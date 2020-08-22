Ростовые куклы–талисманы на самоизоляции

В наше время спортивные команды играют или при пустых стадионах, или не играют вовсе. Талисманы команд, или маскоты (от англ. mascot «человек, животное или объект, приносящий удачу») торчат в одиночестве на пустых трибунах. И это выглядит забавно.
Вместо людей — картинки на трибунах. И ростовая кукла — талисман в Хьюстоне, штат Техас, 25 июля 2020. (Фото Troy Taormina):
Матч и пустые трибуны в Атланте, штат Джорджия, 22 июля 2020. (Фото Kevin C. Cox):
Трибуны и талисман в Бостоне, штат Массачусетс, 27 июля 2020. (Фото Paul Rutherford):
Бейсбольный матч в Тайване, 24 апреля 2020. (Фото Gene Wang):
Маскоты в Детройте, штат Мичиган, 27 июля 2020. (Фото Carlos Osorio):
Спортивный матч в Тихуане, Мексика, 25 июля 2020.
Трибуны с картонными зрителями и талисман в Сиднее, Австралия,. (Фото Mark Kolbe):
Трибуны с картонными зрителями и талисман в Бостоне. (Фото Billie Weiss):
Маскот в Сан-Франциско, штат Калифорния, 21 июля 2020. (Фото Kelley L Cox):
Маскот в Лос-Анджелесе, Калифорния. (Фото Amy Sussman):
Поспать можно. Сент-Луис, штат Миссури. (Фото Jeff Curry):
Матч при пустых трибунах в Атланте, штат Джорджия. (Фото Kevin C. Cox):
Одинокий маскот в Лиссабоне, Португалия, 12 июня 2020. (Фото Antonio Cotrim):
Маскот на трибунах в Филадельфии, 25 июля 2020. (Фото Hunter Martin):
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