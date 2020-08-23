Жизнь во время эпидемии чумы

Человечество за свою историю не раз сталкивалось с эпидемиями. Еще сто лет назад, при печально известной «испанки» у врачей не было толком никаких лекарств. Но мир продолжал жить и во время чумной эпидемии.



Первая зафиксированная в истории чума случилась гораздо раньше «испанки». В 540-м году нашей эры так называемая Юстинианова чума (она названа по имени правившего тогда императора Юстиниана I) охватила абсолютно всю территорию цивилизованного мира. К 544 году чума достигла апогея в Константинополе. Город терял по 10 000 человек каждый день. От чумы не было человеку спасения, где бы он ни жил — ни на острове, ни в пещере, ни на вершине горы — писал Прокопий Кесарийский, известный византийский историк. Ее причины выяснили только в 2013 году: возбудителем болезни оказалась чумная палочка. Она же проявит себя позже, в 1346-1353 годах, когда Европу охватит вторая пандемия, черный мор. 7 лет человечество боролось с напастью, пока она просто не пошла на спад. И наконец, самая массовая пандемия гриппа за всю историю человечества случилась в прошлом веке. Испанский грипп, или испанка за 18 месяцев поразил 550 миллионов человек. История учит нас, что пандемии любого размаха с каждым разом переносятся человечеством все лучше. Современные лекарства помогают переносить последствия заражения, сами эпидемии становятся короче.

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: