талисманы на самоизоляции

Поспать можно. Сент-Луис, штат Миссури. (Фото Jeff Curry):

Ростовые куклы–талисманы на самоизоляции

Матч при пустых трибунах в Атланте, штат Джорджия. (Фото Kevin C. Cox):

Ростовые куклы–талисманы на самоизоляции

Одинокий маскот в Лиссабоне, Португалия, 12 июня 2020. (Фото Antonio Cotrim):

Ростовые куклы–талисманы на самоизоляции

Маскот на трибунах в Филадельфии, 25 июля 2020. (Фото Hunter Martin):

Ростовые куклы–талисманы на самоизоляции


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Ростовые куклы–талисманы на самоизоляции

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