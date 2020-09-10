20 небезопасных вещей, которые делали мальчишки в СССР

Я не был каким-то отъявленным хулиганом, беспризорником или шпаной. Но, когда я вспоминаю, чем мы занимались во дворе, мне порой становится немного не по себе. Нашим умениям мог позавидовать заправский экстремист.
1. Брызгалки
Как думаете, что такое «сикалка»? Что-то от слова «сикать». Так и есть. Это популярное оружие ближнего дворового водяного «боя» до эпохи появления одноразовых шприцев в аптеках.
Мастерилась «сикалка» из пустого флакона из-под шампуня или литровой пластиковой бутылки «Белизны». В пробке раскалённым на плите гвоздём делалось отверстие и туда вставлялась половинка шариковой ручки без стержня. Все это герметизировалось мастикой или пластилином. Во флакон наливали воду (в первый раз дома, после — из трубы под балконом) и брызгали в соперника. Это было альтернативой дорогому и дефицитному водному пистолету. Кстати, из «сикалки» было очень здорово утолять жажду.
2. Дротики
Листок бумаги, 4 спички, иголка, канцелярский клей и нитки. На стенной ковер вешали самодельную мишень из тетрадного листа и играли. Однажды мы с товарищем играли в дротики у меня дома и повздорили. Он со злости кинул дротик в меня и воткнул его прямо в руку, а я в отместку попал ему в живот.
На улице делали еще дротики из сварочных электродов. Затачивали на бордюрном камне один конец, а к другому приматывали голубиные перья. Бросали в деревянные двери и деревья.
3. Рогатки
Кто помнит самодельные рогатки? Они были двух видов: классические и шпоночные. Классические вырезались из толстой ветки орешника с развилкой, покупался широкий серый жгут в аптеке, доставался кусочек кожи (можно было втихомолку вырезать дома из дорожной сумки и свалить на сестру) и всё скреплялось медной проволокой или синей изолентой.
Заряжалась рогатка гладкой галькой, которую часто привозили во дворы вместе с песком, или незрелыми ягодами типа рябины, сливы или вишни, которая вдоволь росла за домом. Иной раз мощности выстрела камнем хватало, чтобы вдребезги разбить бутылку из-под шампанского с трёх метров. Такая рогатка ценилась по причине того, что не у каждого хватало умений и средств на её создание. Её можно было поменять на другие ценные вещи типа вкладышей от Turbo, CinCin и Final90.
4. Ножички
По-моему, у каждого мальчишки в детстве был вот такой раскладной нож. Это всегда было предметом гордости. Его бережно хранили подальше от маминого взора и не часто выносили на улицу. Нож постоянно был в песке, помните? А всё потому, что он являлся всего лишь инструментом для игры в «ножички».
Вариантов игры было много, но чаще всего играли в «Земельку», «Танчики». У каждой игры была масса разновидностей. К примеру, «Земелька»: чертили круг, делили его поровну на количество участников. Каждый вставал на свой участок. Потом стоя втыкали нож в участок противника и отрезали от его земли по кусочку. «Заранился» (не воткнул) — ход переходил другому. И вот по одним правилам надо было всё время стоять на своей земле до тех пор, пока можешь. По другим — стоять можно было за пределами, но в случае катастрофического уменьшения твоего участка, противник предлагал тебе постоять три секунды на нём. Если не устоял — выбываешь. Стоять можно было даже на цыпочках одной ноги — главное продержаться три секунды.
5. Бумеранг
6. Дымовушки
Только наше поколение знает, какая связь между детской неваляшкой или теннисным шариком, и вот этим.Но мы-то знаем, что будет, если кусочки этой особой, магической, пластмассы завернуть в фольгу или газету, поджечь и потушить. Сколько нервов потратили дяденьки в гаражах, когда с крыши к ним прилетало вот такое чудо.
7. Плевательная трубка
Ещё одним неотъемлемым атрибутом мальчишки была металлическая трубка для плевания пластилиновыми или мастичными шариками. Достать такую трубку было очень непросто, и она высоко ценилась во дворе. Прямо на трубку лепился большой запас мастики или пластилина, от которого отщипывался кусочек и заряжался в трубку. Кроме морального ущерба, такой плевок ничего не наносил своей жертве. Позже трубку заменили на пустой стержень от гелевой ручки, а пластилин — на просо или гречку.
8. Пороховушки
Добывали мы его неподалёку от Заволжской свалки, что в районе Красного Яра, возле очистных. Доблестные военные с арсенала скидывали под открытое небо эти жёлтенькие штучки, которые мы и собирали. А однажды нам во двор завезли песок. Не просто песок, а с трубчатым порохом. Конечно, концентрация его была небольшой, но при желании можно было за 15 минут набрать горсточку пороха. Видимо, камазист решил не заморачиваться с песком и черпанул его в районе свалки. Поэтому ходить на свалку за добрый десяток километров нам уже не надо было — арсенал появился прямо под окнами.
Что мы с ним делали? Да много чего: заворачивали в фольгу, поджигали, и порох в фольге превращался в ракету. Просто жгли, делали фитили для взрывпакетов и так далее.
9. Карбид
Кто помнит волшебные камни со специфическим запахом, которые пузырятся в воде? Карбид — это радость для нашедшего его на весь день! Заботливые газосварщики вытряхивали его из своих баллонов прямо там, где работали. Часто во дворе дома. И в кучке бесполезной белой трухи обязательно отыскивалось несколько крепких камушков карбида кальция! При соединении с водой он вступал в реакцию и выделял замечательный газ — ацетилен. Замечателен он тем, что хорошо горит.
В каком только виде не использовали карбид. И просто бросали в лужу, поджигая её. И грели руки, сжимая карбид в ладошке, погруженной в лужу. И засовывали его в бутылки с водой, затыкая пробкой… Но самым эффективным использованием карбида была ручная пушка.
Брали пустой баллон из-под дезодоранта или дихлофоса, срезали ему горлышко, у дна проделывали дырочку, клали внутрь карбид, обильно плевали на него, затыкали все отверстия, трясли минуту, открывали и подносили горящую спичку к маленькой дырочке — залп!
Мне старший брат рассказывал, что в его детстве они свистнули целый баллон карбида и высыпали его в дренажный колодец с водой. Закрыли тяжёлой крышкой с дырочкой и подождали полчасика. Потом один мальчик поднёс спичку к дырке. Раздался такой взрыв, что выбило несколько стёкол в соседнем доме, крышка взлетела вверх, ударив парня сначала по подбородку, а затем накрыв его немного при падении. Но самое страшное — он получил сильные ожоги лица, шрамы от которых остались на всю жизнь — я видел его фото во взрослой жизни.
10. Свинец
Как много в этом слове для сердца детского слилось… И слилось в прямом смысле слова. Помните, как рыскали вдоль гаражей, обыскивали автосвалки в поисках старых аккумуляторов? Раскалывали их и добывали чистый свинец, выколачивали засохший электролит и крошили мягкий металл в консервную банку или в миску, разводили костёр и дожидались, когда в банке засверкает жидкий металл.
А потом заливали его в форму из глины и делали все, что душа пожелает. От кастетов до игрушек и брелоков. Это опасно, и можно отравиться, надышавшись парами свинца, тем более, если плавить его дома.
11. Магний
Измельчённый напильником в порошок магний мы смешивали в определённой пропорции с марганцовкой, которая стоила копейки в аптеке, и заворачивали в тугой бумажный пакет, обматывая ещё клейкой лентой. Проделывали дырочку и прикручивали к ней спичку, так чтобы серная головка оказалась аккурат в дырочке. Получалось что-то вроде этого.
Чиркали спичку о коробок и резко отбрасывали в сторону. Пакет, с оглушительным шумом и яркой вспышкой, взрывался.
Ещё я любил устраивать с магнием разные опыты дома. К примеру, клал его в уксусную кислоту и собирал в баночку выделяющийся пузырьками водород. А потом спичкой этот водород поджигал. Он сгорал со звонким звуком. Или поджигал порошковый магний на кончике ножа и быстро кидал его в воду. Гидроксид магния, в результате бурной реакции с горением, возгонялся к потолку и падал оттуда белыми хлопьями, как снег. Кстати, никогда не пытайтесь тушить горящий магний или титан водой — будет взрыв водорода и кислорода.
12. Самострелы и пугачи
Из обычной палки или прищепки запросто собирался спичечный самострел или пугач. Стреляли они горящими спичками
12. Шифер в костре
Думаю, вы легко вспомните, что происходит с шифером в костре. Правильно, ничего хорошего — он сильно стреляет. Кусками. Да порою так, что от первоначального костра мало что оставалось. Стреляющий шифер просто раскидывал его в стороны. На радость нам.
13. Бомбочки
В детстве мы уже вовсю использовали презервативы. Только не по назначению. Те, кто жил повыше, периодически «купал» прохожих, сбрасывая на них огромные шары с водой, литра по три-четыре. Особо отмороженные добавляли туда марганцовку.
14. Лампы и кинескопы
Грех было не разбить выброшенную на помойку лампу дневного света. Разбивались они с громким хлопком, если кинуть лампу на асфальт торцом. Об экологии тогда не думали. А вот эта находка на помойке была крайне редкой и всегда приносила огромнейшую радость мальчишкам.
Бросали жребий, кто первым кинет кирпич в верхнюю лампу (лучевую пушку кинескопа). Она была самым уязвимым местом кинескопа. Когда лампа разбивалась — кинескоп из-за внутреннего вакуума коллапсировал внутрь с очень глухим хлопком, эхом отзывавшимся во дворах. Соседские мальчишки тотчас же сбегались посмотреть на это действо. Но чаще мы находили кинескопы уже с отбитой лампой.
15. Летающий болт
Более простым способом сделать «бух» была скрутка из двух болтов и гайки, с привязанным ко всему этому пакетом в качестве стабилизатора. Я тоже делал такую штуку, но без пакета. Просто бросал на асфальт. И получил в итоге осколочное ранение пальца… В ЦГБ делали мини-операцию без ведома мамы. Она уже гораздо позже нашла спрятанную выписку из травмпункта об осколочном ранении. Был шок.
16. Баллончики для сифона
Использованные баллончики для газировальных аппаратов (сифонов) тоже иногда шли в дело. Их начиняли серой от спичек и закрывали дырочку болтом. Потом адское устройство бросалось в костер. Надо сказать, что штука эта была самым опасным изобретением дворовых мальчишек. Однажды всех учеников нашей школы сняли с уроков и отправили на похороны шестиклассника, которому осколком такого баллончика повредило сонную артерию. Скорая не успела приехать.
А другой товарищ остался без двух пальцев, когда обтачивал начиненный баллон на электрическом наждачном круге. Лично я никогда не делал такой баллон, и другим категорически не советую.
17. Дюбели
Думаю, наше поколение без труда объяснит связь этих предметов. Дюбель вколачивали кирпичом в асфальт, вынимали, крошили в дырку спички, вставляли дюбель и кидали сверху кирпич. Бух! И куска асфальта как не бывало. Спички стоили 1 копейку за коробок и свободно покупались в магазине.
18. Гильзы
Пустые гильзы от патронов тоже шли в дело. Их начиняли серой от спичек, загибали горлышко и в костер. Лично я сделал рацпредложение и заправлял гильзы бензином для зажигалок. Бахало не так сильно, зато эффектно. Вместо бензина можно было залить солярки, которая легко сливалась из гудронных коллайдеров.
19. Патроны
Изредка у кого-то появлялись такие строительные патроны, которые заряжались в строительный пистолет для забивания дюбелей. Тоже шли в костёр. Но интереснее было обматывать их толстой проволокой, и держа за длинный её конец стучать капсюлем об угол трансформаторной будки. Патрон бабахал и разворачивался «розочкой».
20. Пистоны
У кого был револьвер, который стрелял такими пистонами? Но интереснее было чиркать по коричневым пятнам чем-то острым и смотреть, как они воспламеняются. Или ещё интереснее: скатать рулон из полоски и шарахнуть по нему молотком. Звон в ушах на 10 минут был обеспечен.
21. Пистолет
Всё же было и легальное оружие заводского производства. Помните, чем он стрелял?
22. Конденсаторы
В пятом классе школу захлестнуло повальное увлечение радиодеталями. Ёмкостные конденсаторы от телевизора (2000 Мкф, 100-300В) заряжались от розетки 220 вольт и применялись в качестве электрошокера на товарищах.
Детальки поменьше, типа резисторов и диодов, забивались учебником в розетку, что приводило к нормальному такому взрыву со снопом искр.
Да, были ещё загнутые спицы от велосипеда, а также устройство из сплющенной медной трубки, гвоздя, резинки. Называлось ПУГАЧ и многое другое.
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