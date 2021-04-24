Народное средство от клещей

Вы, наверное, слышали, что клещам не нравится запах дыма. Однако, разводить костёр и регулярно поддерживать его на природе нет возможности, особенно когда вы долгое время ходите, например, по лесу, либо рыбачите.

Один проведённый и наглядный эксперимент демонстрирует, что клещ, на самом деле, боится не только обычного запаха дыма, но и даже жидкого дыма — концентрированной приправы, которую можно приобрести в любом магазине за смешные деньги.







Жидкий дым, поскольку допускается в пищу человеку, может быть использован и в качестве обработки одежды и обуви перед выходом на улицу, на природу. Согласитесь, это гораздо лучше, чем едкие химические средства для обработки одежды против клеща.

Для эксперимента был взят обычный жидкий дым в стандартной концентрированной форме, а также разбавленный, в пропорции 1:10.



Клещ, высаженный в круг, обработанный концентрированным жидким дымом, не мог найти лазейку и ходил около круга, но за него не заходил. Действие продолжалось более 4 часов. А вот в разбавленном виде жидкий дым не влияет на клеща — он с лёгкостью пересекает круг. Таким образом, можно сделать вывод, что одежду и обувь желательно обрабатывать концентрированным жидким дымом (удобно использовать пульверизатор), а по прошествии 4 часов обработку повторить, при необходимости.

Даже обработка сухой древесной золой не дала такого результата — хотя считается, что клещи её не выносят.Подробнее об эксперименте и воздействии жидкого дыма на клещей смотрите в видео ниже: